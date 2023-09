Tuần trước, hạ viện Anh phê chuẩn dự luật cấm hoàn toàn việc sử công nghệ và thiết bị giám sát tại các toà nhà chính phủ và căn cứ quân sự. Dự luật mới sẽ được chuyển lên thượng viện phê duyệt trước khi chính thức có hiệu lực.

Hikvision đang cung cấp camera giám sát cho ít nhất một phần ba lực lượng cảnh sát tại Anh và xứ Wales.

Động thái được đưa ra trong bối cảnh mối lo ngại về hoạt động do thám ngày càng gia tăng, khi một nhà nghiên cứu nghị viện tại Anh vừa bị bắt vào tháng Ba do cáo buộc làm gián điệp cho nước ngoài.

Theo đó, quy định mới sẽ đặt ra các quy tắc mua sắm công trong hoạt động của chính phủ, đồng thời loại bỏ một lượng lớn thiết bị có nguồn gốc Trung Quốc khỏi các địa điểm công quyền.

Các nhà lập pháp Anh đã kêu gọi cấm bán và sử dụng camera an ninh do Hikvision và Dahua sản xuất, các doanh nghiệp đại lục có một phần sở hữu của Bắc Kinh, do lo ngại về bảo mật riêng tư dữ liệu.

Uỷ ban giám sát camera độc lập của chính phủ Anh cho hay, hiện có ít nhất một phần ba lực lượng cảnh sát tại Anh và xứ Wales, đang sử dụng camera giám sát do Hikvision sản xuất.

Sam Goodman, giám đốc Viện Nghiên cứu Rủi ro chiến lược Trung Quốc trụ sở tại London nói rằng, quy định mới “là bước đi tiếp theo đưa Hikvision và Dahua vào dĩ vãng tại đất nước này”.

Hai doanh nghiệp Trung Quốc từ chối bình luận về động thái của hạ viện Anh, song trước đây Hikvision từng cho biết, việc coi công ty này như một mối đe doạ an ninh quốc gia là “hoàn toàn sai lầm”. Trong khi đó, Dahua khẳng định họ đã phục vụ khách hàng ở Anh trong suốt 6 năm qua và tuân thủ nghiêm chỉnh mọi quy định.

Chính phủ Anh cũng cam kết cập nhật thường niên cho nghị viện về số lượng camera bị gỡ bỏ để các nhà lập pháp có thể theo dõi tiến trình thực thi quy định mới.

(Theo Nikkei)