Trong Trạm cứu hộ trái tim tập 45 lên sóng tối nay, ngày 19/6, Nghĩa (Quang Sự) tìm đến tận nhà Vũ để làm rõ mọi chuyện. "Tôi vẫn thường tự hỏi sao bao nhiêu năm ông vẫn chưa cưới được mẹ của con mình?" Nghĩa hỏi.

Vũ đáp kết hôn chỉ là thủ tục để đảm bảo về mặt pháp lý và tài sản chứ không đảm bảo được tình yêu nên việc anh và Hà duy trì mối quan hệ như vậy tốt hơn. "Hôm nay tôi cũng thấy vui. Chúng tôi tình cờ gặp nhau trên phố sách, có người nói Kitty giống tôi. Con gái giống cha giàu 3 họ".

Trong khi đó, An Nhiên (Lương Thu Trang) lục tung tủ quần áo và phát hiện ra bức ảnh con gái Hà (Hồng Diễm) được giấu kỹ trong túi của bà Xinh (NSND Mỹ Uyên). An Nhiên thấy cô bé trong ảnh nhìn rất quen và lập tức hỏi mẹ chồng Kitty là ai. Bà Xinh đòi An Nhiên trả lại tấm hình cháu nội rất quyết liệt khiến An Nhiên càng nghi ngờ. "Nhưng nó là ai mà mẹ lại phải giấu kỹ thế?", An Nhiên hỏi.

Ở diễn biến khác, Mỹ Đình (Thúy Diễm) gặp Vũ (Trương Thanh Long) và biết 3 ngày nữa anh sẽ ra nước ngoài và không hẹn ngày về. Mỹ Đình hỏi thẳng: "Vậy chuyện của anh với Hà tính dẹp luôn hả? Hai người dan díu mập mờ bao lâu nay không biết chán à? Anh có biết hôm trước em tốn bao nhiêu nước bọt để thuyết phục nó đi tìm anh không? Cái hôm nó tưởng anh bị tai nạn, nó khóc sập nhà luôn. Giờ anh đi mà không nói năng gì, rồi hai người định giải quyết sao? Tính chia hay hả? Đường ai nấy đi hả? Muốn kết thúc hả?".

Vũ sẽ trả lời Mỹ Đình thế nào? Bà Xinh sẽ trả lời ra sao? An Nhiên có phát hiện ra danh tính của Kitty? Nghĩa biết Kitty là con gái ruột của mình? Diễn biến chi tiết Trạm cứu hộ trái tim tập 45 lên sóng VTV3 vào 21h40 tối nay.

