Thủ tướng Anh bất ngờ tới Ukraine, NATO cảnh báo thế giới “nguy hiểm hơn”

Theo trang tin Al Jazeera, ông Johnson sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky đã hứa gửi thêm một gói viện trợ quân sự nữa cho Kiev. Gói viện trợ mới trị giá khoảng 52 triệu bảng Anh (63,5 triệu USD) sẽ bao gồm 200 máy bay không người lái và vũ khí cảm tử lưu động “cho phép quân đội Ukraine theo dõi và ngắm mục tiêu tốt hơn”.

Thủ tướng Anh Johnson và Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Số 10 Downing

“Những gì xảy ra ở Ukraine là vấn đề của tất cả chúng tôi. Đó là lý do vì sao hôm nay tôi có mặt ở Kiev. Nước Anh sẽ tiếp tục sát cánh bên những người bạn Ukraine. Tôi tin rằng Ukraine có thể giành được thắng lợi”, ông Johnson viết trên mạng xã hội Twitter hôm 24/8.

Theo trang tin The Guardian, Tổng thống Ukraine Zelensky sau đó đã trao cho ông Johnson Huân chương Tự do, một trong những huân chương cao quý nhất Ukraine, vì “sự ủng hộ kiên định từ London đối với nền tự do của Kiev”.

Huân chương Tự do của Ukraine trao cho ông Johnson Ảnh: Số 10 Downing/ Chính phủ Ukraine

“Hôm nay là ngày Quốc khánh Ukraine, sự kiện mà chúng ta ăn mừng bất chấp mọi thứ đang diễn ra. Tôi vinh dự khi thay mặt toàn thể người dân Ukraine trao Huân chương Tự do cho ông Johnson. Huân chương này phản ánh đầy đủ tất cả những gì Thủ tướng Anh đã và đang làm vì đất nước Ukraine của chúng ta, cũng như toàn châu Âu”, ông Zelensky phát biểu sau khi trao Huân chương Tự do cho ông Johnson.

Video: Ông Johnson nhận Huân chương Tự do của Ukraine. Nguồn: BBC News Ukraine

NATO cảnh báo thế giới “nguy hiểm hơn”

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hôm 24/8 tuyên bố các quốc gia thành viên khối này cần tăng cường hơn nữa sự hiện diện quân sự, nhất là ở sườn phía đông nhằm “gửi tới Nga một thông điệp rõ ràng rằng nếu bất kỳ quốc gia nào trong khối này bị tấn công, thì toàn bộ liên minh sẽ đáp trả”.

“Các quốc gia thành viên NATO cần chi tiêu nhiều hơn nữa cho lĩnh vực quốc phòng, bởi chúng ta đang sống trong một thế giới nguy hiểm hơn cũng như cần tiếp tục hỗ trợ thêm cho Ukraine. Tôi nhấn mạnh rằng, NATO và các quốc gia đồng minh của khối không phải là một phần trong cuộc xung đột Nga-Ukraine”, trang tin Sky News dẫn lời ông Stoltenberg nói.

Theo ông Stoltenberg, NATO cần đầu tư hơn nữa cho nhiều khả năng quân sự hiện đại nhằm “đảm bảo rằng khối này có thể bảo vệ tất cả các đồng minh trong tương lai”. “Ngoài ra, việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO sẽ tăng cường hơn nữa sức mạnh của khối. Hai quốc gia này đều có những đội quân tiên tiến và có năng lực”, Tổng Thư ký NATO nhận định.

Nga bắt giữ hai công nhân nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

“Hai công nhân làm việc ở nhà máy Zaporizhzhia đã bị bắt giữ vì họ tuồn thông tin một cách bất hợp pháp cho giới chức Ukraine. Chúng tôi đã ngăn chặn được những hành vi có thể đe dọa tới an ninh của nhà máy”, hãng tin Al Jazeera dẫn thông cáo từ vệ binh quốc gia Nga, viết.

Tới nay, chính quyền Kiev chưa đưa ra bình luận về thông tin hai công nhân làm việc ở nhà máy Zaporizhzhia bị Nga bắt giữ với lý do tuồn thông tin cho họ.

Theo Al Jazeera, Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu và đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga kể từ đầu cuộc xung đột. Dù vậy, quy trình hoạt động tại nhà máy này vẫn do các chuyên gia hạt nhân Ukraine đảm nhiệm.