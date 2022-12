Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng tiếp Chủ tịch Thượng viện Pháp

Hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá chuyến thăm là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Pháp, là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. Vì đây là chuyến thăm đầu tiên của một Chủ tịch Thượng viện Pháp đến Việt Nam sau 14 năm và cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ngài Gérard Larcher kể từ khi nhậm chức Chủ tịch Thượng viện Pháp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp về chuyến thăm chính thức Pháp năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ Việt - Pháp trên nhiều lĩnh vực như hợp tác về chính trị, kinh tế, văn hóa, cũng như giao lưu giữa các địa phương và nhân dân hai nước, trong đó có vai trò của cộng đồng 350 nghìn người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Pháp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với ngài Chủ tịch Thượng viện và Đoàn về những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam trong hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Thượng viện Pháp và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trao đổi về vai trò quan trọng của Quốc hội Việt Nam trong đời sống của đất nước và trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong quan hệ song phương, đề nghị hai bên phát huy tiềm năng hợp tác to lớn và những thành tựu hợp tác đã đạt được trong thời gian qua, đẩy mạnh trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân, tăng cường phối hợp, chia sẻ quan điểm giữa cơ quan lập pháp hai nước trên các diễn đàn đa phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy để đưa quan hệ đối tác và hợp tác chiến lược sang giai đoạn phát triển mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước trong tất cả các lĩnh vực và đóng góp cho hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Ngài Gérard Larcher bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Thượng viện Pháp, gặp lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cảm ơn Tổng Bí thư đã dành thời gian tiếp Đoàn, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư đối với nước Pháp và quan hệ hai nước, chúc mừng những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trao đổi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về những kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher nhấn mạnh lãnh đạo hai Quốc hội đã nhất trí tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa các nghị sĩ của Quốc hội hai nước, đẩy mạnh hợp tác giữa các Ủy ban chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của Thượng viện Pháp và Quốc hội Việt Nam. Đồng thời, Chủ tịch Thượng viện Pháp đánh giá quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, khẳng định Pháp coi trọng vị trí, vai trò của Việt Nam và quan hệ Pháp - Việt, bày tỏ mong muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ này thông qua thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác trong giai đoạn mới như công nghệ số, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, ứng phó với biển đổi khí hậu, phát triển bền vững, quốc phòng, song song với việc củng cố các lĩnh vực hợp tác truyền thống như hợp tác giữa các địa phương và giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chào và thăm hỏi thân tình đến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và các nhà Lãnh đạo Pháp.

Chiều tối 8/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc tiếp Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Trong tất cả các lĩnh vực hợp tác đó, hợp tác kinh tế là trụ cột quan trọng của Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp. Pháp luôn là đối tác thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển hàng đầu châu Âu tại Việt Nam. Kim ngạch thương mại trong thời điểm dịch COVID -19 năm 2020, 2021 chững lại, đạt 5 tỷ USD, nhưng đang phục hồi. 8 tháng đầu năm 2022 đạt 3,51 tỷ USD, tăng 18% và sẽ tăng mạnh khi thực hiện Hiệp định EVFTA. Trên cơ sở đó, Chủ tịch nước đề nghị Thượng viện Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư EVIPA và thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) gỡ bỏ thẻ vàng IUU.

Cùng với hợp tác kinh tế, hợp tác trên lĩnh vực văn hóa - giáo dục và đặc biệt về y tế có những bước phát triển tích cực. Nhân dịp này, Chủ tịch nước cảm ơn Pháp đã hỗ trợ 5,5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam.

Chúc mừng Pháp khai trương địa điểm mới của Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội và bày tỏ ủng hộ việc thành lập chi nhánh Trung tâm văn hóa Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước mong muốn phía bạn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong trùng tu Quần thể Di tích Cố đô Huế. Chủ tịch nước cũng đề nghị Pháp tăng số lượng học bổng, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho du học sinh Việt Nam học tập tại Pháp.

Hoan nghênh những đóng góp của Ngài Chủ tịch Gérard Larcher và Thượng viện Pháp trong thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương hai nước, Chủ tịch nước cho biết, Pháp là nước duy nhất Việt Nam có cơ chế Hội nghị hợp tác giữa các địa phương định kỳ và luân phiên. Chủ tịch nước đề nghị Chủ tịch và các Thượng nghị sỹ ủng hộ, vận động Lãnh đạo Chính phủ Pháp cùng các địa phương tham dự Hội nghị hợp tác giữa các địa phương lần thứ XII, sẽ diễn ra vào tháng 4/2023, tại Hà Nội.

Cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher cho biết, đây là chuyến thăm đầu tiên của một Lãnh đạo cấp cao Pháp sang thăm Việt Nam kể từ khi dịch COVID-19 bùng nổ. Để chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, trong sáng 8/12, Việt Nam và Pháp đã tiến hành công bố logo biểu trưng cho 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đánh giá cao Việt Nam trong bối cảnh hiện nay góp phần quan trọng giữ vững sự hòa bình, ổn định trong khu vực và trên trường quốc tế, Ngài Gérard Larcher nhấn mạnh, Pháp cũng mong muốn đóng góp vào sự hòa bình và ổn định này và Pháp luôn ủng hộ tự do hàng không - hàng hải tại khu vực Biển Đông.

Cho biết trong chuyến thăm sẽ tham quan các địa điểm có sự hỗ trợ của Pháp tại Việt Nam trong vấn đề bảo tồn di sản tự nhiên cũng như di sản đô thị, Chủ tịch Thượng viện Pháp tin tưởng chuyến công tác sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hai bên. Ngài Gérard Larcher cảm ơn Việt Nam đã viện trợ khẩu trang trong giai đoạn đầu dịch COVID-19 và mong muốn phát triển hơn nữa phong trào Pháp ngữ tại Việt Nam.

Đánh giá cao những ý kiến của Ngài Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch nước đề nghị Thượng viện Pháp tiếp tục ủng hộ quan điểm của Việt Nam và ASEAN về Biển Đông, đảm bảo tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không, duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp theo luật pháp quốc tế và Công ước về Luật Biển năm 1982.

Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp có khoảng 300.000 người, cảm ơn Chính phủ và Thượng viện Pháp đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp thuận lợi làm ăn, sinh sống, Chủ tịch nước mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ cho Cộng đồng người Việt để họ phát huy vai trò cầu nối trong quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

Qua Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng chuyển lời mời Tổng thống Emmanuel Macron sớm thăm Việt Nam.

Chiều 8/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher thăm chính thức Việt Nam; khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023), 10 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược (2013 - 2023).

Thủ tướng cho biết, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn tốt, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác với Pháp, luôn coi Pháp là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình và không ngừng làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy và đối tác chiến lược giữa hai nước.

Vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Pháp thời gian qua phát triển tốt đẹp và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác kinh tế là trụ cột quan trọng, Pháp luôn là đối tác thương mại, đầu tư, viện trợ phát triển hàng đầu châu Âu của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác song phương giữa Việt Nam và Pháp trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.

Về thương mại, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên chú trọng triển khai đầy đủ, hiệu quả để tận dụng các cơ hội to lớn của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); đồng thời mong muốn Pháp tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, nhất là nông, thủy sản tiếp cận thị trường Pháp.

Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Pháp tiếp tục đầu tư trong các lĩnh vực nước này có thế mạnh như: chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo,... Đặc biệt, Việt Nam mong muốn Pháp sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư EU - Việt Nam (EVIPA) nhằm tạo động lực thúc đẩy quan hệ đầu tư giữa Việt Nam và Pháp trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Pháp đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Theo Thủ tướng, những năm qua, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực chuyển đổi, đáp ứng đầy đủ, nghiêm túc các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hướng tới mục tiêu phát triển nghề cá bền vững; đề nghị Pháp ủng hộ, thúc đẩy EC sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU với mặt hàng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Pháp xem xét tăng số lượng học bổng cho sinh viên Việt Nam; tạo điều kiện tổ chức các đoàn học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh đi giao lưu, trao đổi học tập tại Pháp. Đồng thời mong muốn Pháp tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác về văn hóa, hỗ trợ Việt Nam trong công tác trùng tu, bảo dưỡng, bảo tồn các di tích, công trình văn hóa Pháp tại Việt Nam, cũng như các di sản văn hóa được UNESCO công nhận.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ngài Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Gérard Larcher và các Thượng nghị sỹ tiếp tục ủng hộ hợp tác giữa các địa phương thông qua các chương trình hợp tác, dự án viện trợ, đầu tư trong các lĩnh vực Pháp có thế mạnh như: nước sạch, môi trường, trồng rừng; tiếp tục có những hoạt động hợp tác thiết thực và sâu rộng hơn nữa với Việt Nam trong vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng...

Thủ tướng cho biết, hiện nay, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp có khoảng 300.000 người, là nhân tố quan trọng, cầu nối cho giao lưu, hợp tác giữa hai nước về nhiều mặt. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Pháp tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam học tập, làm ăn, sinh sống, đóng góp cho kinh tế - xã hội và đa dạng văn hóa Pháp cũng như sự phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 nước.

Bày tỏ vui mừng được sang thăm chính thức Việt Nam trong bối cảnh cảnh hai nước đang chuẩn bị nhiều hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, cũng như bày tỏ ủng hộ các quan điểm hợp tác được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập nêu trên, Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher khẳng định, Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong chính sách đối ngoại của Pháp và nước này sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa 2 nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, trong đó Pháp luôn ủng hộ quan điểm hợp tác kinh tế giữa 2 nước là trung tâm, là trụ cột quan trọng.

Nhấn mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư luôn là điểm sáng trong quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Pháp, Chủ tịch Thượng viện Pháp cảm ơn thiện chí của Chính phủ Việt Nam đã luôn hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Pháp tăng cường tìm kiếm cơ hội, mở rộng các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tại Việt Nam vì lợi ích chung.

Bên cạnh đó, cảm ơn Việt Nam đã luôn ủng hộ Pháp trong thúc đẩy hợp tác với các nước trong ASEAN, Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher khẳng định, Pháp sẽ tiếp tục có những hành động thiết thực để hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư... vào Liên minh châu Âu. Đồng thời, Pháp mong muốn được thúc đẩy hơn nữa hợp tác với Việt Nam ở những lĩnh vực mà một bên có thế mạnh, một bên có nhu cầu như: nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực, giao thông vận tải, văn hóa, giáo dục-đào tạo, bảo tồn và tu bổ các công trình văn hóa kiến trúc.

Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher khẳng định sẽ có các cuộc trao đổi với lãnh đạo các cơ quan chức năng của Pháp để thúc đẩy tiến trình phê chuẩn EVIPA; ủng hộ, thúc đẩy EC sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam; thúc đẩy hợp tác, ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trên cả khía cạnh song phương và đa phương để ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu, nước biển dâng...

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông; hai bên chia sẻ quan điểm cần bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không, duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông, việc giải quyết các tranh chấp phải bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).