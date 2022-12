Tổng thống Putin cảnh báo đáp trả tấn công bằng hàng trăm tên lửa

Tổng thống Nga. Ảnh: RT

Theo hãng tin RT, người đứng đầu nước Nga tuyên bố như vậy tại một hội nghị thượng đỉnh ở Kyrgyzstan vào ngày 9/12. Ông Putin giải thích rằng, trong khi một số tên lửa có thể tấn công Nga thì kẻ thù của nước này sẽ không còn lại gì vì không thể đánh chặn cả trăm tên lửa và đó là cách lá chắn hạt nhân của Nga hoạt động.

Tổng thống Nga cho biết, trong khi học thuyết của Mỹ đề cập tới một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu thì học thuyết của Nga là về sự đáp trả. Ông nói thêm, Mỹ đã từ lâu có học thuyết về một cuộc tấn công giải trừ vũ khí nhằm vào các hệ thống chỉ huy, kiểm soát và vì lý do này mà Washington phát triển các tên lửa hành trình mà Liên Xô còn thiếu. Tuy nhiên, hiện giờ Nga đã có tên lửa siêu vượt âm "hiện đại hơn và hiệu quả hơn", do đó "Nga nên nghĩ đến việc áp dụng những ý tưởng của đối tác Mỹ khi nói tới việc đảm bảo an ninh".

Tổng thống Putin đưa ra tuyên bố trên vài ngày sau khi hai căn cứ không quân và một sân bay Nga bị máy bay không người lái tấn công. Các vụ tấn công xảy ra ở sâu trong lãnh thổ Nga và Moscow cho rằng đó là hành động của Ukraine.