Theo TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có 3 ngày cuối tuần tạnh ráo, trời hửng nắng về trưa và chiều với nền nhiệt độ khá dễ chịu, cao nhất 31-32 độ C.

Thời tiết Hà Nội nắng dịu nhẹ những ngày cuối tuần. Ảnh minh họa: Phạm Hải

"Nhiệt độ về đêm sẽ thay đổi đáng kể, đêm 2/11 (khoảng 25 độ C), cao hơn khoảng 2-3 độ so với đêm 1/11, do trời nhiều mây hơn, độ ẩm lớn hơn về ban đêm", ông Lâm thông tin.

Theo cơ quan khí tượng, khoảng chiều tối 5-6/11, dự báo khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào và giông rải rác, riêng khu vực vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ hạ khoảng 2-3 độ. Tiếp đó, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, từ 6-9/11, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông.

Cụ thể về thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày (2-4/11):