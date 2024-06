Hôm nay (28/6), đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã có buổi thăm và làm việc với Công an tỉnh Lai Châu. Tham gia đoàn công tác còn có đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Thiệp

Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh Lai Châu có bà Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện các đơn vị chức năng địa phương.

Báo cáo với đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Viết Giang cho biết: Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an tỉnh Lai Châu đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu có hiệu quả cho cấp uỷ, chính quyền các cấp giải quyết tốt vấn đề về an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an tỉnh Lai Châu đã giữ vững thế chủ động chiến lược về an ninh quốc gia, không để bị động bất ngờ, nhất là bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới; an ninh trong tôn giáo, dân tộc; chủ động kiểm soát tình hình, không để phát sinh thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Đại tá Nguyễn Viết Giang trình bày báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Công an tỉnh Lai Châu. Ảnh: Văn Thiệp

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai quyết liệt và đạt được những kết quả tích cực. Tình hình tội phạm về trật tự xã hội giảm 23,4% so với cùng kỳ năm 2023; công tác điều tra xử lý tội phạm đạt kết quả cao.

Đáng chú ý, tỉ lệ điều tra, khám phá án về trật tự xã hội đạt trên 97,2%; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%...

Tại buổi làm việc, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, đại diện các phòng nghiệp vụ, công an huyện, thành phố và công an xã đã báo cáo, thảo luận, trao đổi nhiều nội dung xung quanh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự 6 tháng đầu năm.

Đồng thời, các ý kiến đã đề cập đến những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương để có sự đánh giá tổng thể, toàn diện; đưa ra phương hướng khắc phục góp phần xây dựng Công an Lai Châu vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã ghi nhận, biểu dương sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng và kết quả công tác mà lực lượng Công an Lai Châu đạt được trong thời gian qua.

Theo Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, nhiệm vụ thời gian tới ngày càng khó khăn, phức tạp đòi hỏi Công an Lai Châu tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế; bám sát mục tiêu, yêu cầu đặt ra; chủ động tham mưu cho Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Công an và cấp uỷ, chính quyền các cấp giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến ANTT, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.