1. Hyundai Accent: 924 xe Với doanh số bán được 924 xe trong tháng 5, Hyundai Accent chính thức vươn lên vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng sau 3 tháng bị các đối thủ Honda City và Toyota Vios vượt mặt. Kết quả này cho thấy sức mua của Accent đã tăng 9% so với tháng liền kề trước đó (848 xe) và tăng nhẹ 0,4% so với tháng 4/2023. Cộng dồn 5 tháng đầu năm nay, Hyundai Accent đạt doanh số 4.020 xe, giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, Accent vẫn đang là mẫu xe dẫn đầu phân khúc trong năm 2024 nhờ doanh số bán hàng tương đối ổn định. Cuối tháng 5, Hyundai Accent thế hệ mới đã chính thức trình làng với 4 phiên bản đi kèm giá bán từ 439-569 triệu đồng, tăng nhẹ so với bản cũ. Hyundai Accent 2024 cũng chuyển sang sử dụng động cơ mới 1.5L kết hợp hộp tự động vô cấp hoặc số sàn 6 cấp.

2. Toyota Vios: 766 xe Khép lại tháng 5/2024, hãng xe liên doanh Nhật Bản bán được 766 xe Toyota Vios, giảm 17% so với tháng trước đó (923 xe), nhưng lại tăng mạnh 34,9% so với tháng 5/2023. Sự sụt giảm doanh số của Vios đã kéo mẫu xe này rơi xuống vị trí thứ 2 và để đối thủ Hàn Quốc vượt qua. Lũy kế 5 tháng đầu năm, Toyota Vios đạt doanh số 3.440 xe, giảm nhẹ 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, kết quả trên khiến cho mẫu sedan cỡ B của Toyota tụt hạng trong top 10 xe bán chạy nhất tháng 5 tại thị trường Việt Nam, từ vị trí thứ 3 xuống vị trí thứ 9. Toyota Vios hiện có 3 phiên bản để người dùng tùy chọn gồm E MT, E CVT và G CVT với giá dao động từ 479-592 triệu đồng. Dự kiến, mẫu Toyota Vios thế hệ mới có thể ra mắt trong thời gian tới nên sự sụt giảm này có thể sẽ kéo dài trong tháng tới.

3. Mazda2: 509 xe Với 509 xe đã bán ra trong tháng 5/2024, Mazda2 là số ít các mẫu xe có kết quả kinh doanh tốt với mức tăng 19,2% so với tháng trước (427 xe), đồng thời tăng mạnh 31,9% so với tháng 5/2023. Doanh số cộng dồn của Mazda2 sau 5 tháng đầu năm đạt 2.011 xe, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Dẫu vậy, kết quả này chưa đủ giúp Mazda2 tiếp tục thăng tiến trong bảng xếp hạng top 5 xe sedan giá rẻ bán chạy nhất tháng 5/2024. Mẫu xe sedan cỡ B này vẫn giữ vững vị trí thứ 3 mà tháng trước đã giành được. Mazda2 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe có 3 phiên bản AT, Luxury và Premium với 2 biến thể sedan và hatchback, sử dụng duy nhất động cơ 1.5L, giá dao động từ 420-562 triệu đồng.

4. KIA K3: 315 xe KIA K3 có lẽ là cái tên gây bất ngờ nhất khi lần đầu góp mặt trong top 5 xe sedan bán chạy kể từ đầu năm 2024 đến nay. Với 315 xe bán ra trong tháng 5 vừa qua, KIA K3 đạt mức tăng trưởng 16,2% so với tháng trước (271 xe), thậm chí còn tăng mạnh 57,5% so với tháng 5/2023. Khép lại 5 tháng đầu năm 2024, KIA K3 đạt doanh số 1.138 xe bán ra, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, kết quả trong tháng 5 đã giúp cho mẫu sedan cỡ C của KIA tăng 2 bậc từ vị trí thứ 6 lên vị trí thứ 4, vượt qua cả đối thủ Mazda3. KIA K3 ra mắt thị trường vào tháng 9/2021 dưới phiên bản nâng cấp thay cho KIA Cerato trước đó. Hiện tại, mẫu xe này được bán ra với 5 phiên bản với giá dao động từ 549-714 triệu đồng đi kèm 3 tùy chọn động cơ 1.6L, 2.0L và 1.6 Turbo.