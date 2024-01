Ford Ranger: 1.912 xe Kết thúc tháng 12/2023, Ford Ranger tiếp tục dẫn đầu phân khúc bán tải với doanh số bán ra đạt 1.912 xe, tăng mạnh 30,7% so với tháng 11 trước đó (bán 1.463 xe) và giảm 21,12% so với tháng 12/2022 (bán 2.424 xe). Tính chung cả năm 2023, có 16.085 chiếc Ranger được giao đến tay khách hàng, giảm 2,4% so với năm 2022 (bán 16.477 xe). Cũng trong tháng 12/2023, Ford Ranger đứng vị trí thứ 6 trong top 10 xe bán chạy nhất toàn thị trường. Ford Ranger. Ford Ranger 2023 được lắp ráp trong nước với 6 phiên bản kèm mức giá công bố từ 665-979 triệu đồng. Xe trang bị động cơ là loại dầu 2.0 Bi-turbo, công suất 207 mã lực tại 3.750 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 500 Nm từ 1.750-2.000 vòng/phút, cùng hộp số tự động 10 cấp.

Mitsubishi Triton: 332 xe Kết quả bán hàng tháng 12/2023 của Mitsubishi Triton là 332 xe, tăng 50,9% so với tháng 11/2023 (bán 220 xe), và tăng 59,6% so với tháng 12/2022 (bán được 208 xe). Nhờ kết quả này, Mitsubishi Triton tiếp tục vững chân ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng phân khúc bán tải tháng cuối năm 2023. Năm 2023, tổng doanh số của Mitsubishi Triton đạt 2.572 xe, giảm 46,3% so với năm 2022 (bán 4.789 xe). Mitsubishi Triton 2023. Tại Việt Nam, Mitsubishi Triton hiện có 3 phiên bản giá bán dao động từ 650 - 905 triệu đồng. Xe trang bị động cơ diesel MIVEC DI-D Hi-Power với dung tích 2.4L, sản sinh công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm, đi cùng hộp số tự động 6 cấp.

Mazda BT-50: 62 xe Mazda BT-50 được 62 xe trong tháng cuối năm 2023, tăng 12,7% so với tháng 11 trước đó (bán được 55 xe), và tăng 47,6% so với tháng 12/2022 (đạt 42 xe). Lũy kế cả năm 2023, có 812 xe Mazda BT-50 được bán ra thị trường, tăng 7,12% so với năm 2022 (bán được 758 xe). Mazda BT-50. Hiện Mazda BT-50 là mẫu xe có giá tốt nhất phân khúc, chỉ dao động từ 584 - 644 triệu đồng cho 2 phiên bản. Mazda BT-50 được trang bị động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 1.9L, tạo ra công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Xe sử dụng số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp tùy phiên bản.

Isuzu D-Max: 47 xe Tháng 12/2023, Isuzu D-Max đạt doanh số 47 xe, tăng 74,1% so với tháng 11/2023 (27 xe), và tăng 80,7% so với tháng 12/2022 (bán được 26 xe). Tổng doanh số cả năm 2023, Isuzu D-Max bán được 519 xe, giảm 31,4% so với năm 2022 (bán 757 xe). Với doanh số này, bán tải Isuzu D-Max đứng vị trí thứ 10 trong top 10 xe bán chậm nhất thị trường ô tô Việt Nam năm 2023. Isuzu D-Max. Isuzu D-Max có giá bán dao động từ 665 - 880 triệu đồng cho 3 phiên bản. Xe dùng động cơ diesel 4 xi-lanh, dung tích 1.9L, cho công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Đi kèm với đó là hộp số tự động 6 cấp hoặc tự động 6 cấp và hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu.