Theo số liệu báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, top xe MPV tháng 12/2023 có nhiều thay đổi, trong đó Mitsubishi Xpander gây chú ý khi doanh số tăng đột biến, Hyundai Custin vươn lên đứng vị trí thứ 3, đánh bại KIA Carnival. Sự bứt tốc của Honda BR-V và Toyota Avanza cũng khiến KIA Carnival trượt khỏi top 5 xe MPV bán chạy nhất thị trường.

1. Mitsubishi Xpander: 2.809 xe

Tháng 12/2023, Mitsubishi Xpander tiếp tục dẫn đầu phân khúc MPV với doanh số ấn tượng, đạt 2.809 xe được bán ra thị trường, tăng 91,5% so với tháng trước đó (1.467 xe) và tăng 51,3% so với cùng kỳ năm 2022 (1.856 xe). Kết quả này giúp Xpander vươn lên đứng vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng xe bán chạy nhất thị trường, tăng 2 bậc so với tháng 11.

Mitsubishi Xpander

Tính chung cả năm 2023, tổng doanh số Mitsubishi Xpander là 15.464 xe, giảm 20,6 % so với cùng kỳ năm 2022 (bán 19.487 xe).

Mitsubishi Xpander hiện được phân phối với 3 phiên bản gồm 1 bản số sàn MT và 2 bản số tự động AT tiêu chuẩn và AT Premium. Giá bán hiện từ 560-658 triệu đồng. Cả 3 phiên bản của Mitsubishi Xpander đều được trang bị động cơ xăng MIVEC 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Đi kèm với đó là tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp, hệ dẫn động cầu trước FWD). Riêng Mitusbishi Xpander Cross là mẫu xe mới ra mắt vào cuối tháng 2/2023 chỉ có 1 phiên bản với giá 698 triệu đồng.



2. Toyota Veloz Cross: 1.670 xe

Tháng 12/2023, Toyota Veloz Cross vẫn đứng thứ 2 bảng xếp hạng MPV với 1.670 xe được giao đến tay khách hàng, tăng 49,6% so với tháng 11/2023 (đạt 1.116 xe) và tăng 35,9% so với cùng kỳ năm 2022 (1.228 xe). Tổng doanh năm 2023 của Toyota Veloz Cross là 9.318 xe, giảm 33,93 % so với cùng kỳ năm 2022 (bán 14.104 xe).

Toyota Veloz Cross

Veloz Cross đang được phân phối với 2 phiên bản là CVT và CVT TOP. Giá bán của Veloz Cross cho 2 bản này lần lượt là 658 và 698 triệu đồng. Riêng các phiên bản màu ngọc trang đắt thêm 8 triệu đồng. Từ đầu năm 2023, Veloz Cross được Toyota Việt Nam chuyển sang lắp ráp trong nước thay vì nhập khẩu từ Indonesia. Mẫu xe này sử dụng động cơ dung tích 1.5L, 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 137 Nm, kết nối với đó là hộp số tự động vô cấp CVT, dẫn động cầu trước (FWD).

3. Hyundai Custin: 809 xe

Xếp vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng MPV tháng 12/2023 là Hyudai Custin, với doanh số 809 xe, tăng 52,9% so với tháng 11 trước đó (529 xe). Mẫu xe này ra mắt tháng 9/2023, sau 4 tháng, doanh số cộng dồn đến hết năm 2023 đạt 1.662 chiếc.

Hyundai Custin

Hyundai Custin được lắp ráp tại Việt Nam và có 3 phiên bản với 2 tùy chọn động cơ là 1.5T-GDi tiêu chuẩn, 1.5T-GDi đặc biệt và 2.0T-GDi cao cấp. Giá bán từ 850 - 999 triệu đồng. Trong đó, phiên bản động cơ 2.0L Turbo GDi cho công suất tối đa 236 mã lực, momen xoắn cực đại 353 Nm; phiên bản động cơ 1.5L Turbo-GDi Gamma II cho công suất tối đa 170 mã lực, mo-men xoắn cực đại 253Nm. Cả 2 tùy chọn này đều sử dụng hộp số tự động 8 cấp, dẫn động cầu trước (FWD).

4. Honda BR-V: 706 xe

Honda BR-V giữ nguyên vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng phân khúc MPV tháng 12/2023 với 706 xe bán ra thị trường, tăng 29,8% so với tháng trước (bán 544 xe). Cộng dồn từ tháng 7/2023 khi ra mắt đến cuối năm, đã có 3.047 xe BR-V được bàn giao đến tay khách hàng.

Honda BR-V: 706 xe.

Hiện, Honda BR-V được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 2 phiên bản G và L cùng giá bán lần lượt là 661 và 705 triệu đồng. Xe trang bị động cơ xăng i-VTEC 4 xi-lanh, DOHC, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 119 mã lực, mô-men xoắn cực đại 145 Nm, hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước (FWD).

5. Toyota Avanza: 701 xe

Tháng 12/2023, Toyota Avanza bất ngờ đạt tăng trưởng ấn tượng với doanh số 701 xe, tăng 57,2% so với tháng trước (đạt 445 xe) và tăng 103,7% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 344 xe. Tổng doanh số năm 2023 của mẫu MPV nhà Toyota là 3.783 xe, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2022 là 3.592 xe.

Toyota Avanza: 701 xe.

Toyota Avanza hiện được phân phối với 2 phiên bản MT và CVT, giá bán lần lượt là 558 triệu và 598 triệu đồng. Mẫu xe này được trang bị động cơ 1.5L, sản sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 140 Nm, hộp số CVT hoặc số sàn 5 cấp.

Ngoài các mẫu xe có mặt trong top 5, doanh số của một số cái tên khác trong phân khúc MPV tháng 12/2023 như sau:

KIA Carnival: 574 xe

Hyundai Stargazer: 407 xe

Suzuki Ertiga: 292 xe

Toyota Innova: 224 xe

