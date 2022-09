Từ vụ cháy ở Bình Dương, Thủ tướng yêu cầu 100% quán karaoke có lối thoát thứ 2

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ trưởng các bộ: Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tình hình cháy và ANTT tại các cơ sở kinh doanh karaoke.

Xét báo cáo của Bộ Công an về vụ cháy cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke ở tỉnh Bình Dương và công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh karaoke, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất của Bộ Công an.

Lực lượng PCCC tại hiện trường vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương

Trong đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke; thực hiện có hiệu quả Công điện của Thủ tướng.

Siết chặt cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát công tác cấp phép kinh doanh, hoạt động karaoke, tăng cường hướng dẫn, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành các cấp đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ này.

Đồng thời, tham mưu sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định chặt chẽ hơn việc cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke; bổ sung quy định về thời hạn hiệu lực của giấy phép.

Trong đó, quá trình cấp phép phải căn cứ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự của cơ quan chức năng có thẩm quyền; tăng mức chế tài xử phạt đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vi phạm quy định của pháp luật.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam có các giải pháp quản lý an toàn điện (sau công tơ điện) tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke; tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo, tiếp thị, kinh doanh rượu, bia tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Bộ Xây dựng chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt, thiết kế về phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao động, phòng chống tệ nạn xã hội tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng lưu ý, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke. Cùng với đó, tổ chức tổng kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn, xử phạt nghiêm minh, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự.

Các tỉnh, thành chỉ đạo UBND các cấp, các cơ quan chức năng địa phương thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke; có chế tài xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện, hoạt động không phép.

Thủ tướng cũng lưu ý các tỉnh thành yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phải có lối thoát nạn thứ 2 (qua ban công, lô gia, lối lên mái, thang dây, ống tụt…); chủ động trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy, có phương án xử lý tình huống cháy nổ, thoát nạn an toàn.

Đồng thời, huy động toàn bộ hệ thống chính trị ở địa phương vào cuộc trong việc tuyên truyền, giám sát để hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trở thành hoạt động giải trí lành mạnh.