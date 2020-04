20/11/2019

Các thực phẩm chức năng như An giấc khang, Trinh nữ hoàng cung, Sắc xuân EVA, Khớp an bình, Dạ dày Bà Đang, Mymy Kid… vừa bị Cục An toàn thực phẩm thu hồi hiệu lực giấy xác nhận công bố sản phẩm.