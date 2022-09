Terra Classic lao dốc khi Do Kwon bị truy nã

Đồng LUNC (Terra Classic) mất giá hơn 10% trong vòng 24 giờ qua, xuống còn 0,000204USD. Cú sụp này của Terra Classic khiến nó đứng top đầu trong số những đồng coin mất giá mạnh nhất kể từ hôm qua.

LUNC mất giá trong bối cảnh cha đẻ của nó, Do Kwon, đang bị Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) truy nã đỏ toàn cầu. Các công tố viên Hàn Quốc cáo buộc người này đứng sau cú sập tiền số LUNA, khiến hơn 60 tỷ USD vốn hoá bốc hơi khỏi thị trường.

Terra Classic lao dốc trong 24 giờ qua. (Ảnh chụp màn hình CoinMarketCap)

Trước khi có lệnh truy nã của Interpol, các thông tin bất lợi về nhà sáng lập Terraform Labs trong những ngày qua đã khiến đồng Terra Classic cắm đầu. Hồi tuần trước, đồng coin này còn ở mức hơn 0,0003 USD, tới nay đã giảm gần 1/3 giá trị.

Không chỉ phát lệnh bắt Do Kwon, danh sách của Interpol còn bao gồm 5 người khác, bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Thị trường Vốn.

Trước khi tung ra Terra Classic, Do Kwon nổi tiếng toàn cầu và tại quê nhà Hàn Quốc khi tạo ra đồng terraUSD (UST) và token LUNA. Giai đoạn đầu tháng 4/2022, LUNA đạt giá trị tới 119,2 USD, mức cao nhất tính tới thời điểm đó. Toàn bộ hệ sinh thái do Do Kwon tạo ra được định giá 60 tỷ USD, một dấu son trên thị trường tiền số.

Tuy nhiên chỉ 1 tháng sau, đầu tháng 5/2022, UST bắt đầu rơi giá từ 1 USD xuống còn 35 xu, kéo theo sụp đổ của LUNA từ 80 USD xuống còn vài xu.

Do Kwon ngay sau đó khởi động lại dự án và khai sinh ra đồng Terra Classic, LUNC, tuy nhiên đồng này cũng nhanh chóng rớt giá, khi cha đẻ của nó bị truy nã toàn cầu.