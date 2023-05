TP.HCM tạm dừng ‘gỡ vướng’ pháp lý 8 dự án nhà ở

Trong 96 dự án nhà ở đang gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết đơn vị này đã tạm dừng giải quyết 8 dự án theo thẩm quyền.

Hai trong 8 dự án này nằm trong dự án hạ tầng kỹ thuật chính Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc, TP.Thủ Đức do Công ty CP Địa ốc 10 làm chủ đầu tư. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra, chưa có kết luận về dự này, do đó chưa thể giải quyết thủ tục giao đất cho hai dự án thành phần. (Xem chi tiết)

Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của các địa phương

Tuần qua, một số tỉnh thành phía Nam đã ban hành kế hoạch phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) nhằm cụ thể hoá Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

TP.HCM hiện có 9 dự án NƠXH đang triển khai với tổng quy mô 6.383 căn hộ, 2 dự án nhà lưu trú công nhân cung ứng 1.400 phòng. Dù tổ chức lễ động thổ cho hàng loạt dự án NƠXH trong năm 2022 nhưng đến nay TP.HCM chỉ có 1 dự án được cấp phép xây dựng. (Xem chi tiết)

NƠXH duy nhất tại TP.HCM được cấp giấy phép xây dựng trong số các dự án đã động thổ từ năm 2022. (Ảnh: Anh Phương)

Toàn tỉnh Đồng Nai hiện có 9 dự án NƠXH, nhà ở công nhân với tổng quy mô 10.202 căn nhà. Giai đoạn đến năm 2025, tỉnh này có kế hoạch dành hơn 700ha đất để xây dựng 66 dự án NƠXH, nhà ở công nhân. (Xem chi tiết)

Tỉnh Bình Thuận hiện có 8 dự án NƠXH đang triển khai, chủ yếu tập trung tại huyện Hàm Thuận Nam và TP.Phan Thiết. Giai đoạn 2021 – 2025, Bình Thuận dự kiến phát triển thêm 4 dự án NƠXH, mục tiêu hoàn thành 5.600 căn nhà. Giai đoạn 2025 – 2030, tỉnh này phấn đấu hoàn thành 4.200 căn NƠXH. (Xem chi tiết)

Dự án đường Vành đai 3 qua Bình Dương: Giá bồi thường cao nhất 42,5 triệu đồng/m2

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương dài 26km. Trong đó, 15,3km trùng một phần với đường Mỹ Phước – Tân Vạn. Với 11,7km còn lại, ước tính có gần 1.000 hộ dân thuộc các thành phố Thuận An, Dĩ An và Thủ Dầu Một bị ảnh hưởng.

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn. (Ảnh: C.T.V)

UBND tỉnh Bình Dương vừa phê duyệt đơn giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Giá bồi thường cao nhất 42.479.000 đồng/m2 thuộc về các thửa đất ở nằm trên Đại lộ Bình Dương, TP.Thủ Dầu Một, đoạn từ Suối Cát đến Ngã Tư Sân Banh. (Xem chi tiết)

Giá đất ở cao nhất tại TP.Phan Thiết gần 140 triệu đồng/m2

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành quyết định về hệ số điều chỉnh ghía đất năm 2023 trên địa bàn. Hiện, giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận đang áp dụng theo Bảng giá đất giai đoạn 2022 – 2024.

Với hệ số điều chỉnh giá đất mới, giá đất sản xuất nông nghiệp cao nhất tại TP.Phan Thiết là 363.000 đồng/m2. Giá đất ở cao nhất tại đây là 138.000.000 đồng/m2. (Xem chi tiết)

Giá đất ở cao nhất tại TP.Phan Thiết gần 140 triệu đồng/m2. (Ảnh: Trung Kiên)

Lâm Đồng chấm dứt hiệu lực hai công văn về tách thửa đất

Giai đoạn 2022 – 2023, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành 2 công văn liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tách, hợp thửa đất và xử lý các vướng mắc về phân lô, tách thửa, kinh doanh bất động sản trên địa bàn.

Được cho là không phù hợp và trái luật nên UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chấm dứt hiệu lực hai công văn này. Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan dự thảo quyết định điều chỉnh quy định tách, hợp thửa đất. (Xem chi tiết)

Doanh nghiệp muốn xây khách sạn cạnh Hồ Xuân Hương để tạo điểm nhấn

Đang sử dụng khu đất gần 6.400m2 tại số 11 Trần Quốc Toản, P.1, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Công ty CP Đầu tư TMDV Mount A đề xuất xây khách sạn cao cấp để tạo điểm nhấn cho TP.Đà Lạt.

Khu đất Công ty CP Đầu tư TMDV Mount A đề xuất xây khách sạn nằm cạnh Hồ Xuân Hương. (Ảnh: Người Lao động)

Theo Công ty CP Đầu tư TMDV Mount A, hiện khu đất này đã được UBND tỉnh cơ bản thống nhất đưa vào công trình điểm nhấn và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP.Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045. (Xem chi tiết)

Tuy vậy, KTS Phạm Thanh Tùng cho rằng không phải cứ công trình xây lên cao, to hoành tráng thì tạo thành điểm nhấn. Điểm nhấn trong đô thị là những yếu tố di sản đô thị. (Xem chi tiết)