Tham ô tiền tỷ tại Công ty Sepzone Linh Trung: Ông Tề Trí Dũng phản cung bất thành

Ngoài vụ án này, ông Tề Trí Dũng đã bị TAND cấp cao tại TPHCM tuyên phạt 19 năm tù về hai tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Tham ô tài sản” trong vụ IPC, SADECO bán rẻ 9 triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim. Ông Dũng và 6 bị can khác còn đang bị Cơ quan CSÐT Công an TPHCM đề nghị truy tố trong vụ bán rẻ 149 nền đất tại dự án khu tái định cư An Phú Tây (Bình Chánh), gây thiệt hại 127 tỷ đồng.