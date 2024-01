Hyundai Grand i10: 1.135 xe

Tháng 12/2023, Hyundai Grand i10 bán được 1.135 xe, tăng mạnh 50,9% so với tháng 11 trước đó (bán 752 xe). Kết quả này giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2022 (1.186 xe). Tổng doanh số bán xe Hyundai Grand i10 cả năm 2023 ở mức 7.944 xe, giảm 26,1 % so với cùng kỳ năm 2022 đạt 10.752 xe.

Hyundai Grand i10 tháng 12/2023: 1.135 xe

Hyundai Grand i10 đang được lắp ráp trong nước và phân phối với 6 phiên bản bao gồm 3 phiên bản hatchback 5 cửa (2 bản số sàn 1.2MT Base, 1.2MT tiêu chuẩn, một bản số tự động 1.2AT cao cấp) và 3 phiên bản sedan (một bản số sàn 1.2MT base, hai bản số tự động 1.2AT tiêu chuẩn và 1.2AT cao cấp). Giá niêm yết dao động từ 360-455 triệu đồng. Mẫu xe này trang bị động cơ Kappa 1.2L MPi, cho công suất 83 mã lực tại 6.000 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 114Nm tại 4.000 vòng/phút.