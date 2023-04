An Yên Nhà báo

Hiện ông Vincent Dransfield sống một mình trong ngôi nhà 2 tầng ở Little Falls, bang New Jersey (Mỹ). Đây là nơi ông cư trú từ năm 1945. Ông Vincent chia sẻ: “Tôi đã gặp nhiều may mắn trong cuộc đời mình. Tôi cảm thấy mọi chuyện thật hoàn hảo”.

Hằng ngày, ông Vincent thường lái xe quanh thị trấn để ăn trưa, làm các việc vặt, mua sắm đồ tạp hóa.

Ông Vincent vẫn lái xe ô tô mỗi ngày. Ảnh: Today

“Ông tôi không bị đau lưng, không phải chịu đựng những cơn đau nhức trong khi tôi lại bị như vậy dù mới 48 tuổi”, Erica Lista, cháu gái của ông Vincent kể.

Người sống trên 100 tuổi không còn hiếm, nhưng đàn ông sống lâu như vậy thì không nhiều. Theo nghiên cứu của Đại học Boston, trong số những người trăm tuổi, 85% là phụ nữ và 15% là nam giới.

Sinh năm 1914, ông Vincent không chỉ sống lâu mà còn có tinh thần tốt và thể trạng cân đối. Ông chưa bao giờ mắc các bệnh nghiêm trọng như ung thư hay bệnh tim. Ông có một con, ba cháu và bảy chắt. Người vợ chung sống 54 năm của ông qua đời năm 1992.

Theo Today, tháng 3 vừa qua, nhiều thành viên trong gia đình tập trung tại nhà để chúc mừng sinh nhật lần thứ 109 của ông Vincent với bánh pizza và bánh cà rốt, món ưa thích của ông.

Sau đây là những điều cần biết về cụ ông trăm tuổi và lời khuyên của ông để sống lâu:

Dành thời gian làm những gì bạn yêu thích

Ông Vincent đã có hơn 80 năm là thành viên của sở cứu hỏa tình nguyện địa phương và là trưởng phòng trong một thời gian. Khi được hỏi điều gì đã mang lại cho ông hạnh phúc, sống lâu, ông nhanh chóng trả lời: “Sở cứu hỏa. Tôi đã quen rất nhiều bạn bè”.

Lista cho biết, ông của cô tiếp tục đến sở cứu hỏa hằng ngày khi ông già đi. “Sau khi bà tôi qua đời, hoạt động đó giúp ông đứng vững. Nơi đó giống như gia đình của ông ấy”, Lista kể.

Ông Vincent đã làm việc trong 60 năm, phần lớn thời gian là người quản lý phụ tùng ô tô trước khi nghỉ hưu vào cuối những năm 1070. “Tôi vẫn muốn làm việc, nhưng vợ tôi nói, đã đến lúc anh phải nghỉ ngơi”, ông nhớ lại.

Sữa tốt cho cơ thể

Nghỉ học sau lớp 8, ông Vincent đến làm việc cho một trang trại bò sữa năm 15 tuổi để phụ giúp gia đình. Ông giao sữa trong 5 năm và được uống bao nhiêu tùy thích. Ông cho rằng, thói quen đó giúp ông khỏe mạnh, đặc biệt trong thời kỳ Đại suy thoái vào những năm 1930.

“Tôi được uống sữa và ăn đầy đủ vì tôi làm việc ở nông trại. Điều đó đã cho tôi một khởi đầu tốt đẹp trong cuộc sống và cho xương của tôi”, ông Vincent chia sẻ.

Duy trì hoạt động

Ông không nâng tạ hay tập trong phòng gym nhưng không ngừng vận động trong suốt cuộc đời mình. “Tôi gia nhập sở cứu hỏa năm 21 tuổi. Tôi luôn sẵn sàng và chạy ra ngoài khi chuông báo cháy vang lên suốt 40 năm”, ông nhớ lại.

Tháng 3 vừa qua, con cháu tổ chức sinh nhật cho ông Vincent. Ảnh: Today

Thưởng thức các món ăn

Cụ ông thích đồ ăn Italy, bánh mì kẹp thịt, salad, chocolate sữa và các loại đồ ngọt khác. Ông uống một tách cà phê mỗi ngày và thỉnh thoảng uống bia nhưng không thích các loại đồ uống có cồn khác.

Lista nói: “Ông của tôi ăn bất cứ thứ gì ông ấy muốn. Ông chưa bao giờ theo dõi cân nặng của mình, chưa bao giờ phải giảm cân. Ông luôn khỏe mạnh”.

Ở tuổi 109, ông Vincent vẫn tự nấu ăn, hâm nóng súp trên bếp hoặc nấu lại các món đã chuẩn bị sẵn trong lò vi sóng. Ông thích mua đồ ăn ở một nhà hàng gần nhà.

Không bao giờ quá muộn để sửa thói quen xấu

Ông Vincent bắt đầu hút thuốc khi ông 50 tuổi sau khi một người lính cứu hỏa mời ông một điếu và ông thấy thích. Nhưng khoảng 20 năm sau, ông cai thuốc lá.

Lista nhớ lại: “Một ngày, ông nói với tôi rằng sẽ bỏ thuốc lá. Ông ném thuốc lá ra ngoài và thế là xong. Ông không bao giờ hút thuốc nữa”.

Sống lạc quan

Cháu gái cho biết ông Vincent có khiếu hài hước và thích biết tên mọi người trong thị trấn. “Ông luôn có thái độ tích cực như vậy, ngay cả khi bà tôi qua đời. Ông sống vì bà nhưng ông quyết tâm tiếp tục sống tốt”, Lista lưu ý.

“Tôi luôn lạc quan. Tôi không bao giờ nghĩ theo chiều hướng bi quan khi có điều gì đó không ổn”, ông Vincent nói.