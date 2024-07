Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại một thầy giáo xúc động đến bật khóc trong buổi học cuối cùng chia tay các học sinh cuối cấp. Bối cảnh của đoạn clip là buổi học cuối cùng môn Ngữ văn.

Trong đoạn clip, thầy giáo vừa xúc động vừa thổ lộ đã dành rất nhiều tình cảm cho lớp, cho các học sinh của mình. “Thầy không mong các bạn phải đạt điểm thật cao môn của thầy, chỉ mong các bạn đỗ tốt nghiệp hết thôi. Sau này, dù trở thành người như thế nào đi chăng nữa, hãy nhớ đến thầy”, thầy giáo nói.

Thầy giáo cũng mong được là một mảng ký ức nào đó trong lòng các bạn học sinh. Thầy cũng không quên dặn dò các học sinh cùng nhau cố gắng cho bài thi cuối cùng, cho 12 năm học đã nỗ lực; cố gắng vì bản thân, thầy cô và vì tất cả mọi người đang trông đợi vào các em.

Đoạn clip xúc động và cũng rất đáng yêu này thu hút sự quan tâm của nhiều người và được chia sẻ nhanh chóng trên mạng.

Qua tìm hiểu, thầy giáo trong đoạn clip là Nguyễn Hoàng Huy, giáo viên dạy Văn của Trường THCS và THPT Khánh An (ấp An Phú, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau). Đoạn clip được ghi lại vào những ngày cuối tháng 6/2024 và hiện tại vẫn nhận được nhiều lượt chia sẻ.

Trao đổi với VietNamNet, thầy Huy cho hay, đó là tiết dạy Ngữ văn cuối cùng đợt ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của thầy cho các học sinh lớp 12C1 vừa qua. Thầy giáo cũng bất ngờ khi những cảm xúc bình thường và chân thật của mình với học trò được mọi người quan tâm.

Thầy Huy là giáo viên dạy môn Văn của lớp 12C1 và gắn bó với lớp nửa năm lớp 10 và năm lớp 12. Đây cũng là lớp 12 duy nhất thầy Huy dạy năm học qua. Cùng vì vậy, thầy trò rất gắn bó.

Thầy Huy cho hay, bản thân mình là người giàu cảm xúc, dễ xúc động nhưng những diễn biến của buổi học cuối hôm đó tạo nên bởi sự cộng gộp nhiều yếu tố.

“Hôm đó là tiết dạy cuối cùng của tôi với tập thể lớp 12C1. Các em đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho tôi. Các em cũng làm một video lưu lại những hình ảnh, thước phim giữa tôi và lớp. Thấy tình cảm của các học trò dành cho cùng với những lời chúc, tôi đã rất xúc động, không kìm nổi cảm xúc và tự nhiên trào nước mắt”, thầy Huy kể. Các học sinh cũng xin những dòng chữ ký của thầy lên áo để lưu lại làm kỷ niệm.

Thầy Nguyễn Hoàng Huy xúc động bật khóc trong buổi học cuối cùng chia tay học sinh cuối cấp. Ảnh cắt từ clip.

Thầy Huy kể, bản thân mới về trường được 2 năm rưỡi. Sinh năm 1998, tốt nghiệp sư phạm ra trường, thầy Huy về công tác và bắt đầu sự nghiệp “cầm phấn” của mình luôn tại Trường THCS và THPT Khánh An. Lớp 12C1 chỉ mới là lứa học trò lớp 12 thứ hai mà thầy dạy trong sự nghiệp của mình.

“Vì vậy, tôi dành tình cảm cho các em rất nhiều. Trong suốt hành trình, lớp này cũng học rất chăm, đáng yêu, cũng có lúc nghịch ngợm nhưng đa phần chỉ vì muốn tạo không khí vui vẻ, không bao giờ làm tôi phải buồn lòng”, thầy Huy chia sẻ.

Thầy giáo cho hay, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, các học trò cũng nhắn tin, phản hồi về với mình về khả năng làm bài. “Các em thông tin đều làm được bài, hoàn thành tốt bài thi nên tôi cũng cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm. Tuy nhiên, tôi cũng nói với các em rằng, dù kết quả thi ra sao, thầy cũng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các em”.