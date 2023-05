Do sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các nhà mạng, trong dịp nghỉ lễ vừa qua không có sự cố nghiêm trọng nào ảnh hưởng đến hoạt động của mạng lưới viễn thông. Hoạt động sử dụng dịch vụ viễn thông của người dùng di động Việt vì vậy cũng tăng lên trông thấy.

Chia sẻ với VietNamNet, đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) cho biết, nhà mạng này ghi nhận 3,7 triệu thuê bao di chuyển, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2022.

“Ngày 29/4/2023 là thời điểm các thuê bao di chuyển nhiều nhất với 1,9 triệu thuê bao. Đây là ngày Giỗ tổ Hùng Vương và cũng là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày”, đại diện Viettel nói.

Các nhà mạng đã tiến hành tăng cường năng lực mạng lưới ở những địa điểm tổ chức sự kiện, nơi tập trung đông người ngay từ trước kỳ nghỉ lễ.

Cụ thể, trong các địa phương, Hà Nội, TP.HCM và Bình Dương là 3 nơi có số lượng thuê bao di chuyển ra khỏi địa bàn nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định là những nơi có số lượng thuê bao đổ về nhiều nhất.

Đáng chú ý, cả Viettel và MobiFone đều ghi nhận nhu cầu sử dụng dịch vụ data của người dùng di động trong kỳ nghỉ lễ năm nay tăng vọt. Đây cũng là xu hướng chung của thị trường di động những năm gần đây.

Theo đại diện Viettel, so với ngày thường, lưu lượng data trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay tăng khoảng 4,6% và tăng 18% so với thời điểm cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, lưu lượng thoại chỉ ở mức tương đương so với ngày thường và giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Cá biệt, tại các điểm du lịch, khu vui chơi, giải trí, lưu lượng data của các thuê bao Viettel tăng 97% so với ngày thường trong khi lưu lượng thoại tăng 71%.

Đại diện MobiFone cho hay, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lưu lượng cuộc gọi, tin nhắn và lưu lượng sử dụng dữ liệu di động của thuê bao MobiFone tăng từ 30%-40% tại các địa điểm du lịch nổi tiếng như Nha Trang, Đà Nẵng. Đặc biệt, tại địa điểm diễn ra lễ Giỗ tổ Hùng Vương ở Phú Thọ, MobiFone ghi nhận mức lưu lượng tăng trưởng lên đến 250%.

Nhân viên trực ứng cứu mạng lưới tại trung tâm điều hành của Viettel. Ảnh: Trọng Đạt

Tuy nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông tăng cao, các nhà mạng lớn đều đáp ứng tốt việc phục vụ khách hàng, không để xảy ra sự cố trong suốt đợt nghỉ lễ.

Chia sẻ với VietNamNet, đại diện Viettel cho biết, qua đo kiểm trải nghiệm thực tế tại 64 vị trí trên cả nước, nhà mạng này ghi nhận chất lượng dịch vụ viễn thông duy trì ổn định như ngày thường, đảm bảo liên tục thông suốt, kể cả lúc cao điểm nhất.

“Tại các điểm bắn pháo hoa, dù lưu lượng tăng đột biến xong nhờ dự đoán chính xác nhu cầu và chủ động các giải pháp nên chất lượng dịch vụ của chúng tôi vẫn duy trì ổn định”, đại diện Viettel nói.

Với MobiFone, đơn vị này đã tăng cường năng lực mạng lưới bằng cách bổ sung các trạm phát sóng mới, các trạm phát sóng lưu động, nâng cấp, tối ưu cấu hình trạm phát sóng tại những nơi tập trung đông người, các khu vực dự kiến phát sinh lưu lượng cao tại các lễ hội.

Bên cạnh đó, MobiFone đã bố trí nhân lực trực kỹ thuật 24/24, duy trì chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất tình hình mạng lưới. Do vậy, dịch vụ của nhà mạng này hoạt động thông suốt trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn mạng lưới không xảy ra sự cố đáng chú ý nào được ghi nhận.