Sáng 21/8, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng thông tin Sở Y tế đã gửi báo cáo nhanh thông tin ban đầu về sự việc liên quan đến nhóm "Bông hồng đen" tự ý lấy máu của học sinh, gây hoang mang dư luận. Quan điểm của lãnh đạo thành phố là yêu cầu ngành y tế, các đơn vị liên quan phối hợp xác minh rõ, xử lý nếu có vi phạm.

Căn nhà được nhóm Bông hồng đen thuê làm văn phòng hoạt động.

Theo Sở Y tế Hải Phòng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) đã có báo cáo gửi đơn vị và Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) về hoạt động của nhóm "Bông hồng đen" tại địa bàn.

Báo cáo nêu rõ ngày 18/8, CDC Hải Phòng nhận được thông tin có liên quan đến hoạt động xét nghiệm HIV tại cộng đồng của nhóm "Bông hồng đen".

Đây là nhóm do Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) quản lý. Trung tâm này do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ra quyết định thành lập năm 2010, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. Văn phòng giao dịch của trung tâm tại Hải Phòng được thành lập từ năm 2016 do bà Nhâm Thị Tuyết Thanh điều hành.

Hiện tại, SCDI đang triển khai Dự án “Bảo vệ tương lai - Tăng cường các can thiệp mới dựa vào cộng đồng nhằm kiểm soát lây nhiễm HIV trong nhóm thanh niên sử dụng ma tuý tại Việt Nam” theo quyết định ngày 16/12/2020 của Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc phê duyệt, tiếp nhận nguồn vốn viện trợ phi chính phủ của nước ngoài.

Sau đó, trung tâm này hợp tác với 6 nhóm với tổng cộng 38 người tham gia để thực hiện dự án. Trong đó, nhóm "Bông hồng đen" gồm 5 người do bà Đinh Thị Út làm trưởng nhóm; bà Hoàng Thị Thu Hương làm phó nhóm.

"Bông hồng đen" có nhiệm vụ triển khai hoạt động dự án trong nhóm người trẻ sử dụng ma tuý ở độ tuổi từ 16-24, thời gian từ tháng 1 đến tháng 12/2023.

Toàn bộ kinh phí vận hành, sinh phẩm, vật tư triển khai hoạt động đều từ nguồn của dự án.

Từ ngày 1/1-17/8, nhóm đã xét nghiệm sàng lọc HIV cho 200 người. Ngày 18/8, thêm 4 người được tư vấn xét nghiệm sàng lọc HIV. Kết quả, tất cả các mẫu này đều không phản ứng.

UBND phường Hải Sơn (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) đang chủ trì phối hợp với các đơn vị để làm rõ vụ việc. Ảnh: Hoài Anh

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, CDC Hải Phòng vẫn chưa nhận được kế hoạch, văn bản và những tài liệu liên quan đến việc triển khai dự án tại TP Hải Phòng của SCDI.

Trung tâm này cũng không cung cấp được văn bản của UBND TP Hải Phòng về việc đồng ý tiếp nhận dự án triển khai tại địa bàn thành phố; quy trình triển khai dự án, hồ sơ giấy tờ của tiếp cận viên tham gia dự án; biểu mẫu và quy trình thực hiện tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng chưa đúng theo quy định Bộ Y tế ban hành…

Với những vấn đề trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Phòng đề nghị các cơ quan chức năng tạm dừng hoạt động của dự án này.