Chiều 7/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Chiến (SN 1989, ở Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nghi phạm này có 1 tiền án về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Nghi phạm Phạm Văn Chiến bị cơ quan công an bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Công an xác định, khoảng 10h ngày 4/5, tổ công tác Công an phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, đến khu vực cầu Nguyễn An Ninh thì phát hiện đối tượng nam giới có dấu hiệu nghi vấn.

Vừa trông thấy công an, đối tượng định bỏ chạy nhưng không thoát. Kiểm tra hành chính tại chỗ, đối tượng khai nhận là Phạm Văn Chiến, đang thực hiện hành vi phạm tội nhằm vào các xe ôm công nghệ.

Ngay sau đó, nghi phạm được đưa về trụ sở cơ quan công an để phục vụ công tác điều tranh. Tại đây, Chiến khai nhận đã thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức là thuê xe ôm chở về địa bàn phường Tương Mai rồi tìm cơ hội mượn, chiếm đoạt điện thoại di động của nạn nhân.

Cụ thể, khoảng 13h30 ngày 25/2, Chiến đến khu vực cổng trường Đại học Kinh tế quốc dân (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng) thuê anh Đ. là tài xế xe ôm công nghệ chở về cầu Nguyễn An Ninh.

Đến nơi, Chiến bảo anh Đ. dừng xe và hỏi mượn điện thoại di động Samsung A52 để “gọi cho người quen ra đón”. Lợi dụng lúc anh Đ. mất cảnh giác, Chiến đi vào ngõ 160 Nguyễn An Ninh, bỏ trốn cùng chiếc điện thoại.

Cũng thủ đoạn này, khoảng 9h15 ngày 19/3, Chiến thuê xe ôm của anh N.G.P. tại ngã ba Nguyễn Đức Cảnh – Trương Định để về cầu Nguyễn An Ninh, sau đó trốn vào ngõ 160 Nguyễn An Ninh cùng chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max trị giá khoảng 11 triệu đồng.

Đúng 1 tháng sau, Chiến lừa lấy được chiếc iPhone 11 của anh N.X.Th. khi thuê anh chở từ ga Hà Nội về ngõ 160 Nguyễn An Ninh.

Tối 21/4, Chiến lại thuê xe ôm của anh Đ.Đ.C. tại chùa Bộc (quận Đống Đa) về cầu Nguyễn An Ninh. Chiến lừa nạn nhân lấy điện thoại iPhone 11 Pro Max trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Với số điện thoại có được từ các nạn nhân, Chiến mang bán rồi tiêu xài cá nhân.