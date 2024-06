Trong Trạm cứu hộ trái tim tập 43 lên sóng tối thứ 2, ngày 17/6, An Nhiên (Lương Thu Trang) thắc mắc vì Nghĩa (Quang Sự) ra tù nhưng không gặp Hà (Hồng Diễm) để đòi nợ như đã nói. Nghĩa bình thản đáp: "Đúng là anh có suy nghĩ đó. Nhưng anh nghĩ lại, muốn đòi là phải đuổi theo và cứ đuổi theo mãi có khi nào mình quên mất cuộc sống của chính mình không?".

An Nhiên hỏi thẳng Nghĩa về khoản tiền sau khi bán công ty của vợ cũ nhưng hắn ta nhanh chóng đánh trống lảng. Nghĩa ám chỉ: "Yên tâm! Đâu sẽ vào đấy. Mọi thứ sẽ trở về đúng trật tự".

Ở diễn biến khác, Nghĩa cho con trai đi chơi ở trung tâm thương mại vô tình gặp con gái Hà bị ngã đau mà không có ai trông. Nghĩa dỗ dành Kitty mà không hề hay biết đó chính là con mình. Nghe lời đề nghị của Gôn, Nghĩa định đi tìm bố mẹ cho Kitty. Đúng lúc đó Kitty nhìn thấy Hà và gọi to. Cô ngỡ ngàng khi thấy Nghĩa đang bế con gái. Nghĩa cũng bất ngờ không kém khi chạm mặt vợ cũ.

Trong khi đó, An Nhiên về spa bất ngờ bị một đám người chặn lại. Hoá ra vợ của Việt (Trí Đức) đã biết chuyện chồng mình ngoại tình với An Nhiên. Vợ Việt (Linh Hương) nói muốn đích thân Giám đốc spa An Nhiên chăm sóc cho mình. Cô nói: "Chồng chị, bác sĩ nha khoa Bách Việt nói với chị em là người tận tình, chu đáo, khéo léo lại rất giỏi làm cho đối tác thoả mãn sung sướng. Chị cũng muốn trải nghiệm cảm giác đó một lần. Em phục vụ chị được không?".

An Nhiên sẽ nói gì? Vợ Việt sẽ 'xử' An Nhiên thế nào? Nghĩa và Hà đối mặt nhau ra sao? Diễn biến chi tiết Trạm cứu hộ trái tim tập 43 lên sóng VTV3 vào 21h40 tối 17/6.

