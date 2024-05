XEM CLIP:

Là một trong những người đầu tiên phát hiện ra vụ cháy nhà trọ có địa chỉ số 7, tổ 1 (phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội), ông Nguyễn Anh Nhân (85 tuổi, sống gần hiện trường vụ cháy) cho biết, bản thân đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng tri hô của các nạn nhân mắc kẹt.

"Lúc đó, khói đen cuồn cuộn bốc ra từ căn nhà cháy, tôi thấy 2 nạn nhân nữ ôm theo chăn ra đứng ở ban công tầng 3 tri hô. Họ gọi to lắm: Ông ơi cứu cháu", ông Nhân kể lại.

Trước tình huống nguy cấp, ông Nhân nhanh chóng gọi điện báo cho lực lượng cứu hỏa và chạy ra tri hô mọi người ứng cứu.

Ông Nhân kể lại tình huống nguy cấp khi cháy nhà trọ. Ảnh: Đình Hiếu

"Khi lực lượng cứu hỏa đang đến, có 1 nam thanh niên mặc áo trắng nhanh chóng giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt ra bên ngoài", ông Nhân nói.

Một người phụ nữ thuê trọ cạnh bên ngôi nhà bị cháy vẫn chưa hết hoảng hốt kể lại, lúc đó, chị vừa tri hô mọi người tìm cách giúp đỡ người còn mắc kẹt trong nhà cháy, vừa sơ tán 2 con nhỏ đi nơi khác.

"Tôi hoảng hốt gọi 2 con nhỏ dậy và đưa ra ngoài, đồng thời, lấy thang ở bên trong nhà để đưa cho mọi người leo lên cứu người mắc kẹt", người phụ nữ kể.

Người phụ nữ này cũng cho biết, mọi việc lúc đó diễn ra rất nhanh, có 1 nam thanh niên mặc áo trắng bỏ xe máy ở đầu ngõ và chạy vào cứu các nạn nhân.

Nam thanh niên cõng nạn nhân từ tầng 3 xuống. Ảnh: Đình Hiếu

"Cậu thanh niên này leo lên mái tôn của nhà số 9, dùng gạch đập vỡ con tiện xi măng ở ban công tầng 3 và cứu 2 bạn nữ ra ngoài. Tôi thấy anh ấy leo lên 3 lần, 1 lần đưa bạn nữ áo đen mắc kẹt trên tầng xuống, lần nữa thì cõng bạn nữ mặc áo trắng", người phụ nữ kể lại.

Cũng theo người này, sau khi cứu các nạn nhân thì người thanh niên bị bỏng hai tay và đã rời đi ngay.

"Những người trong ngõ không biết thanh niên này sống ở đâu, chỉ biết cậu ấy đang trên đường đi làm thì phát hiện sự việc nên dừng lại. Chúng tôi rất khâm phục hành động dũng cảm của thanh niên này", người phụ nữ nói.

Lực lượng Cảnh sát PCCC cứu các nạn nhân mắc kẹt. Ảnh: CACC

Theo đại diện Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hà Đông (Công an TP Hà Nội), hồi 5h33 ngày 30/5, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại nhà số 7, tổ 1, Ba La (quận Hà Đông).

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy của Công an quận Hà Đông và Đội Chữa cháy và CNCH (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) đến hiện trường.

Lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức chữa cháy, tiếp cận giải cứu các nạn nhân mắc kẹt từ mái của nhà hàng xóm. Sau 3 phút, đám cháy đã được khống chế, không xảy ra cháy lan.

"Người dân đã cứu được 2 nạn nhân, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cứu được 3 người mắc kẹt, 4 người khác tự thoát ra ngoài qua lối thoát nạn khẩn cấp sang nhà bên cạnh", đại diện Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công quận Hà Đông thông tin.

Cảnh sát xác định, vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Diện tích cháy khoảng 20m2 tại khu vực tầng 1 của ngôi nhà. Đây là nhà dân kết hợp kinh doanh cho thuê trọ.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an quận Hà Đông làm rõ.