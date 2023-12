{"article":{"id":"2226555","title":"Thất vọng, chủ vứt xó xe Ford Capri 30 năm thành xế cổ độc nhất","description":"Thất vọng về chất lượng, một người đàn ông ở Anh đã vứt không chiếc xe thể thao đắt tiền Ford Capri đời 1984 suốt 30 năm. Đến nay, chiếc xe tròn 40 tuổi gần như mới tinh khi odo lăn bánh chỉ hơn 3.000 km và trở thành xế cổ độc nhất trên sàn đấu giá.","contentObject":"<p>Ford Capri từng là mẫu coupe thể thao giá hời được nhiều người tìm mua trong những năm 70 – 80 của thế kỷ XX. Chiếc xe có thể được xem là phiên bản thu nhỏ của mẫu xe cơ bắp biểu tượng Ford Mustang khi được chính nhà thiết kế Philip T. Clark, cha đẻ của mẫu Mustang, sáng tạo nên. Tuy nhiên, trải nghiệm không tốt của một khách hàng tại Anh đã khiến chiếc xe bị vứt xó tới 30 năm trong nhà kho.</p>

<p style=\"text-align: center;\"><em> Ford Capri là mẫu xe thể thao nổi tiếng của những năm 70-80.</em></p>

<p>Vào tháng 8/1984, ông Pick ở thành phố Leicester, Anh quốc đã quyết định mua chiếc <a href=\"https://vietnamnet.vn/o-to-ford-tag3806643315127734802.html\">xe Ford </a>Capri 2.0 S tại đại lý Central Motor với giá 10.000 bảng Anh. Tuy nhiên, sau khi nhận xe và lái được quãng đường 500 dặm, vị chủ nhân này cảm thấy thất vọng trước chất lượng vận hành của xe và cho rằng đây là một chiếc xe trưng bày đã qua sử dụng.</p>

<p>Vị khách hàng đã viết thư khiếu nại lên hãng Ford cho biết ông từ chối sử dụng chiếc xe này. Điều đáng nói là, sau đó, thay vì tiếp tục khiếu nại, trả lại xe, đòi lại tiền, vị khách hàng đã chán nản vứt bỏ chiếc xe đắt tiền trong nhà kho của mình và không thèm sử dụng đến nữa.</p>

<p>Chiếc xe nằm không và phủ bụi trong nhà kho của gia đình người đàn ông này trong suốt 30 năm. Khi đó, số odo lăn bánh của xe chỉ mới ở mức 962 km. Đến năm 2014, người đàn ông này qua đời, chiếc xe mới được bàn giao cho một người họ hàng.</p>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Nhiều chi tiết trên xe vẫn còn nguyên như thời điểm mua.</em></p>

<p>Vào tháng 4/2016, chiếc xe được rao bán trên kênh chuyên về xe cổ Classic & Sports Car với odo tăng lên một chút, là 3.093 km. Hai năm sau, chiếc xe đã được mua lại bởi nền tảng kinh doanh xe Brightwells vào năm 2018. Trong suốt thời gian này, chiếc xe thể thao được bảo quản kỹ lưỡng và odo chỉ tăng thêm 26 km.</p>

<p></p>

<p style=\"text-align: center;\"><em>Với mức giá khởi điểm hơn 30.000 bảng Anh, chiếc xe vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.</em></p>

<p>Mới đây, đầu tháng 12/2023, chiếc Ford Capri tròn 40 tuổi đã được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm 30.000 bảng Anh, tương đương hơn 900 triệu đồng. Will, chuyên gia đấu giá các loại xe cổ của Brightwell Auctioneers, cho biết: “Chiếc xe này đặc biệt hiếm vì mang lại cảm giác mới mẻ cho người sở hữu. Nếu ai đó mua nó, sẽ không khác gì họ bước vào đại lý ngày hôm nay để mua một chiếc xe mới tinh đời 1984\".</p>

<p>Sau 40 năm, số km lăn bánh còn chưa đến mốc 5.000 km- kỳ bảo dưỡng đầu tiên, chiếc xe cổ này là hàng độc, khó có chiếc thứ hai với số phận kỳ lạ như vậy.</p>

<p>Về mặt vận hành, Ford Capri 2.0 S thế hệ thứ 3 được trang bị khối động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng dung tích 2.0L, kết hợp cùng hộp số sàn 5 cấp. Theo chuyên trang Classic.com, mức giá trung bình của mẫu xe này chỉ khoảng 29.000 USD, tùy theo năm sản xuất và tình trạng.</p>

<p><strong>Nhật Hoàng </strong>(Theo Brightwells/The Sun)</p>

(hot TikToker Diễm M.) đã bị cơ quan công an phạt 11 triệu đồng và tước GPLX 3 tháng. Nhiều ý kiến xung quanh sự việc, mức phạt này có nhẹ?","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vu-diem-m-hot-tiktoker-lai-bmw-140km-h-tung-clip-len-mang-xu-phat-qua-nhe-2226378.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/vu-diem-m-hot-tiktoker-lai-bmw-140kmh-tung-clip-len-mang-xu-phat-co-nhe-986.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T14:47:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226323","title":"Ring Peel Liner - giải pháp màng seal sao chống mạo danh từ Caltex","description":"Ring Peel Liner được xem như một minh chứng trong việc luôn nỗ lực để mang đến tối ưu trải nghiệm cho khách hàng trong suốt hành trình 25 năm của thương hiệu Caltex tại thị trường Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Khám phá","detailUrl":"/oto-xe-may/kham-pha","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/kham-pha","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ring-peel-liner-giai-phap-mang-seal-sao-chong-mao-danh-tu-caltex-2226323.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/ring-peel-liner-giai-phap-mang-seal-sao-chong-mao-danh-tu-caltex-207.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T08:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226017","title":"Công nghiệp ô tô Trung Quốc: Từ vô danh đến dẫn đầu thế giới","description":"Chặng đường phát triển của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc kéo dài hơn 7 thập kỉ với bao thăng trầm, cuối cùng đã gặt hái nhiều thành công rực rỡ, bứt phá trở thành dẫn đầu thế giới. Trong đó, ấn tượng nhất là sự tăng trưởng thần kỳ của xe điện.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-nghiep-o-to-trung-quoc-tu-vo-danh-den-dan-dau-the-gioi-2226017.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/cong-nghiep-o-to-trung-quoc-tu-vo-danh-den-dan-dau-the-gioi-193.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T07:15:48","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226087","title":"Top xe MPV tháng 11: Toyota Veloz Cross bứt tốc, Hyundai Custin lần đầu góp mặt","description":"Top xe MPV tháng 11 vừa qua có nhiều xáo trộn đáng chú ý. Trong 5 xe bán chạy nhất, Toyota Veloz Cross bất ngờ bứt tốc, đánh bại KIA Carnival. Hyundai Custin lần đầu góp mặt, trong khi Hyundai Stargazer biến mất.","displayType":1,"category":{"name":"Đánh giá xe ","detailUrl":"/oto-xe-may/danh-gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/danh-gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/top-5-xe-mpv-ban-chay-thang-11-veloz-cross-but-toc-hyundai-custin-gop-mat-2226087.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/top-xe-mpv-thang-11-toyota-veloz-cross-but-toc-hyundai-custin-lan-dau-gop-mat-1648.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T06:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225906","title":"Top xe bán chậm tháng 11: Suzuki Jimny bán được chiếc đầu tiên và đội sổ","description":"Cả 10 mẫu xe bán chậm nhất trong tháng 11/2023 đều đến từ Nhật Bản, trong đó Suzuki Jimny bất ngờ có doanh số 1 chiếc, góp mặt cùng 2 mẫu Suzuki khác.","displayType":1,"category":{"name":"Đánh giá xe ","detailUrl":"/oto-xe-may/danh-gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/danh-gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/top-10-xe-ban-cham-thang-11-suzuki-jimny-ban-duoc-chiec-dau-tien-va-doi-so-2225906.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/top-xe-ban-cham-thang-11-suzuki-jimny-ban-duoc-chiec-dau-tien-va-doi-so-1385.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T20:52:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226204","title":"Nam tài xế kỹ tính vẫn khiến người đi đường thót tim bởi pha đánh lái lỗi","description":"Mặc dù nam tài xế đã rất cẩn thận trong lúc đánh lái chiếc xe Mazda 2 mới mua ra khỏi vị trí đỗ ven đường nhưng kết quả sau đó đã khiến những người đi đường không khỏi giật mình.","displayType":1,"category":{"name":"Sau tay lái","detailUrl":"/oto-xe-may/sau-tay-lai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/sau-tay-lai","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-tai-xe-ky-tinh-van-khien-nguoi-di-duong-thot-tim-boi-pha-danh-lai-loi-2226204.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nam-tai-xe-ky-tinh-van-khien-nguoi-di-duong-thot-tim-boi-pha-danh-lai-loi-1362.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T20:33:35","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225897","title":"Nối tiếp Mỹ, Pháp siết chặt trợ cấp xe điện được sản xuất từ Trung Quốc","description":"Nối tiếp Mỹ, Chính phủ Pháp đang dự kiến thay đổi chính sách trợ cấp xe điện theo hướng siết chặt hơn bằng việc loại trừ một số mẫu xe điện do các nước châu Á, đặc biệt là Trung Quốc sản xuất ra khỏi chương trình hỗ trợ lên tới 7.500 Euro.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/noi-tiep-my-phap-siet-chat-tro-cap-xe-dien-duoc-san-xuat-tu-trung-quoc-2225897.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/noi-tiep-my-phap-siet-chat-tro-cap-xe-dien-duoc-san-xuat-tu-trung-quoc-1278.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T19:14:42","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226135","title":"VinFast kết hợp PewPew bán xe máy điện qua livestream ngày 12/12","description":"VinFast kết hợp với kênh TikTok “Tạp hoá PewPew” tổ chức phiên bán xe máy điện trực tuyến thông qua phương thức livestream từ 20 - 24h ngày 12/12/2023, với nhiều ưu đãi hấp dẫn và quà tặng đặc biệt.","displayType":1,"category":{"name":"Khám phá","detailUrl":"/oto-xe-may/kham-pha","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/kham-pha","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vinfast-ket-hop-pewpew-ban-xe-may-dien-qua-livestream-ngay-12-12-2226135.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/vinfast-ket-hop-pewpew-ban-xe-may-dien-qua-livestream-ngay-1212-999.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T16:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225951","title":"Khách mạnh tay mua ô tô, doanh số các hãng xe tăng tốc tháng 11","description":"Sau 2 tháng đi ngang, sức tiêu thụ trên thị trường ô tô tháng 11 bất ngờ tăng tốc với gần 28.000 xe bán ra. Cả xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu đều tăng trưởng 10%. Điều này cho thấy người dân đã bắt đầu mạnh tay mua ô tô mới cuối năm.","displayType":1,"category":{"name":"Đánh giá xe ","detailUrl":"/oto-xe-may/danh-gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/danh-gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khach-manh-tay-mua-o-to-doanh-so-cac-hang-xe-tang-vot-thang-11-2225951.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/khach-manh-tay-mua-o-to-doanh-so-cac-hang-xe-tang-toc-thang-11-992.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T16:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226069","title":"VinFast VF 7 nhận ‘cơn mưa’ lời khen từ khách lái thử","description":"Thiết kế bắt mắt, thời thượng, nội thất tinh tế, sang trọng, vận hành mạnh mẽ, đáng mua… là nhận xét của khách lái thử VinFast VF 7 trong hai ngày cuối tuần tại Hà Nội.","displayType":1,"category":{"name":"Khám phá","detailUrl":"/oto-xe-may/kham-pha","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/kham-pha","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vinfast-vf-7-nhan-con-mua-loi-khen-tu-khach-lai-thu-2226069.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/vinfast-vf-7-nhan-con-mua-loi-khen-tu-khach-lai-thu-819.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T15:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226046","title":"Những trang bị an toàn trên ô tô, bảo vệ tài xế và những người đi đường","description":"Khi xảy ra va chạm, những trang bị an toàn trên ô tô đóng vai trò quyết định giúp bảo vệ sức khỏe và cả tính mạng của những người ngồi trên xe. Cùng tìm hiểu để biết.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/12-trang-bi-an-toan-tren-o-to-bao-ve-tai-xe-va-nhung-nguoi-di-duong-2226046.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nhung-trang-bi-an-toan-tren-o-to-bao-ve-tai-xe-va-nhung-nguoi-di-duong-748.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T14:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225830","title":"5 dấu hiệu cảnh báo lốp xe của bạn có vấn đề","description":"Lốp xe là bộ phận duy nhất tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, dễ bị mài mòn nhất nên việc bảo đảm an toàn cho lốp xe là rất cần thiết. Những dấu hiệu sau cảnh báo lốp xe bị hư hỏng và cần khắc phục ngay.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/5-dau-hieu-canh-bao-lop-xe-cua-ban-co-van-de-can-khac-phuc-2225830.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/12aaaa-580.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T13:48:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225925","title":"Thương hiệu ô tô \"quốc dân\" của Trung Quốc: Sinh ra ở vạch đích","description":"Thương hiệu ô tô nội địa này mang sứ mệnh trở thành \"xe quốc dân\" ngay từ khi mới thành lập, nhưng cũng đã trải qua nhiều sóng gió, từng suýt phá sản vì không cạnh tranh được với xe ngoại.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thuong-hieu-o-to-quoc-dan-cua-trung-quoc-sinh-ra-o-vach-dich-2225925.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/thuong-hieu-o-to-quoc-dan-cua-trung-quoc-sinh-ra-o-vach-dich-347.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T10:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225664","title":"\"Trùm cuối\" Honda Rebel 250 đời 2016 hàng hiếm giá 500 triệu đồng","description":"Chiếc xe phân khối lớn Honda Rebel 250 sản xuất cuối 2016 đến nay mới chỉ lăn bánh 112 km, được chủ nhân ở Hà Nội chào bán với giá đắt đỏ lên đến 500 triệu đồng vì sự độc hiếm.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xe-honda-rebel-250-nam-2016-hang-hiem-500-trieu-dong-2225664.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/trum-cuoi-honda-rebel-250-doi-2016-hang-hiem-gia-500-trieu-dong-95.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T07:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225090","title":"Trung Quốc phản bác chính sách trợ cấp xe điện của Mỹ 'đi ngược quy định WTO'","description":"Chính quyền Trung Quốc đang rất không hài lòng và đã có các động thái tố cáo Mỹ đã thực hiện các chính sách mang tính bảo hộ đối với xe điện, vi phạm các quy định của WTO.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trung-quoc-phan-bac-chinh-sach-tro-cap-xe-dien-cua-my-di-nguoc-quy-dinh-wto-2225090.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/trung-quoc-phan-bac-chinh-sach-tro-cap-xe-dien-cua-my-di-nguoc-quy-dinh-wto-1528.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T06:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225597","title":"Hai vợ chồng buôn lậu hàng trăm ô tô độc hiếm từ Nhật Bản","description":"Mỹ - Vụ việc gây chấn động cộng đồng chơi xe ở Mỹ. Một cặp vợ chồng tại tiểu bang Florida bị phát hiện buôn lậu hàng trăm chiếc ô tô độc hiếm từ Nhật Bản vào Mỹ khiến hàng trăm khách hàng chịu thiệt hại vì không thể tiếp tục sử dụng xe.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-vo-chong-buon-lau-o-to-doc-hiem-tu-nhat-ban-vao-my-2225597.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hai-vo-chong-buon-lau-hang-tram-o-to-doc-hiem-tu-nhat-ban-1324.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T20:34:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225690","title":"Top 10 xe bán chạy tháng 11: Yaris Cross bất ngờ góp mặt, Santa Fe biến mất","description":"Trong top 10 xe bán chạy nhất tháng 11/2023, Mazda CX-5, Hyundai Accent và Toyota Vios vẫn duy trì 3 vị trí dẫn đầu. Toyota Veloz Cross và tân binh Yaris Cross bất ngờ góp mặt ấn tượng khiến Hyundai Santa Fe, Kia Seltos biến mất.","displayType":1,"category":{"name":"Đánh giá xe ","detailUrl":"/oto-xe-may/danh-gia-xe","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may/danh-gia-xe","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/top-10-xe-ban-chay-thang-11-yaris-cross-bat-ngo-gop-mat-santa-fe-bien-mat-2225690.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/top-10-xe-ban-chay-thang-11-yaris-cross-bat-ngo-gop-mat-santa-fe-bien-mat-1305.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T20:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225563","title":"Những mẫu xe Hongqi được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng","description":"Trong những sự kiện lớn trong và ngoài nước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình luôn sử dụng chiếc xe mang thương hiệu Hongqi do tập đoàn FAW thiết kế riêng cho các nguyên thủ nước này.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/4-mau-xe-hongqi-duoc-chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-su-dung-2225563.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nhung-mau-xe-hongqi-duoc-chu-tich-trung-quoc-tap-can-binh-su-dung-1262.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T19:41:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225519","title":"Xe Jaguar gỉ sét, không còn chạy được vẫn có giá hơn 2 tỷ đồng","description":"Một chiếc xe Jaguar XK150 S 1959 trong tình trạng cũ rích, gỉ sét hoàn toàn và không chạy được nữa nhưng được bán với giá lên đến 80.000 bảng Anh (khoảng hơn 2,4 tỷ đồng).","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xe-jaguar-phu-ri-set-khong-con-chay-duoc-van-hon-2-ty-dong-2225519.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/xe-jaguar-gi-set-khong-con-chay-duoc-van-co-gia-hon-2-ty-dong-1015.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T16:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225672","title":"Hãng xe Trung Quốc đầu tiên vào Mỹ: Phần thưởng cho người không bỏ cuộc","description":"Sản xuất ô tô là con đường đầy chông gai đối với công ty Trung Quốc này, thành công hiện tại được góp nhặt từ nhiều thất bại.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hang-xe-trung-quoc-dau-tien-vao-my-phan-thuong-cho-nguoi-khong-bo-cuoc-2225672.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hang-xe-trung-quoc-dau-tien-vao-my-phan-thuong-cho-nguoi-khong-bo-cuoc-973.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:44:10","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225668","title":"Những tính năng ô tô tự kích hoạt khi tai nạn","description":"Các nhà sản xuất ô tô đang ngày càng chú trọng vào việc phát triển các tính năng an toàn tự kích hoạt nhằm mang lại trải nghiệm lái xe an toàn.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/8-tinh-nang-o-to-tu-kich-hoat-khi-tai-nan-2225668.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nhung-tinh-nang-o-to-tu-kich-hoat-khi-tai-nan-960.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225654","title":"Cách phát hiện dầu nhớt giả, kém chất lượng","description":"Với tình trạng làm giả dầu nhớt ngày một nhiều, người tiêu dùng nên trang bị những kiếm thức để kiểm tra kỹ dầu nhớt, kịp thời phát hiện các loại nhớt giả, nhớt kém.","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cach-phat-hien-dau-nhot-gia-kem-chat-luong-2225654.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nhot-gia-919.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225411","title":"Có nên bỏ tiền triệu vệ sinh khoang máy ô tô cho sạch đẹp để đi chơi Tết?","description":"Mỗi lần tôi đi rửa xe, các nhân viên của một trung tâm gần nhà thường mời chào sử dụng gói vệ sinh khoang máy chi phí trên dưới 1 triệu đồng. Khi rửa xong, khoang máy sẽ bóng đẹp nhìn khá \"thích mắt\". Tôi có nên thử không để xe sạch đẹp đi chơi Tết?","displayType":1,"category":{"name":"Ô tô - Xe máy","detailUrl":"/oto-xe-may","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/oto-xe-may","subIds":["00000B","000025","000026","000027","00004N","000028","00000N","00005M"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-nen-ve-sinh-khoang-may-o-to-cho-sach-dep-de-di-choi-tet-2225411.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/co-nen-bo-tien-trieu-ve-sinh-khoang-may-o-to-cho-sach-dep-de-di-choi-tet-410.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T11:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

