Tại hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC&CHCN) ngày 17/5, do UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức, các vướng mắc trong thực hiện công tác PCCC thời gian qua đã được đưa ra thảo luận.

Trong đó, những nội dung được các doanh nghiệp và đại biểu tập trung thảo luận gồm quá trình xin thẩm duyệt hồ sơ PCCC; việc lắp đặt, trang bị vật tư PCCC tại cơ sở theo quy định mới, chọn vật liệu xây dựng phù hợp với các điều kiện PCCC; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC tại cơ sở kinh doanh, sản xuất; phê duyệt PCCC tại các khu công nghiệp, cụm công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu lực lượng công an rà soát lại văn bản, quy phạm pháp luật liên quan đến PCCC để tuyên truyền tới cộng đồng doanh nghiệp, nhằm tạo hành lang pháp lý chặt chẽ trong quá trình thực hiện tại Quảng Ninh.

Lực lượng PCCC cần phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trên tinh thần gần dân, gần doanh nghiệp, cầu thị và đặc biệt không gây khó khăn phiền hà cho doanh nghiệp trong quá trình thực thi.

Các công việc liên quan đến tư vấn, thiết kế và lắp đặt thiết bị PCCC cũng phải đảm bảo sự minh bạch, công khai, chính xác và an toàn, không để xảy ra hiện tượng “quy về một mối” và đảm bảo cạnh tranh lành mạnh.

Lực lượng công an tiếp tục tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính cho người dân và ghi nhận sự đóng góp bằng tiếng nói của người dân để thực thi công vụ. Cùng với đó, phải đẩy mạnh công tác tập huấn, xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ lớn mạnh và an toàn.

Lãnh đạo công an tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị doanh nghiệp, nhà hàng, hộ kinh doanh karaoke, vũ trường chủ động nêu cao tinh thần PCCC ngay tại cơ sở, nhằm đảm bảo an toàn cho chính doanh nghiệp và người lao động.

Đồng thời, lực lượng PCCC cần tập hợp lại các ý kiến của doanh nghiệp để tham mưu, đề xuất công an tỉnh xem xét, phối hợp với các sở, ngành, cùng tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.

Năm 2022, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, lực lượng công an đã tổ chức rà soát, kiểm tra an toàn PCCC đối với 16.734 cơ sở. Qua đó, phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính đối với 433 trường hợp, phạt tiền gần 1,9 tỷ đồng, tạm đình chỉ hoạt động đối với 48 trường hợp, đình chỉ hoạt động 19 trường hợp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự đối với 14 cơ sở.

Cùng với đó, quá trình rà soát, kiểm tra cho thấy, toàn tỉnh có 1.007 cơ sở và 51 tàu du lịch còn tồn tại hoặc vi phạm về PCCC.