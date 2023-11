Theo TASS, trong ngày 7/11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Bắc Kinh ủng hộ tất cả những nỗ lực nhằm khôi phục hòa bình ở Dải Gaza.

"Về tình hình xung đột Israel-Hamas, Trung Quốc luôn đứng về phía hòa bình và công lý. Bắc Kinh vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ với các bên liên quan. Chúng tôi đang nỗ lực ngăn chặn các hành vi bạo lực. Trung Quốc vẫn duy trì quan điểm thành lập nhà nước Palestine độc lập", ông Uông nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Ảnh: GT

Nhà ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh, các nước lớn ở ngoài Trung Đông cần duy trì sự khách quan, đồng thời đóng góp ý kiến xây dựng để hạ nhiệt căng thẳng.

Bình luận của ông Uông được đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề nghị Trung Quốc sử dụng tầm ảnh hưởng với Hamas và Iran để làm dịu tình hình.

Người ủng hộ Palestine biểu tình dưới chân tượng Nữ thần Tự do

Theo New York Times, trong ngày 6/11, hàng trăm người biểu tình ủng hộ Palestine đã tụ tập dưới chân tượng Nữ thần Tự do ở New York. Những người biểu tình hô vang khẩu hiệu yêu cầu ngừng bắn và giăng biểu ngữ "Cả thế giới đang dõi theo" và "Palestine cần được tự do" ở dưới chân bức tượng.

Người ủng hộ Palestine ở New York, Mỹ. Ảnh: NYT

Kể từ khi cuộc xung đột Israel-Hamas nổ ra, rất nhiều cuộc biểu tình và tuần hành kêu gọi ngừng bắn đã được tổ chức trên khắp nước Mỹ. Tính đến hiện tại, số người Palestine thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel nhắm vào Dải Gaza đã vượt qua 10.000, bao gồm 4.104 trẻ em.