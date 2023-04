Ảnh: Daily Mail

Theo báo The Guardian và The New York Times, tài liệu rò rỉ cho biết hệ thống phòng không S-300 của Ukraine sẽ hết tên lửa, đạn dược vào ngày 2/5 với tốc độ sử dụng như hiện tại. Hiện không rõ tỷ lệ sử dụng có thay đổi không.

Tính xác thực của tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc vẫn chưa được làm rõ. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 9/4, Lầu Năm Góc cho biết đang xem xét tính hợp lệ của các tài liệu được chụp ảnh "dường như chứa các thông tin nhạy cảm và tối mật".

Hệ thống phòng không Buk của Ukraine có thể gặp sự cố vào giữa tháng 4 và hệ thống phòng không bảo vệ quân đội Ukraine ở tiền tuyến sẽ cạn kiệt hoàn toàn vào ngày 23/5, tờ New York Times dẫn tài liệu rò rỉ cho biết.

Video máy bay không người lái của Ukraine phá hủy xe tăng Nga

Đại tá Yuri Ihnat, một phát ngôn viên của Không quân Ukraine, không bình luận cụ thể về thông tin trong các tài liệu bị rò rỉ, nhưng nói với tờ The Wall Street Journal rằng Ukraine phải đối mặt với những thách thức lớn trong việc tìm kiếm đạn dược cho hệ thống tên lửa Buk và hệ thống S-300.

Ông Ihnat nói: "Nếu chúng tôi thua trong trận chiến trên không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đây không phải là lúc để chần chừ, phương Tây nên tăng cường hỗ trợ cho Ukraine".

Một số quan chức Mỹ cho hay, vụ rò rỉ một lượng lớn tài liệu mật của Lầu Năm Góc có thể xuất phát từ một nguồn của Mỹ.