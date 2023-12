{"article":{"id":"2224906","title":"Thái Nguyên tăng cường PCCC trong dịp lễ, Tết Nguyên đán 2024","description":"UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đẩy mạnh công tác PCCC trong Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu Xuân Giáp Thìn 2024.","contentObject":"<p>Để hạn chế nguy cơ xảy ra các vụ cháy nổ trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm 2024, UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả, thực chất các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về các nội dung trong công tác PCCC.</p>

<p>Theo đó, chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải khẩn trương chỉ đạo, tổ chức kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở, khu vực có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao trên địa bàn quản lý.</p>

<p>Cùng với đó, cần phải chủ động thanh tra, kiểm tra, rà soát các điều kiện, hạng mục an toàn PCCC, đảm bảo khi xảy ra cháy nổ có thể nhanh chóng triển khai các công tác chữa cháy, giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra.</p>

<p>Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác rà soát, đánh giá kết quả thực hiện.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/94998a05-d35c-4de9-ab90-a1e3bf1b3a1d-9993-1489.jpg?width=768&s=HmNstUQYNztYX1ItchnH3A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/94998a05-d35c-4de9-ab90-a1e3bf1b3a1d-9993-1489.jpg?width=1024&s=G30P30nIxjW_MxrBwCvewg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/94998a05-d35c-4de9-ab90-a1e3bf1b3a1d-9993-1489.jpg?width=0&s=waS_UvR9oxxTCm_V21HUzg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/94998a05-d35c-4de9-ab90-a1e3bf1b3a1d-9993-1489.jpg?width=768&s=HmNstUQYNztYX1ItchnH3A\" alt=\"94998a05 d35c 4de9 ab90 a1e3bf1b3a1d 9993.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/94998a05-d35c-4de9-ab90-a1e3bf1b3a1d-9993-1489.jpg?width=260&s=h5NZe07OJzffgqME2FDKIQ\"></picture>

<figcaption>Thái Nguyên tăng cường PCCC trong Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2024</figcaption>

</figure>

<p>Về các nhiệm vụ về PCCC, tiếp tục pháy huy, nhân rộng các mô hình PCCC đã được triển khai mang lại hiệu quả cao như mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và Điểm chữa cháy công cộng.</p>

<p>UBND tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu các địa phương, cơ sở cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH cho các hộ gia đình, vận động các hộ mở lối thoát nạn thứ hai…</p>

<p>Ngoài ra, Công an tỉnh Thái Nguyên cũng tham mưu cho UBND tỉnh trong việc triển khai quyết liệt các công tác quản lý Nhà nước về PCCC&CNCH để kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.</p>

<p>Cùng với đó, Công an tỉnh Thái Nguyên cần nhanh chóng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an huyện, thành phố, xã phường, thị trấn… để tổ chức rà soát, kiểm tra công tác an toàn PCCC tại các khu/cụm công nghiệp, các cơ sở kinh doanh sản xuất,m các nhà kho chứa hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán, các cửa hàng kinh doanh pháo hoa, các nhà kho tự phát có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao.</p>

<p>Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng đề nghị Công an tỉnh tổ chức kiểm tra, thường trực đảm bảo công tác an toàn PCCC&CNCH tại các địa điểm bắn pháo hoa, các địa điểm diễn ra các lễ hội văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân du xuân, đón Tết.</p>

<p>Cùng với đó, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng chỉ đạo các địa phương phải tăng cường các biện pháp để phòng chống đốt pháo nổ và thả đèn trời trong dịp Tết Nguyên đán.</p>

<p>UBND tỉnh thái nguyên cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan, đơn vị báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng thoát nạn, cứu người, cứu tài sản ở các cơ sở, khu vực có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao như chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà ở, nhà ở kết hợp kinh doanh.</p>

Nhiều năm nay, công tác tuyên truyền, giao khoán rừng đã mang lại hiệu quả trong phát triển, bảo vệ rừng.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bao-ton-rung-dac-dung-ta-xua-2225776.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/ta-xua-423.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T21:17:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226470","title":"Kon Tum: Trồng 12.000 cây sâm Ngọc Linh do Thủ tướng trao tặng","description":"Sáng 13/12, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) tổ chức cấp phát 12.000 cây giống sâm Ngọc Linh do Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tặng cho 300 hộ nghèo của huyện.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kon-tum-trong-12-000-cay-sam-ngoc-linh-do-thu-tuong-trao-tang-2226470.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/kon-tum-trong-12000-cay-sam-ngoc-linh-do-thu-tuong-trao-tang-1344.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T19:01:09","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225112","title":"Phát huy hiệu quả từ 90 mô hình an toàn phòng cháy, chữa cháy ở Quảng Ngãi","description":"Công tác PCCC&CNCH tại tỉnh Quảng Ngãi trong năm qua đón nhận những tín hiệu tích cực, trong đó phải kể tới hiệu quả của 90 mô hình an toàn PCCC.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phat-huy-hieu-qua-tu-90-mo-hinh-an-toan-phong-chay-chua-chay-o-quang-ngai-2225112.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/phat-huy-hieu-qua-tu-90-mo-hinh-an-toan-phong-chay-chua-chay-o-quang-ngai-1340.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T15:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225104","title":"Đẩy mạnh phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” tại Thừa Thiên Huế","description":"Kể từ khi phát động phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác PCCC.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/day-manh-phong-trao-nha-toi-co-binh-chua-chay-tai-thua-thien-hue-2225104.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/day-manh-phong-trao-nha-toi-co-binh-chua-chay-tai-thua-thien-hue-1337.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T13:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225551","title":"Hòa Bình xử lý nghiêm hoạt động mua bán động vật hoang dã","description":"Mua bán động vật và các bộ phận của chúng đều vi phạm pháp luật và bị xử lý nghiêm minh theo quy định của Nhà nước.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoa-binh-xu-ly-nghiem-hoat-dong-mua-ban-dong-vat-hoang-da-2225551.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hoa-binh-xu-ly-nghiem-hoat-dong-mua-ban-dong-vat-hoang-da-510.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T10:19:01","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224785","title":"Cần quan tâm đặc biệt đến nguy cơ cháy nổ nhà cao tầng, khu công nghiệp","description":"Theo Công an TP.HCM, đối với nhà cao tầng (chung cư, cao ốc văn phòng, khách sạn…) và các nhà máy, xí nghiệp tại KCN, khu chế xuất tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao càng cần phải được quan tâm đặc biệt.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-quan-tam-dac-biet-den-nguy-co-chay-no-nha-cao-tang-khu-cong-nghiep-2224785.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/can-quan-tam-dac-biet-den-nguy-co-chay-no-nha-cao-tang-khu-cong-nghiep-1330.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T10:09:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224918","title":"Những vấn đề cần lưu ý khi tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chợ","description":"Đã có rất nhiều cảnh báo về cháy chợ truyền thống, thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, nhưng tình hình hỏa hoạn tại những nơi này vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-van-de-can-luu-y-khi-to-chuc-chua-chay-cuu-nan-cuu-ho-tai-cho-2224918.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nhung-van-de-can-luu-y-khi-to-chuc-chua-chay-cuu-nan-cuu-ho-tai-cho-1334.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T09:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226589","title":"OCOP Cà Mau: Nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển","description":"Với khá nhiều tiềm năng lợi thế về môi trường tự nhiên, Cà Mau rất có điều kiện để phát triển các sản phẩm OCOP.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ocop-ca-mau-nhieu-tiem-nang-loi-the-phat-trien-2226589.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/ocop-ca-mau-nhieu-tiem-nang-loi-the-phat-trien-1543.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T07:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224778","title":"Tận dụng 'thời điểm vàng' trong công tác phòng cháy, chữa cháy","description":"Theo thống kê của các chuyên gia phòng cháy chữa cháy, \"thời điểm vàng\" trong công tác chữa cháy là dưới 5 phút kể từ khi đám cháy khởi phát. Do đó, việc tận dụng thời điểm vàng này để chữa cháy là rất quan trọng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tan-dung-thoi-diem-vang-trong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-2224778.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tan-dung-thoi-diem-vang-trong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-1327.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226709","title":"Giải pháp xây dựng “chợ sản phẩm trực tuyến” cho các Hợp tác xã vùng cao","description":"Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam được giao nhiệm vụ triển khai nội dưng “Hỗ trợ xây dựng và duy trì chợ sản phẩm trực tuyến vùng đồng bào DTTS&MN”.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giai-phap-xay-dung-cho-san-pham-truc-tuyen-cho-cac-hop-tac-xa-vung-cao-2226709.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/giai-phap-xay-dung-cho-san-pham-truc-tuyen-cho-cac-hop-tac-xa-vung-cao-1497.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T21:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224776","title":"Hà Nội xây dựng mô hình khu chung cư, tập thể an toàn phòng cháy chữa cháy","description":"Để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới, Thành phố Hà Nội đã xây dựng mô hình khu chung cư, tập thể an toàn phòng cháy, chữa cháy.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-xay-dung-mo-hinh-khu-chung-cu-tap-the-an-toan-phong-chay-chua-chay-2224776.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/ha-noi-xay-dung-mo-hinh-khu-chung-cu-tap-the-an-toan-phong-chay-chua-chay-1237.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T18:54:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223704","title":"Thách thức trong công tác PCCC&CNCH tại nhà cao tầng, siêu cao tầng","description":"Ở các đô thị lớn, hiện đại, những tòa nhà cao tầng, siêu cao tầng xuất hiện ngày càng nhiều, điều đó cũng đặt ra nhiều thách thức cho công tác PCCC&CNCH.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thach-thuc-trong-cong-tac-pccc-cnch-tai-nha-cao-tang-sieu-cao-tang-2223704.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/thach-thuc-trong-cong-tac-pccccnch-tai-nha-cao-tang-sieu-cao-tang-1234.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T17:53:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226576","title":"Mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm OCOP Cà Mau qua các phiên chợ online","description":"Nhiều hoạt động được triển khai nhằm mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh Cà Mau qua các phiên chợ online trên sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mo-rong-kenh-tieu-thu-san-pham-ocop-ca-mau-qua-cac-phien-cho-online-2226576.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mo-rong-kenh-tieu-thu-san-pham-ocop-ca-mau-qua-cac-phien-cho-online-1546.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T15:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224780","title":"Tiểu thương ở Kiên Giang đoàn kết cùng nhau chống lại 'giặc lửa'","description":"Hưởng ứng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”, những tiểu thương tại khu chợ xã An Minh Bắc (Kiên Giang) đã tích cực hỗ trợ các hộ xung quanh tiên phong cùng nhau xử lý sự cố cháy ngay từ thời điểm ban đầu.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tieu-thuong-o-kien-giang-doan-ket-cung-nhau-chong-lai-giac-lua-2224780.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/tieu-thuong-o-kien-giang-doan-ket-cung-nhau-chong-lai-giac-lua-944.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T14:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222872","title":"Lớp dạy cồng chiêng, múa xoang góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa","description":"Lớp truyền dạy cồng chiêng, múa xoang ở Đắk Hà, Kon Tum đã giúp cho các em thanh thiếu niên dân tộc thiểu số tiếp tục kế thừa, bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa.","displayType":19,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thieu-nien-hao-hung-toi-lop-day-cong-chieng-mua-xoang-2222872.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/lop-day-cong-chieng-mua-xoang-gop-phan-bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-di-san-van-hoa-217.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T14:00:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2222631","title":"Giải pháp PCCC với 4.500 ngõ, ngách xe chữa cháy không thể tiếp cận ở Hà Nội","description":"Hà Nội hiện có khoảng 4.500 phố, ngõ có chiều dài hơn 200m, xe chữa cháy không thể tiếp cận. Do vậy, việc trang bị kỹ năng thoát nạn và mở lối thoát hiểm ở những tòa nhà trên các tuyến đường này là vô cùng quan trọng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giai-phap-pccc-voi-4-500-ngo-ngach-xe-chua-chay-khong-the-tiep-can-o-ha-noi-2222631.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/giai-phap-pccc-voi-4500-ngo-ngach-xe-chua-chay-khong-the-tiep-can-o-ha-noi-938.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T11:29:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224769","title":"Đảm bảo công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các làng nghề","description":"Thực tế rất nhiều làng nghề trên địa bàn cả nước là những nơi có các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, nằm xen lẫn với khu dân cư nên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dam-bao-cong-tac-an-toan-phong-chay-chua-chay-tai-cac-lang-nghe-2224769.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/dam-bao-cong-tac-an-toan-phong-chay-chua-chay-tai-cac-lang-nghe-941.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T08:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222096","title":"Cư dân chung cư than trời vì ném tàn thuốc bừa bãi, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ","description":"Các khu chung cư, tòa nhà cao tầng có những quy định nghiêm ngặt liên quan tới PCCC, đặc biệt là các khu vực cấm hút thuốc lá. Tuy nhiên, thực tế vẫn có những vụ cháy liên quan tới hành vi này.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cu-dan-chung-cu-than-troi-vi-nem-tan-thuoc-bua-bai-tiem-an-nguy-co-chay-no-2222096.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/cu-dan-chung-cu-than-troi-vi-nem-tan-thuoc-bua-bai-tiem-an-nguy-co-chay-no-928.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T08:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226565","title":"Những “bài toán khó” của chủ thể OCOP ở Cà Mau","description":"Nhiều chủ thể OCOP tại tỉnh Cà Mau cho biết đang phải đối diện với những “bài toán khó” không thể tự mình giải được.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-bai-toan-kho-cua-chu-the-ocop-o-ca-mau-2226565.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/nhung-bai-toan-kho-cua-chu-the-ocop-o-ca-mau-1552.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T07:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223243","title":"Đề xuất nhà ở riêng lẻ sử dụng cửa cuốn cần mở thêm lối thoát nạn khẩn cấp","description":"Tại dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam áp dụng cho nhà ở riêng lẻ đã đề xuất nội dung, nhà sử dụng cửa cuốn trên lối ra duy nhất ở tầng 1 cần có thêm các lối ra khẩn cấp.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/de-xuat-nha-o-rieng-le-su-dung-cua-cuon-can-mo-them-loi-thoat-nan-khan-cap-2223243.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/de-xuat-nha-o-rieng-le-su-dung-cua-cuon-can-mo-them-loi-thoat-nan-khan-cap-915.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T05:23:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226239","title":"Liên hiệp HTX tiêu dùng Việt Nam hướng đến phát triển mô hình kinh tế tập thể","description":"Chương trình xúc tiến thương mại được VCCU tổ chức định kỳ vào mỗi cuối tuần nhằm bán và giới thiệu sản phẩm cho các HTX và doanh nghiệp tại các xã, phường trên địa bàn Thành phố Hà Nội.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lien-hiep-htx-tieu-dung-viet-nam-huong-den-phat-trien-mo-hinh-kinh-te-tap-the-2226239.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/lien-hiep-htx-tieu-dung-viet-nam-huong-den-phat-trien-mo-hinh-kinh-te-tap-the-1424.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T21:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224925","title":"Lai Châu không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại về người trong năm 2023","description":"Trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh Lai Châu ghi nhận 5 vụ cháy, giảm 54% so với năm ngoái, và không gây thiệt hại về người.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lai-chau-khong-de-xay-ra-chay-lon-gay-thiet-hai-ve-nguoi-trong-nam-2023-2224925.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/lai-chau-khong-de-xay-ra-chay-lon-gay-thiet-hai-ve-nguoi-trong-nam-2023-554.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T16:59:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

