Bà Nguyễn Thị Ngân Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Giang (quận Thanh Xuân, Hà Nội), cho hay, nguồn thức ăn buổi trưa cho các học sinh đi học tập và trải nghiệm chương trình ngoại khóa ngày 28/3 đều là thực phẩm của bếp ăn bán trú nhà trường vận chuyển đến. Món ăn của các con có cơm rang, gà, khoai tây chiên, canh chua nấu thịt, bánh quy.

Bà Bình cho biết, theo thông lệ, việc kiểm soát và truy nguồn gốc thực phẩm vào trường có sự giám sát của đại diện ban giám hiệu nhà trường và có sự chứng kiến của phụ huynh học sinh vào khoảng 5h30. Đến khoảng 6h, sau khi kiểm tra nguồn gốc thực phẩm đảm bảo an toàn, bếp ăn của trường mới đưa vào sơ chế, nấu.

“Hôm đó, nhà trường còn có số học sinh không đi ngoại khóa (lớp 3, 4, 5), ăn ở trường và không xảy ra vấn đề gì”.

Bà Nguyễn Thị Ngân Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Giang (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo bà Bình, sau sự việc xảy ra chiều ngày 28/3, cơ quan chức năng về an toàn thực phẩm đã chỉ đạo nhà trường các công tác bán trú.

“Bếp ăn bán trú của nhà trường sẽ tạm dừng hoạt động và chúng tôi sẽ theo hướng dẫn của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm để có những nguồn thực phẩm an toàn cho các học sinh. Trên tinh thần hướng đến bình ổn hoạt động dạy và học, phụ huynh yên tâm công tác, nhà trường sẽ tổ chức lại bếp ăn bán trú sớm nhất”.

Bà Bình cho hay, nhà trường vẫn đang đợi kết quả cuối cùng từ phía cơ quan chức năng về nguyên nhân sự việc.

Bữa ăn bán trú trưa hôm nay 29/3 của các học sinh Trường Tiểu học Kim Giang được một đơn vị cung cấp thực phẩm an toàn, đầy đủ pháp lý, vận chuyển thức ăn đến. Nhà trường cũng lưu 2 mẫu để kiểm tra theo hướng dẫn đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ quan chức năng.

Quán triệt an toàn học sinh trong hoạt động dã ngoại

Liên quan sự việc này, ông Phạm Gia Hữu, Trưởng phòng GD-ĐT quận Thanh Xuân cho hay, việc quản lý và đảm bảo các điều kiện an toàn (an toàn về thương tích, vệ sinh an toàn thực phẩm...) cho học sinh là việc hàng đầu trong những chuyến đi học tập ngoại khóa. Quận Thanh Xuân trước nay cũng thực hiện rất nghiêm ngặt việc đó.

“Ngay cả giáo dục trong trường cũng đề cao vấn đề an toàn cho học sinh là việc hàng đầu. Bởi nếu không an toàn, các trường học cũng sẽ không làm được gì, từ hoạt động trong trường đến ngoại khóa”, ông Hữu nói.

Ông Phạm Gia Hữu, Trưởng phòng GD-ĐT quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo ông Hữu, giai đoạn chuyển giao từ xuân sang hè có rất nhiều trường tổ chức đi dã ngoại, thời tiết thay đổi nên dễ ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh.

Do đó, với những kế hoạch tổ chức học tập ngoại khóa của các trường tới đây, Phòng GD-ĐT quận Thanh Xuân sẽ quán triệt thêm đến các hiệu trưởng chú trọng quan tâm các điều kiện thời tiết, điều kiện vệ sinh bếp ăn, nguồn thực phẩm để đảm bảo tốt nhất sức khỏe cho học sinh.