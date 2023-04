Báo cáo với Thủ tướng về kết quả của Hội nghị Bộ trưởng Đối tác kinh tế Việt Nam - Australia mà ông và Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng vừa đồng chủ trì, Bộ trưởng Don Farrell cho biết, đây là lần thứ 3 ông đến Việt Nam trong thời gian ngắn, chứng kiến sự thay đổi từng ngày của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Don Farrell đã điểm lại và đánh giá cao những thành tựu trong quan hệ song phương, nhân dịp năm 2023 đánh dấu 50 năm Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 3/2018 và tại cuộc gặp của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với Toàn quyền David Hurley vào tháng 4/2023, hai bên cũng nhất trí trao đổi để nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào thời điểm thích hợp.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt 15,7 tỷ USD, tăng gần 27% so với năm 2021; Australia trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của Australia.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang thực hiện 3 đột phá chiến lược là xây dựng thể chế, phát triển nguồn nhân lực và hạ tầng. Trong quá trình đó, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ của Australia.

Australia mong muốn Việt Nam đóng vai trò quan trọng hơn trong chiến lược đa dạng hóa đối tác thương mại.

Thủ tướng đề nghị hai bên cần phát triển thương mại theo hướng cân bằng hơn thông qua việc thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm Việt Nam sang Australia.

Australia tạo thuận lợi hơn nữa cho các mặt hàng điện tử, da giày, dệt may, nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường Australia do hiện nay một số thị trường của Việt Nam bị co hẹp do khó khăn chung để tạo công ăn, việc làm, sinh kế cho người dân.

Thủ tướng đề nghị, với cương vị của mình, Bộ trưởng Don Farrell sẽ đóng góp quan trọng, thúc đẩy thương mại nói riêng, quan hệ, hợp tác giữa hai nước nói chung.

Australia chia sẻ kinh nghiệm, giúp Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực quốc tế sâu rộng, hiệu quả; nhất là trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, hỗ trợ vốn, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, kinh nghiệm quản lý…

Thông qua Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch Don Farrell, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng mời Thủ tướng Australia Scott Morrison thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch Australia cho biết sẽ phối hợp với các bộ, cơ quan của Việt Nam để hiện thực hóa các mong muốn này.

Áo mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ với Việt Nam

Cũng trong chiều 17/4, tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Áo Alexander Schallenberg, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Áo, một quốc gia quan trọng của Liên minh Châu Âu (EU).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Áo Alexander Schallenberg

Thủ tướng hài lòng về những phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Áo thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022.

Áo luôn nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu trong nhiều năm qua, Thủ tướng tin tưởng các doanh nghiệp hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tận dụng các cơ hội to lớn từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) nhằm nâng trao đổi trao đổi thương mại song phương lên 4 tỷ USD trong những năm tới.

Thủ tướng mong muốn Áo tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như điện tử, dệt may, da giày, nông – thủy sản tiếp cận thị trường Áo và EU.

Hai bên cần triển khai một số biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu như khoa học – công nghệ, cơ sở hạ tầng, lao động, đào tạo nghề, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh...

Thủ tướng cho rằng, là hai quốc gia có lịch sử và truyền thống văn hóa lâu đời, phong phú, Việt Nam và Áo có nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giao lưu văn hóa – nghệ thuật, âm nhạc, đẩy mạnh hợp tác du lịch.

Nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Ngoại giao Alexander Schallenberg khẳng định với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, Áo mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Ông đánh giá cao những lợi thế về thị trường, nguồn nhân lực và môi trường kinh doanh đầu tư tại Việt Nam, cũng như hai nước đều là các quốc gia ủng hộ tự do thương mại, Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Áo rất quan tâm và mong muốn hợp tác thực chất, hiệu quả với các đối tác Việt Nam.