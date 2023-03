Ngày 3/3, Bộ Tài chính cho biết 2 tháng đầu năm thu ngân sách ước đạt 362,3 nghìn tỷ đồng, bằng 22,4% dự toán, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Thu ngân sách vẫn đạt mức tăng khá cao.

Bộ Tài chính cho biết: Một số khoản thu, sắc thuế có tiến độ thu đạt khá so với dự toán, chủ yếu do tập trung thu các khoản phát sinh quý IV/2022 (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) theo chế độ thực hiện kê khai nộp ngân sách trong quý I/2023.

Cụ thể, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (đạt 25,8% dự toán), thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (đạt 24,3% dự toán), thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (đạt 26,1% dự toán), thuế thu nhập cá nhân (đạt 23% dự toán); thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (đạt 24,3% dự toán); thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (đạt 53,2% dự toán); thu khác ngân sách nhà nước (đạt 49% dự toán).

Theo Bộ Tài chính, có 3 khoản thu tiến độ thu đạt thấp so dự toán và giảm so cùng kỳ là thu thuế bảo vệ môi trường (đạt 7,2% dự toán, bằng 41% so với cùng kỳ) do thực hiện giảm thuế bảo vệ mội trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn, dầu hỏa, nhiên liệu bay. Số thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đạt 6,6% dự toán, bằng 66,3% so với cùng kỳ).

Đáng chú ý, các khoản thu về nhà, đất (đạt 10,4% dự toán, chỉ bằng 46,1% so với cùng kỳ). Số liệu này của Bộ Tài chính cho thấy sự trầm lắng của thị trường bất động sản đã tác động đến số thu từ nhà, đất.

Trong 2 tháng đầu năm đã thu 1.855 tỷ đồng từ các nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cho hay đã nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 của 49/52 bộ, cơ quan trung ương và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Còn lại 3 Bộ, cơ quan trung ương (gồm: Bộ Y tế, Kiểm toán nhà nước, Tổng công ty thuốc lá) Bộ Tài chính chưa nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2023.

Trong số bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã gửi báo cáo phân bổ kế hoạch vốn năm 2023, có 26/49 bộ, cơ quan trung ương và 50/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

Về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính ghi nhận lũy kế thanh toán từ đầu năm đến 31/01/2023 là 26.141 tỷ đồng, đạt 3,48% kế hoạch ( 751.496 tỷ đồng) và đạt 3,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (707.044,198 tỷ đồng) (cùng kỳ năm 2022 đạt 4,04% kế hoạch và đạt 4,33% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

