Theo hãng tin Reuters và Yonhap, ông Kim Jong Un đã đặt ra các mục tiêu kinh tế, quân sự và đối ngoại cho năm tới khi kết thúc cuộc họp kéo dài 5 ngày của Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên.

Thông tấn xã trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay (31/12) đưa tin, dựa trên kinh nghiệm phóng và vận hành thành công vệ tinh do thám đầu tiên vào năm 2023, nhiệm vụ phóng thêm 3 vệ tinh do thám trong năm 2024 đã được công bố. Triều Tiên đã đưa thành công vệ tinh do thám quân sự Malligyong-1 vào quỹ đạo vào ngày 21/11 sau hai lần thử thất bại vào tháng 5 và tháng 8.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cũng cho biết, củng cố kho hạt nhân là ưu tiên chính sách hàng đầu cho năm tới. Ông yêu cầu hải quân tăng cường năng lực quân sự. Ông Kim Jong Un nói: "Chúng ta cần ứng phó nhanh chóng với một cuộc khủng hoảng hạt nhân có thể xảy ra và huy động mọi phương tiện vật chất, bao gồm cả lực lượng hạt nhân, nhằm đẩy nhanh quá trình chuẩn bị cho sự kiện lớn là đặt toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc dưới sự kiểm soát của chúng ta".

Ông Kim kêu gọi phát triển các máy bay vũ trang không người lái và các phương tiện chiến tranh điện tử nhằm hoàn thành các dự án quốc phòng quan trọng của nước này.

Về quan hệ liên Triều, ông Kim tuyên bố không còn coi Hàn Quốc là đối tác hòa giải và thống nhất nữa khi Seoul tuyên bố Bình Nhưỡng là kẻ thù chính. Nhà lãnh đạo này nói thêm, đảng Lao động cũng kết luận rằng việc thống nhất với Hàn Quốc là không thể.

Ông Kim Jong Un tuyên bố sẽ giữ lập trường chống Mỹ trong năm 2024, tố cáo Washington triển khai các tài sản chiến lược tới Bán đảo Triều Tiên và tập trận quân sự với Hàn Quốc. "Nếu Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục theo đuổi việc đối đầu quân sự với Triều Tiên, chúng ta sẽ không ngần ngại hành động chống họ bằng khả năng răn đe hạt nhân của mình".