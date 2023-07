Lính Wagner. Ảnh: Sky News.

"Chúng tôi không giảm bớt sự hiện diện mà còn sẵn sàng tăng lên", ông Prigozhin nói với kênh Afrique Media có trụ sở ở Cameroon. Hiện chưa rõ người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đang ở đâu vì tung tích của Prigozhin thường được giữ bí mật kể từ sau cuộc nổi loạn không thành hồi tháng trước.

Theo Sky News, một video ghi lại cảnh Prigozhin phát biểu trước đội quân của mình ở Belarus đã được công bố vào tuần trước, còn tuần này ông trùm Wagner được cho là có mặt ở Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi tại St.Petersburg.

Cuộc phỏng vấn Prigozhin qua điện thoại được đăng trên YouTube nhưng hiện chưa thể xác minh tính xác thực của nó. Một giọng nói có vẻ là của Prigozhin cho biết, Wagner đã hoàn thành mọi nghĩa vụ tại châu Phi và sẵn sàng phát triển hơn nữa quan hệ với các nước tại lục địa này.

Lực lượng Wagner đã hiện diện ở châu Phi nhiều năm.

Binh sĩ Ukraine dùng tên lửa của Triều Tiên

Ảnh: RT

Hãng RT dẫn tin của tờ Financial Times ngày 28/7 đưa tin, binh sĩ Ukraine bị phát hiện sử dụng tên lửa do Triều Tiên sản xuất để nhằm vào các vị trí của quân Nga ở gần Bakhmut. Các binh sĩ Ukraine cho hay, các tên lửa Triều Tiên sản xuất do một quốc gia "thân thiện" với Ukraine tịch thu được rồi chuyển cho Kiev.

Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng Ukraine lại cho rằng vũ khí đó có thể đã được lấy trực tiếp từ tay quân Nga. "Chúng tôi đã thu giữ xe tăng, các thiết bị của quân Nga và đó có thể là kết quả của một chiến dịch quân sự thành công của Ukraine", ông Yuriy Sak, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết.

Mỹ đã cáo buộc Triều Tiên bán vũ khí cho Nga song nước này không đưa ra được bằng chứng và vũ khí của Triều Tiên cũng không được dùng rộng rãi ở Ukraine. Moscow và Bình Nhưỡng đều phủ nhận có liên quan tới mua bán vũ khí.