<figure class="image vnn-content-image"><picture><!--[if IE 9]><video style="display: none;"><![endif]--><source data-srcset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/maybay-1-1382.jpg?width=768&s=67citI6guozPrY9QEPgbHg" media="--medium"><source data-srcset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/maybay-1-1382.jpg?width=1024&s=I1nJJv_bkJ24z1J_zSdyZw" media="--large"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src="" data-original="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/maybay-1-1382.jpg?width=0&s=_t9hAvlpNqwrL1cntugmRg" class="lazy " data-srcset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/maybay-1-1382.jpg?width=768&s=67citI6guozPrY9QEPgbHg" alt="maybay 1.jpg" data-thumb-small-src="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/maybay-1-1382.jpg?width=260&s=ehcKJFfH2oOxYbRFuSEOYg"></picture>

<figcaption>Ảnh minh hoạ</figcaption>

</figure>

<p>Uống cà phê trên các chuyến bay có lẽ là việc nhiều người thường làm. Tuy nhiên, mới đây, chia sẻ của người đàn ông có tài khoản TikTok là Kevin về sự thật những cốc cà phê trên máy bay khiến nhiều người \"giật mình\".</p>

<p>Kevin hiện làm tiếp viên hàng không cho một hãng bay có trụ sở tại Mỹ. Anh giải thích lý do vì sao không nên uống cà phê trên máy bay, theo <em>Nypost</em>.</p>

<p>Kevin cho biết: \"Bể chứa nước trên máy bay hiếm khi được làm sạch. Nó cũng thường được đặt gần nhà vệ sinh. Tôi không muốn nghĩ đến nấm mốc và vi khuẩn phát triển trong những nơi đó\".</p>

<p>Ngoài ra, nguyên nhân đến từ cách các tiếp viên trên máy bay làm sạch ấm cà phê.</p>

<p>\"Vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi không được phép đổ nước trong bình xuống cống mà phải đổ xuống bồn cầu. Vì vậy, khi đổ xuống, để không bắn tung tóe, bạn phải đặt bình gần bồn cầu. Lúc này, có thể vi khuẩn hoặc bất cứ thứ gì có thể bắn ngược lại và bám vào bình cà phê\", anh nói.</p>

<p>Video của Kevin nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn người xem và bình luận.</p>

<p>\"Tôi là một cựu tiếp viên hàng không. Tôi không lấy bất kỳ đồ uống nào từ xe đẩy, đặc biệt là không lấy đá\", \"Tôi luôn rùng mình khi thấy mọi người gọi cà phê trên máy bay\"; \"Cảm ơn đã chia sẻ sự thật này, tôi sẽ không bao giờ uống cà phê trên máy bay nữa\"... người dùng mạng bình luận.</p>

<p>Kat Kamalani là một tiếp viên hàng không có nhiều năm kinh nghiệm, sống tại bang Utah (Mỹ), từng chia sẻ kinh nghiệm tương đồng với ý kiến của Kevin. Cô cho biết hầu hết các thành viên phi hành đoàn không dùng đồ uống pha từ nước trên máy bay. Không chỉ cà phê, cô còn khuyên hành khách không nên tiêu thụ bất kỳ loại chất lỏng nào không được đóng kín trong chai, lon.</p>

<p>\"Quy tắc số một, không bao giờ uống bất kỳ chất lỏng nào không để trong lon hoặc chai. Nguyên nhân là vì nước dùng để pha lấy từ bể chứa trên máy bay. Hiếm khi người ta làm sạch nơi chứa nước và thường đặt ở gần nhà vệ sinh. Nước pha cà phê hay trà đều đến từ cùng một thùng nước đó. Lời khuyên dành cho cha mẹ là đừng bao giờ xin nước nóng rồi cho vào bình sữa của con bạn\", cô chia sẻ.</p>

<p>Vậy cách xử lý tình huống như thế nào? Cô cho rằng hành khách nên yêu cầu một chai nước, pha sữa rồi hâm nóng bằng cách đặt trong cốc nước nóng.</p>

<p>Tiến sĩ Cedric Spak, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Đại học Baylor, cho biết những người có hệ thống miễn dịch bị tổn hại nên tránh xa đồ uống trên chuyến bay. Ông cũng lưu ý thêm rằng những người có con nhỏ nên \"suy nghĩ kỹ\" trước khi dùng nước trên máy bay để pha sữa cho trẻ.</p>

Hãy tham khảo bí quyết đơn giản của 9X Hà Thành giúp đánh bay mọi vết bẩn cứng đầu.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/9x-ha-thanh-tu-che-dung-dich-bien-do-inox-o-vang-chay-den-sang-bong-nhu-moi-2221407.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/9x-ha-thanh-tu-che-dung-dich-bien-do-inox-o-vang-chay-den-sang-bong-nhu-moi-321.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T10:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219468","title":"9X Hưng Yên tự nấu nước gội đầu ‘chữa lành’ mái tóc rụng, nhiều gàu","description":"Mùa đông tới, mái tóc nhanh bết, nhiều gàu và rụng khiến chị em trăn trở. 9X ở Hưng Yên chia sẻ bí quyết nấu nước gội đầu tại nhà “chữa lành” cho mái tóc, giúp tóc suôn mượt, dày khỏe và không bết, ngứa.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/9x-hung-yen-tu-nau-nuoc-goi-dau-chua-lanh-mai-toc-rung-nhieu-gau-2219468.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/9x-hung-yen-tu-nau-nuoc-goi-dau-chua-lanh-mai-toc-rung-nhieu-gau-985.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T16:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218764","title":"Ngậm bánh mì, thắp nến: Mẹo thái hành không bị chảy nước mắt ít người biết","description":"Bật quạt, làm lạnh hành, cắt với nước... là những mẹo hiệu quả giúp bạn không bị cay mắt khi thái hành.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/meo-thai-hanh-khong-bi-chay-nuoc-mat-it-nguoi-biet-2218764.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/ngam-banh-mi-thap-nen-meo-thai-hanh-khong-bi-chay-nuoc-mat-it-nguoi-biet-273.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T10:14:58","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218525","title":"Cách làm sạch đồ da bị nấm mốc trước khi vào mùa đông","description":"Chuẩn bị vào mùa đông, những đồ dùng bằng da như váy áo, túi xách, găng tay,... thường được sử dụng nhiều. Tuy nhiên, nhiều đồ dùng bằng da nếu không cẩn thận sẽ bị nấm mốc, bụi bám gây mất thẩm mỹ và không an toàn cho sức khỏe.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cach-lam-sach-do-da-bi-nam-moc-truoc-khi-vao-mua-dong-2218525.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/24/cach-lam-sach-do-da-bi-nam-moc-truoc-khi-vao-mua-dong-690.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T13:59:27","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218075","title":"Mẹo đơn giản đánh bay mọi vết bẩn cứng đầu để áo trắng sạch tinh tươm","description":"Quần áo dính vết bẩn khó đi khiến bạn vô cùng đau đầu, đặc biệt là quần áo trắng, nhưng chỉ bằng những cách đơn giản này, mọi vết bẩn sẽ không còn tồn tại nữa.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/meo-don-gian-danh-bay-moi-vet-ban-cung-dau-de-ao-trang-sach-tinh-tuom-2218075.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/meo-don-gian-danh-bay-moi-vet-ban-cung-dau-de-ao-trang-sach-tinh-tuom-323.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T10:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216525","title":"Mẹo hay để giảm bớt bụi bẩn trong nhà","description":"Tại sao nhà thường xuyên được lau mà vẫn bụi là thắc mắc của rất nhiều người; bụi từ đâu ra mà nhiều đến thế khi bạn thậm chí đã đóng các cửa? Dưới đây là những mẹo hay để giảm bớt bụi bẩn trong nhà.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/meo-hay-de-giam-bot-bui-ban-trong-nha-2216525.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/meo-hay-de-giam-bot-bui-ban-trong-nha-56.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-22T01:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215737","title":"Đang ngủ trong khách sạn, người phụ nữ sốc khi phát hiện có kẻ đột nhập","description":"SINGAPORE - Tưởng đã yên tâm về phòng khách sạn và khoá cửa cẩn thận, người phụ nữ hốt hoảng khi phát hiện kẻ đột nhập lúc cô đang ngủ.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dang-ngu-trong-khach-san-nguoi-phu-nu-soc-khi-phat-hien-co-ke-dot-nhap-2215737.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/19/dang-ngu-trong-khach-san-nguoi-phu-nu-soc-khi-phat-hien-co-ke-dot-nhap-457.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-19T18:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214924","title":"Hái hoa dại ven đường, người phụ nữ xứ Quảng có ngay bình hoa 0 đồng tuyệt đẹp","description":"Sống ở vùng quê xứ Quảng, chị Nguyễn Thị Na hiếm khi mua được những loại hoa đắt tiền. Vì vậy, chị hái hoa dại ven đường cắm thành những bình hoa 0 đồng tuyệt đẹp.","displayType":19,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-hoa-dai-ven-duong-nguoi-phu-nu-xu-quang-co-ngay-binh-hoa-0-dong-tuyet-dep-2214924.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/15/anh-1-nhung-binh-hoa-dai-1234.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-16T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214357","title":"Thực hư thịt bò giá rẻ như thịt lợn bán tràn lan chợ mạng","description":"Thời đại 4.0, nhiều bà nội trợ tiết kiệm được thời gian bằng cách mua hàng của các \"tiểu thương\" trên \"chợ mạng\". Tuy nhiên, trước ma trận các bài rao bán thịt bò tươi giá rẻ, liệu có bao nhiêu người thông thái chọn lựa mua được sản phẩm tươi ngon?","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thuc-hu-thit-bo-gia-re-nhu-thit-lon-ban-tran-lan-cho-mang-2214357.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/13/di-cho-online-va-ket-dang-cua-ba-noi-tro-khi-mua-thit-bo-tuoi-nhu-hinh-1738.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-14T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214335","title":"Những việc nên làm và cần tránh khi trời chuyển lạnh","description":"Trời chuyển lạnh, chúng ta cần lưu ý những điều sau để bảo vệ sức khỏe, không làm xáo trộn đời sống, đặc biệt là người già và trẻ em.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-viec-nen-lam-va-can-tranh-khi-troi-chuyen-lanh-2214335.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/13/nhung-viec-nen-lam-va-can-tranh-khi-troi-chuyen-lanh-1067.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-13T16:01:32","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213889","title":"Cách làm sạch phòng tắm mà không cần cọ rửa nhiều","description":"Nếu muốn phòng tắm, nhà vệ sinh sạch sẽ mà không tốn nhiều công sức cọ rửa, bạn có thể tham khảo một số mẹo hay dưới đây.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cach-lam-sach-phong-tam-ma-khong-can-co-rua-nhieu-2213889.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/12/cach-lam-sach-phong-tam-ma-khong-can-co-rua-nhieu-225.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-12T08:47:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2212143","title":"Sự thật về chiếc gương theo dõi ở khách sạn, kiểm tra ngay để đảm bảo an toàn","description":"Kiểm tra gương trong phòng khách sạn để kịp thời phát hiện bạn có đang bị theo dõi hay không.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/su-that-ve-chiec-guong-theo-doi-o-khach-san-kiem-tra-ngay-de-dam-bao-an-toan-2212143.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/8/su-that-ve-chiec-guong-theo-doi-o-khach-san-kiem-tra-ngay-de-dam-bao-an-toan-4.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-08T13:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2211681","title":"Bí kíp dùng khăn tắm để bảo đảm an toàn khi ở khách sạn ít người biết","description":"Khi nhận phòng khách sạn, nhiều người thường sử dụng khăn tắm đặt ở tay nắm cửa, khe hở dưới cửa... Tuy nhiên, không phải ai cũng biết lý do an toàn đằng sau việc nên làm như vậy.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tai-sao-nen-dat-khan-tam-o-cua-phong-khach-san-2211681.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/7/bi-kip-dung-khan-tam-de-bao-dam-an-toan-khi-o-khach-san-it-nguoi-biet-263.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-07T09:33:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2211219","title":"Luôn ném chai nước vào gầm giường khách sạn, nữ tiếp viên tiết lộ lý do","description":"Việc kiểm tra kỹ càng phòng khách sạn khi vừa nhận giúp bạn đảm bảo an toàn, tránh xảy ra các sự việc ngoài ý muốn. Gầm giường là một trong những vị trí không thể bỏ qua.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/luon-nem-chai-nuoc-vao-gam-giuong-khach-san-nu-tiep-vien-tiet-lo-ly-do-2211219.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/5/luon-nem-chai-nuoc-vao-gam-giuong-khach-san-nu-tiep-vien-tiet-lo-ly-do-947.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-05T22:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2211070","title":"Việc tiết kiệm tiền sẽ trở nên dễ dàng hơn khi áp dụng 7 cách sau","description":"Bạn sẽ không phải đau đầu tìm cách tiết kiệm tiền nhờ vào những lời khuyên đến từ chuyên gia được tiết lộ dưới đây.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viec-tiet-kiem-tien-se-tro-nen-de-dang-hon-khi-ap-dung-7-cach-sau-2211070.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/5/viec-tiet-kiem-tien-se-tro-nen-de-dang-hon-khi-ap-dung-7-cach-sau-678.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-05T16:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2208161","title":"4 cách dọn dẹp có thể giúp bạn tiết kiệm tiền","description":"Việc dọn dẹp không gian không chỉ khiến ngôi nhà của bạn trở nên ngăn nắp và gọn gàng hơn mà còn mang lại điều kỳ diệu cho túi tiền của bạn.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/4-cach-don-dep-co-the-giup-ban-tiet-kiem-tien-2208161.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/30/4-cach-don-dep-co-the-giup-ban-tiet-kiem-tien-562.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-30T12:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2105529","title":"Bật mí mẹo để trở thành một người vợ tốt","description":"Là một người vợ, bạn có thể gặp nhiều bối rối về những điều mà một người vợ nên làm cho chồng mình và mọi người. Bạn sẽ dễ dàng vượt qua bỡ ngỡ nếu áp dụng các mẹo sau.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-mi-meo-de-tro-thanh-mot-nguoi-vo-tot-2105529.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/28/anh-thumb-cach-lam-vo-438.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-28T11:14:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2205170","title":"Mách nhỏ bí quyết chọn tủ bếp 'chuẩn không cần chỉnh' cho mọi gia đình","description":"Dù sử dụng nhiều hay ít, bạn vẫn cần dành thời gian để chọn lựa được một thiết kế tủ bếp phù hợp với không gian nấu nướng của gia đình.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mach-nho-bi-quyet-chon-tu-bep-chuan-khong-can-chinh-cho-moi-gia-dinh-2205170.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/22/mach-nho-bi-quyet-chon-tu-bep-chuan-khong-can-chinh-cho-moi-gia-dinh-1112.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-22T23:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2202202","title":"8 mẹo nấu ăn giúp bạn sống tới 100 tuổi","description":"Ở vùng xanh, người dân vẫn ăn thịt, đồ ngọt, nhưng chủ yếu là vào những dịp đặc biệt để ăn mừng. Bữa ăn hàng ngày của họ được chế biến từ các nguyên liệu tươi, có nguồn gốc thực vật.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/8-meo-nau-an-giup-ban-song-toi-100-tuoi-2202202.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/19/8-meo-nau-an-giup-ban-song-toi-100-tuoi-1253.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-21T09:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2203532","title":"Cách sắp xếp đồ hộp trong tủ đựng thức ăn gọn gàng và khoa học","description":"Nếu bạn đang tìm kiếm cách sắp xếp đồ hộp trong tủ đựng thức ăn gọn gàng và khoa học thì bài viết này chính là thứ bạn nên đọc.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cach-sap-xep-do-hop-trong-tu-dung-thuc-an-gon-gang-va-khoa-hoc-2203532.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/19/cach-sap-xep-do-hop-trong-tu-dung-thuc-an-gon-gang-va-khoa-hoc-1238.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-19T19:55:09","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2187680","title":"Mẹo trang trí giúp phòng khách trở nên ấm cúng","description":"Nhiều người mong muốn có một không gian tiếp khách vừa sang trọng, vừa ấm cúng. Dưới đây là những mẹo trang trí giúp phòng khách luôn ấm cúng như ý bạn muốn.","displayType":1,"category":{"name":"Mẹo vặt","detailUrl":"/doi-song/meo-vat","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song/meo-vat","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/meo-trang-tri-giup-phong-khach-tro-nen-am-cung-2187680.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/14/meo-trang-tri-giup-phong-khach-tro-nen-am-cung-232.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-14T07:54:42","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2196390","title":"3 cách dọn dẹp tủ quần áo của Kondo Marie","description":"Bằng cách dọn dẹp thông minh và mới mẻ, \"thánh nữ dọn nhà\" Kondo Marie sẽ giúp những chị em phụ nữ có một tủ quần áo gọn gàng và ngăn nắp.","displayType":1,"category":{"name":"Đời sống","detailUrl":"/doi-song","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/3-cach-don-dep-tu-quan-ao-cua-kondo-marie-2196390.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/1/3-cach-don-dep-tu-quan-ao-cua-kondo-marie-180.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-01T08:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2191594","title":"3 đồ dùng trong nhà đắt tiền đến mấy cũng cần thay mới thường xuyên","description":"Dưới đây là những đồ vật cần được thay thế sau thời gian nhất định để đảm bảo vệ sinh và an toàn ngay cả khi bạn bỏ ra nhiều tiền để mua chúng.","displayType":1,"category":{"name":"Đời sống","detailUrl":"/doi-song","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/3-do-dung-trong-nha-dat-tien-den-may-cung-can-thay-moi-thuong-xuyen-2191594.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/21/3-do-dung-trong-nha-dat-tien-den-may-cung-can-thay-moi-thuong-xuyen-321.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-21T09:24:06","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2190620","title":"Những kỹ năng tránh ngạt khí trong đám cháy khi xảy ra hỏa hoạn","description":"Một trong những nguyên nhân chính gây tử vong khi có hỏa hoạn xảy ra đó là ngạt khí, ngộ độc khí. Có rất nhiều khí độc được sinh ra trong khói của đám cháy như CO, CO2, amoniac, axit hữu cơ...","displayType":1,"category":{"name":"Đời sống","detailUrl":"/doi-song","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-ky-nang-tranh-ngat-khi-trong-dam-chay-khi-xay-ra-hoa-hoan-2190620.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/17/nhung-ky-nang-tranh-ngat-khi-trong-dam-chay-khi-xay-ra-hoa-hoan-412.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-17T10:28:35","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2190628","title":"Mẹo làm sạch ổ vi khuẩn gây bệnh từ vòi hoa sen bằng nguyên liệu sẵn có","description":"Vòi hoa sen trong nhà tắm sử dụng lâu ngày dễ bị tắc. Bộ phận này ít người để ý tới nhưng khi bị tắc lại thành ổ vi khuẩn gây bệnh. Bạn có thể dễ dàng làm sạch với nguyên liệu đơn giản này.","displayType":1,"category":{"name":"Đời sống","detailUrl":"/doi-song","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/doi-song","relatedIds":["000019","00001E","00001Q","000018"],"subIds":["000007","000018","000019","00001E","00001Q","00001R","00001W"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/meo-lam-sach-o-vi-khuan-gay-benh-tu-voi-hoa-sen-bang-nguyen-lieu-san-co-2190628.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/17/meo-lam-sach-o-vi-khuan-gay-benh-tu-voi-hoa-sen-bang-nguyen-lieu-san-co-375.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-09-17T10:09:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

