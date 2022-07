Trao hơn 131 triệu đồng đến gia đình có vợ ung thư, chồng tai biến

Vừa qua, Báo VietNamNet cùng Phòng Lao động - Thương binh và lãnh đạo xã Giao Tiến đến thăm và trao số tiền 131.597.100 đồng đến gia đình bà Vũ Thị The ở xóm 7 thôn Quyết Thắng, xã Giao Tiến, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định. Vợ chồng bà The là nhân vật trong bài viết: “Xót xa vợ ung thư não vẫn gắng gượng chăm chồng tai biến liệt toàn thân”.

Báo VietNamNet cùng chính quyền địa phương trao số 131.597.100 đồng, tấm lòng của bạn đọc đến gia đình chị Vũ Thị The

Kết hôn gần 40 năm, vợ chồng bà Vũ Thị The và ông Vũ Đức Dụng sinh được ba người con, một trai, hai gái. Các con dần khôn lớn, lập gia đình riêng, ông bà tưởng như đã được an hưởng tuổi già.

Nào ngờ, năm 2018, bà The phát hiện trong lỗ tai có mụn cóc nhỏ. Theo thời gian, nốt mụn dần lớn lên rồi to như cục u gây đau đớn. Cuối năm đó, bà không thể chịu được đành đi khám bác sĩ. Tin dữ như sét đánh ngang tai, bác sĩ thông báo tai giữa bà The có một khối u ác tính.

Cuộc sống gia đình bà cứ lay lắt cho đến một ngày tháng Giêng năm 2021, ông Dụng bất ngờ bị méo mồm, chân không thể cử động. Đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, bác sĩ cho hay ông bị tai biến mạch máu não, không còn khả năng hồi phục.

Ông Dụng mắc chứng liệt toàn thân kéo theo chi phí lên đến hàng chục triệu đồng chỉ trong vòng hơn 1 tháng, đến khi được về nhà cũng vẫn tốn khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng cho tiền thuốc bổ trợ. Cho đến nay, tổng số nợ ông bà đã vay lên tới hơn 200 triệu đồng.

Bà The xúc động khi nhận món quà của bạn đọc giúp đỡ

Sau khi hoàn cảnh của bà Vũ Thi The được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Gia đình cho biết, ngoài số tiền hôm nay báo VietNamNet về trao còn có nhiều bạn đọc gửi về trực tiếp giúp đỡ gia đình.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND xã Giao Tiến chia sẻ: “Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo VietNamNet. Số tiền này đối với gia đình mang ý nghĩa vô cùng lớn lao, không chỉ có giá trị vật chất mà còn là món quà tinh thần vô giá, giúp ông bà có thêm điều kiện, động lực chữa bệnh”.