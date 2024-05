Bước sang tháng 4/2024, hãng xe liên doanh Nhật Bản đã bán được 923 xe Toyota Vios , chỉ giảm nhẹ 1,2% so với tháng trước đó (934 xe), nhưng lại tăng mạnh 32,8% so với tháng 4/2023. Điều này đã giúp cho mẫu sedan cỡ B của Toyota tiến mạnh mẽ từ vị trí thứ 3 lên vị trí thứ 1 và đây là lần đầu tiên Vios có được vị trí này kể từ đầu năm 2024.

Kết thúc tháng 4/2024, doanh số bán hàng của Hyundai Accent đạt 848 xe, giảm 12,3% so với tháng liền kề trước đó (967 xe), và giảm 19,2% so với tháng 4/2023. Cộng dồn 4 tháng đầu năm nay, Hyundai Accent đạt doanh số 3.096 xe, giảm 38% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số bán hàng của Mazda2 trong tháng 4 đạt 427 xe, giảm nhẹ 5,7% so với tháng trước (453 xe), nhưng vẫn tăng 10,9% so với tháng 4/2023. Doanh số cộng dồn của Mazda2 sau 4 tháng đầu năm 2024 đã đạt 1.502 xe, tăng nhẹ 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau 2 tháng liên tiếp nắm giữ vị trí dẫn đầu, Honda City bất ngờ hụt hơi trong cuộc đua doanh số với các đối thủ khi chỉ bán được 405 xe trong tháng 4/2024. Kết quả này đã dẫn tới sự sụt giảm mạnh 60,8% so với tháng 3 (1.034 xe) và giảm 64,4% so với tháng 4/2023.

5. Mazda3: 337 xe

Doanh số của Mazda3 trong tháng 4/2024 đã đạt 337 xe, giảm nhẹ 3,7% so với tháng trước (350 xe) nhưng giảm 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái. So với đàn em Mazda2, kết quả này không đủ giúp Mazda3 cải thiện được thứ hạng hiện tại khi vẫn phải chấp nhận đứng ở vị trí thứ 5 trong top xe sedan giá rẻ bán chạy nhất tháng.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, mẫu sedan cỡ C của Mazda đã bán được 1.319 chiếc, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2023. Dẫu vậy, ở phân khúc sedan cỡ C, Mazda3 vẫn là mẫu xe có doanh số bán tốt nhất so với các đối thủ đồng cấp còn lại như KIA K3, Honda Civic, Hyundai Elantra hay Toyota Corolla Altis.

Mazda3 có 2 biến thể sedan và hatchback với 4 phiên bản gồm Deluxe, Luxury, Premium và Signature, đi kèm mức giá bán dao động từ 579-739 triệu đồng. Mazda3 hiện chỉ còn được trang bị động cơ 1.5L sau khi loại bỏ động cơ 2.0L do giá bán cao khiến nhu cầu của khách hàng không được như kỳ vọng.