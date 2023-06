Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM vừa có công văn về việc hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu AMD của CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone và GAB của CTCP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý tài sản FLC. Đây là 2 cổ phiếu thuộc “họ FLC”.

Hiện, AMD và GAB thuộc diện chứng khoán bị đình chỉ giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2022 quá 6 tháng so với quy định. Đồng thời, các cổ phiếu này cùng thuộc diện kiểm soát do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Đến nay, AMD và GAB đều chưa khắc phục được nguyên nhân đưa chứng khoán vào diện đình chỉ giao dịch và diện kiểm soát.

Trước đó, HOSE đã quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với các thành viên trong “họ FLC” là FLC của CTCP Tập đoàn FLC, ROS của CTCP Xây dựng FLC Faros và HAI của Công ty cổ phần Nông dược H.A.I.

Các cổ phiếu khác thuộc “họ FLC” là ART của CTCP Chứng khoán BOS và KLF của CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS không được phép giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Gần đây, GAB quyết định ngày 27/6 sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Công ty vẫn chưa có thông báo cụ thể về thời gian và địa điểm họp.

GAB là một cổ phiếu thuộc “nhóm FLC” liên quan tới cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết.

Đây là một trong số nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng kẹt cứng, cổ phiếu không giao dịch hoặc thanh khoản tụt giảm, giá lao dốc thê thảm sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt vì thao túng trên thị trường chứng khoán hồi tháng 3/2022.

Giao dịch gần nhất là 300 cổ phiếu GAB được chuyển nhượng hôm 25/3/2022. Và từ đầu năm 2022 tới khi đó, mỗi phiên GAB hầu hết chỉ ghi nhận vài trăm cổ phiếu được chuyển nhượng, phiên nào nhiều cũng chỉ một vài nghìn đơn vị.

Cổ phiếu này vào diện kiểm soát từ ngày 15/5.

Trong năm 2020, GAB lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trên thị trường chứng khoán, vô địch 3 sàn với mức tăng giá trên 1.100%. Mức giá đầu năm 2020 là 16.250 đồng/cp nhưng tới cuối năm là 196.800 đồng/cp.

Trong quý I/2023, GAB ghi nhận doanh thu giảm gần 93% xuống còn 4,7 tỷ đồng và lỗ 2,45 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại FLC Stone (AMD), vào ngày 30/6 tới đây, ông Nguyễn Công Tuấn sẽ thôi chức vụ Phó Tổng giám đốc sau khoảng 6 tháng được bổ nhiệm. Hôm 31/5, FLC Stone đã chấp thuận đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Đức Công. Bà Trần Thị Hương thay vị trí ông Công.

AMD cũng vào diện cảnh báo từ 15/5 và giá chỉ còn 1.110 đồng/cp. Hơn 163 triệu cổ phiếu AMD của CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone thuộc “họ FLC” bị đình chỉ giao dịch từ ngày 1/3.

Trước đó, hôm 14/2, HOSE công bố quyết định huỷ niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu FLC của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC từ ngày 20/2 do doanh nghiệp này "vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin".

FLC là một doanh nghiệp bất động sản từng nổi tiếng trên thị trường chứng khoán, với số lượng cổ đông hiện khoảng gần 65 nghìn người. Đây cũng là doanh nghiệp nòng cốt trong nhóm “họ” FLC.

Hôm 5/9/2022, HOSE cũng đã quyết định hủy niêm yết gần 568 triệu cổ phiếu ROS của CTCP Xây dựng FLC Faros do FLC Faros đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở GDCK hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.