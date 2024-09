Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (5-7/9), còn duy trì nắng nóng trong 2 ngày, sau đó chuyển mưa giông mạnh.

Cụ thể, ngày 5-6/9, khu vực có mây, không mưa, trời nắng nóng; nhiệt độ cao nhất khoảng 34-37 độ.

Thời tiết Hà Nội ngày khai giảng 5/9, sáng dịu mát, trưa và chiều nắng nóng. Ảnh minh họa: Minh Hoàng

Từ đêm 6-7/9, do ảnh hưởng của bão số 3, thủ đô Hà Nội khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh; nhiệt độ cao nhất khoảng 31-33 độ, thấp nhất 25-28 độ.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng dự báo, từ khoảng đêm 6/9 đến sáng 9/9, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 500mm.

Để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 3 Yagi gây ra, tối 4/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành công điện chỉ đạo chủ động ứng phó.

Thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày tới (5-7/9):