Thành điểm trung chuyển bất đắc dĩ, xã ven đô oằn mình hứng bùn, bụi

Theo quy định, xe chở vật liệu xây dựng trước khi rời mỏ, bãi tập kết phải được phủ kín bạt, vệ sinh bánh xe để hạn chế tình trạng đất, đá rơi vãi xuống đường. Nếu người điều khiển phương tiện ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự để dầu nhờn, hóa chất rơi vãi xuống đường bộ; xe chở chất thải, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có mui, bạt che đậy hoặc có mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi; chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; lôi kéo bùn, đất, cát, nguyên liệu, vật liệu hoặc chất phế thải khác ra đường bộ gây mất ATGT và vệ sinh môi trường sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 2 - 4 triệu đồng. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải thu dọn rác, chất phế thải, vật liệu, hàng hóa và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra; nếu gây ô nhiễm môi trường phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm do vi phạm hành chính gây ra.