Triều Tiên ủng hộ Nga sáp nhập 4 vùng Ukraine, chỉ trích "tiêu chuẩn kép" của Mỹ

Người dân Luhansk tập trung ăn mừng việc sáp nhập vào Nga. Ảnh: AP

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Jo Chol Su, Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố rằng, các cuộc trưng cầu dân ý tại Kherson, Zhaporizhzhia, Luhansk và Donetsk đã được tổ chức hợp pháp theo hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ), song Mỹ đang giữ "tiêu chuẩn kép" khi can thiệp vào công việc của các quốc gia để duy trì quyền tối cao của mình.

KCNA dẫn một tuyên bố của ông Jo như sau: "Để duy trì một thế giới đơn cực không bị thách thức, Mỹ đã can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia độc lập và xâm phạm quyền hợp pháp của họ bằng cách lạm dụng Hội đồng Bảo an LHQ. Mỹ đã mở các cuộc chiến chống lại các quốc gia có chủ quyền gồm Nam Tư cũ, Afghanistan và Iran nhưng Mỹ không bị Hội đồng Bảo an LHQ nghi ngờ".

Quan chức Triều Tiên này cho hay, Hội đồng Bảo an sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu tuân theo cách hành xử độc đoán, tiêu chuẩn kép và một phần của Washington.

Ukraine đã cắt đứt quan hệ với Triều Tiên vào tháng 7, sau khi Bình Nhưỡng công nhận hai quốc gia ly khai tự xưng ở phía đông Ukraine là Luhansk và Donetsk.

Tháng trước, Mỹ cáo buộc Nga mua rocket và đạn pháo trị giá hàng triệu USD từ Triều Tiên để sử dụng tại Ukraine. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã bác bỏ cáo buộc và cảnh báo Washington "giữ mồm giữ miệng" và ngừng tạo ra những tin đồn làm hoen ố hình ảnh đất nước Triều Tiên.

Cũng trong ngày hôm nay, Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện Nga) đã phê chuẩn các hiệp ước thống nhất với các vùng Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia. Các hiệp ước này đã được Tổng thống Nga và lãnh đạo 4 vùng trên ký vào cuối tuần trước. Văn bản này đã được Tòa án Hiến pháp và Hạ viện Nga thông qua.