Thực hư vụ người nhà nhận thi thể vụ cháy karaoke ở Bình Dương phải trả 8 triệu

Từ chiều ngày 8/9, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại nội dung cuộc nói chuyện được cho là người nhà của một nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương gây xôn xao.

Theo nội dung đoạn clip, một người đàn ông được cho là người nhà của một nữ nạn nhân trong vụ cháy cho rằng phải chi tiền mới được đem thi thể về quê mai táng.

Cụ thể, người này cho biết, khi nhận thi thể gia đình phải chi 6 triệu đồng tiền xe đưa về quê, cộng thêm 2 triệu đồng tiền vệ sinh thi thể, tổng cộng là 8 triệu đồng. Trong khi trước đó chính quyền TP Thuận An nói rằng sẽ hỗ trợ chi phí này.

Đoạn clip này sau đó được chia sẻ tốc độ nhanh trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc, phản ứng gay gắt khi phải trả tiền để nhận thi thể, đây là một việc “không thể chấp nhận” trong khi gia đình đã mất mát quá lớn.

Người thân đến Bệnh viện Thuận An chờ nhận thi thể người thân - Ảnh: Chí Hùng

Trao đổi về sự việc này, bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Chủ tịch UBND TP Thuận An khẳng định không có chuyện chính quyền địa phương không hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy.

Theo bà Hiền, sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc trên, TP Thuận An đã kịp thời hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân tử vong 30 triệu, nạn nhân bị thương 5 triệu. Bên cạnh đó, lãnh đạo TP Thuận An cũng đã làm việc với chủ cơ sở karaoke An Phú, đề nghị tiếp tục hỗ trợ cho mỗi nạn nhân tử vong ban đầu là 30 triệu đồng để gia đình chi trả cho việc đưa thi thể về quê cũng như các dịch vụ mai táng khác.

Tuy nhiên, khi chủ cơ sở karaoke An Phú đưa tiền cho gia đình nạn nhân nói trên thì không nói rõ số tiền này để hỗ trợ gia đình lo các chi phí di chuyển, chi trả cho đơn vị lo mai táng, dẫn đến gia đình hiểu nhầm là không phải trả chi phí này.

Đến khi đơn vị mai táng đề nghị gia đình chi trả tổng số tiền 8 triệu thì anh trai của nạn nhân hiểu nhầm, cho rằng chính quyền đã lo chi phí này rồi.

“Do lúc đó tình hình cập rập, chính quyền và doanh nghiệp khẩn trương hỗ trợ cho các nạn nhân để giảm bớt gánh nặng cho gia đình nên giải thích chưa được rõ, dẫn đến hiểu nhầm đáng tiếc” - bà Hiền nói.

Cũng theo bà Hiền, ngoài số tiền 30 triệu của chính quyền TP Thuận An và 30 triệu của chủ cơ sở, còn nhiều đơn vị khác đang tiếp tục hỗ trợ thêm cho các nạn nhân để chia sẻ mất mát với gia đình.