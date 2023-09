Trao đổi với PV VietNamNet, TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 3 ngày tới (18-20/9), thời tiết thủ đô Hà Nội hầu như không mưa, trời nắng. Riêng ngày 18/9, sáng có thể có mưa rào.

Thời tiết Hà Nội hôm nay, nắng trở lại sau nhiều ngày mưa. Ảnh minh họa: Phạm Hải

Do mưa chấm dứt và nắng lên nên nhiệt độ trong những ngày tới tăng nhẹ 1-2 độ, cả với mức cao nhất và thấp nhất. Cụ thể, nhiệt độ có thể tăng lên mức 33-34 độ C vào ban ngày và 27-28 độ C vào ban đêm.

Cụ thể về thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày (18-20/9):

Ngày Ngày (7h-19h) Đêm (19h-7h) 18/9 Nhiều mây, sáng có thể có mưa rào, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ

Độ ẩm trung bình: 70-80%

Khả năng mưa: 50-60% Có mây, không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-28 độ

Độ ẩm trung bình: 80-90%

Khả năng mưa: 10-30% 19/9 Có mây, không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ

Độ ẩm trung bình: 70-75%

Khả năng mưa: 20-30% Có mây, không mưa. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ

Độ ẩm trung bình: 75-85%

Khả năng mưa: <10% 20/9 Ít mây, trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ

Độ ẩm trung bình: 60-70%

Khả năng mưa: <10% Có mây, không mưa. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-30 độ

Độ ẩm trung bình: 70-80%

Khả năng mưa: <10%

Mùa Đông đến muộn, miền Bắc còn mưa nhiều ngày Thời kỳ đầu mùa Đông, không khí lạnh hoạt động yếu; rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn. Ở Bắc và Trung Bộ còn nhiều ngày mưa rào và giông, có ngày xuất hiện mưa vừa, mưa to.