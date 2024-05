Chiều 25/5, Quốc hội thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

Trước góp ý của của nhiều đại biểu Quốc hội về đầu tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, đầu tư thì phải có thời gian, trong khi có một "rừng" thủ tục ràng buộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhìn nhận đúng là hiện nay trong một bộ phận cán bộ, công chức có "tình trạng sợ trách nhiệm, né tránh" và trong đó có nguyên nhân do thể chế còn nhiều vướng mắc. Vì vậy, Thủ tướng cho rằng vẫn phải tập trung vào tháo gỡ thể chế. Theo Thủ tướng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay chúng ta tập trung rất nhiều về vấn đề thể chế.

Trong đó, Chính phủ và Quốc hội qua các kỳ họp chính thức, bất thường vừa qua đều tập trung gỡ thể chế nhưng rõ ràng còn vướng mắc rất nhiều.

Liên quan đến việc xây dựng đường cao tốc, Thủ tướng cho biết, trước đây làm chưa nhiều do vốn chưa thu xếp được nhiều, nhưng bây giờ tập trung làm đường cao tốc từ Cao Bằng đến mũi Cà Mau.

Thủ tướng điểm lại một loạt tuyến đường cao tốc đã, đang triển khai trên cả nước và "chúng ta vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần và tháo gỡ dần".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại tổ chiều nay. Ảnh: Phạm Thắng

Nói về việc phải có cơ chế, chính sách đặc thù liên quan đến giải phóng mặt bằng khi triển khai các dự án cao tốc, Thủ tướng cho biết, nếu thực hiện dự án theo Luật Đầu tư công quy định phải sau khi được phê duyệt mới giải phóng mặt bằng. Như vậy sẽ mất nhiều thời gian, cho nên phải tách giải phóng mặt bằng ra vì đây là vấn đề khó cần làm trước.

"Khi đã có giải phóng mặt bằng cùng với "ba ca, bốn kíp", "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương" làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, Tết, chỉ có bàn làm, không bàn lùi thì sẽ xong hết", Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng dẫn chứng về dự án cầu Mỹ Thuận 2 "to hơn, dài hơn, rẻ hơn và thời gian làm ngắn hơn, vượt tiến độ" đã được đưa vào sử dụng do áp dụng cách làm này. So với cầu Mỹ Thuận 1 trước đây phải đi vay nước ngoài để làm, do nước ngoài thi công chính, dự án cầu Mỹ Thuận 2 hoàn toàn do đội ngũ các kỹ sư, công nhân Việt Nam thực hiện.

Thủ tướng nhấn mạnh đến yếu tố con người đóng vai trò quan trọng trong triển khai các công việc nói chung và các dự án giao thông nói riêng.

"Chính sách là con người, tổ chức thực hiện là con người, lãnh đạo cũng là con người. Nhiều lúc, tôi chia sẻ thay vì làm nhiều việc thì làm một việc là thay người", Thủ tướng nói và dẫn chứng ở một số đơn vị khi thay người đã tạo hiệu quả cao trong công việc.

Liên quan đến dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành, Thủ tướng mong muốn các đại biểu Quốc hội ủng hộ chủ trương này vì đây là con đường rất chiến lược. Thủ tướng đã nghiên cứu để tìm xem phương án tuyến nào tiến đến khu vực Tây Nguyên nhanh nhất thì đi từ Gia Nghĩa đến Chơn Thành là con đường thuận lợi nhất.

Khi làm, theo Thủ tướng phải có một số cơ chế, chính sách đặc thù. Còn về tổng thể phải sửa Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu. Thủ tướng lưu ý "đấu thầu công khai, minh bạch thì rất hiệu quả nhưng đấu thầu mà "quân xanh", "quân đỏ" thì không được. Vì vậy, phải chống tiêu cực". Thủ tướng cũng nhắc lại việc không được vội mà từng bước làm.