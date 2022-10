Thăm ngôi nhà thông minh có bể bơi mát lịm, riêng khu bếp đầu tư gần nửa tỷ

Sau hơn 10 năm ở nhà chung cư, chị Nguyễn Ngọc Trà My và gia đình quyết định dọn xuống nhà mặt đất. Mảnh đất diện tích vừa đủ để chị xây căn nhà 2 tầng, 3 phòng ngủ với 1 bể bơi bên cạnh.

Trước khi xây nhà, chị nói với kiến trúc sư mình cần một căn bếp mà đứng ở đó có thể quan sát được mọi nơi trong nhà. Từ đây, chị có thể quan sát và nói chuyện với cả nhà ở phòng khách, quan sát các con bơi ngoài hồ bơi, bên góc cầu thang, gọi vọng vào phòng hay nhìn ra sân, ra vườn rau….

Kiến trúc sư đã dựa trên sở thích của chị, thiết kế 1 căn bếp hiện đại, tiện nghi, thiết bị thông minh với màu xanh mint mát mẻ. Chị thích căn bếp giấu đồ, không trang trí nhiều để luôn lau dọn nhìn thoáng mắt.

Theo tiết lộ, căn bếp này của chị có chi phí đầu tư khoảng 400 triệu đồng. Đồ nội thất, gia dụng… phần lớn chị đặt hàng trên trang thương mại điện tử.

Ngôi nhà có mặt tiền rộng, hàng rào bằng sắt và cột bê-tông, trồng cây xanh đẹp mắt.

Khoảng sân trước nhà dùng làm nơi đậu xe, tổ chức tiệc ngoài trời. Ban công được làm rộng, tạo thành hàng hiên che mưa, cản nắng cho tầng 1. Trần hiên được ốp gỗ nhựa và gắn đèn led chiếu sáng.

Bể bơi mini có chi phí đầu tư 800 triệu đồng. Đây cũng là view từ bếp và phòng khách ra, rất thoáng và mát lạnh.

Căn bếp màu xanh mint có chi phí đầu tư gần nửa tỷ. Tủ bếp chữ U tăng tối đa diện tích lưu trữ cho chủ nhà. Bếp+ bàn ăn và phòng khách tạo thành không gian mở.

Bộ sofa cùng màu bếp tạo sự hài hòa, đồng nhất. Tủ màu xanh da trời là tủ sấy lông chó, mèo. Mỗi lần chị tắm cho chúng, cho vào đây sấy vài phút là lông tự khô.

Chị My có thể vừa nấu cơm, dọn nhà vừa quan sát được các con khi vui chơi ngoài khu vực bể bơi. Do nhà có trẻ nhỏ nên bể bơi này chị thiết kế nông, nhằm đảm bảo an toàn cho con.

Bếp chị My bố trí liên hoàn và phân chia theo nhóm để dễ sử dụng. Ví dụ đồ điện tử như máy rửa bát, tủ lạnh, lò vi sóng chị đặt ở bên phải khu bếp. Cạnh đó là tủ đồ khô tiện dụng và tủ chứa thiết bị nấu nướng.

Ngăn đồ khô chị mang từ nhà cũ sang. Trước khi thiết kế, chị trao đổi với kiến trúc sư để khi làm tủ bếp, có thể lắp đặt vừa kích thước. Ngăn đồ khô như vậy giúp chị dễ dàng tìm được đồ mình cần dùng.

Cầu thang lát gỗ sạch sẽ, tay vịn mang hơi hướng vintage. Ở đây chị lắp đèn cảm ứng, khi nào có người di chuyển, đèn sẽ tự động phát sáng. Gầm cầu thang chị làm một kho chứa đồ dọn dẹp như máy hút bụi, cây lau nhà...

Ngăn tủ kéo đựng thìa, đũa... ở tủ bếp dưới để các con chị có thể hỗ trợ mẹ việc dọn dẹp hoặc chủ động trong việc phụ vụ mình. Bên trong chia ngăn đựng đồ ngăn nắp.

Mảng tường bếp ốp gạch vảy cá màu xanh cốm dịu ngọt. Thiết bị như máy sấy dao, bộ ấm trà hay đĩa hoa quả cũng được đặt trên sàn thương mại với màu xanh mint xinh xắn.

Khay đồ gia vị ở bên cạnh bếp nấu, khi dùng có thể kéo ra tiện dụng. Bàn ăn mặt đá trắng, trang trí thêm ống cắm giấy lau hình chú chó ngộ nghĩnh.

Chị My rất chăm chút cho từng chi tiết nhỏ của nhà như bộ nồi gang nấu ăn cũng mang tone màu giống bếp.

Thùng rác cảm ứng thông minh, đưa tay hua lên mặt là nắp tự mở.

Bức tranh hoa tạo điểm nhấn độc đáo cho khu vực cầu thang. Ở đây gia chủ đặt 1 tủ giầy nhỏ, có gương tròn đẹp mắt.

Quỳnh Nga