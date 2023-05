Zeekr, thương hiệu xe điện khởi nghiệp thuộc phân khúc hạng sang tới từ nhà Geely Trung Quốc, là đối tác có quan hệ chặt chẽ với Volvo và Polestar, đã lần đầu tiên công bố về việc sẽ cung cấp ra thị trường phiên bản xe Zeekr 001 có phạm vi hoạt động 1.000km chỉ trong một lần sạc. Qua đó, đưa sản phẩm này trở thành mẫu xe điện chạy xa nhất thế giới hiện nay.

Mẫu SUV điện Zeekr 001 là sản phẩm chủ lực của hãng trên thị trường và với phiên bản mới được trang bị bộ pin CATL Qilin 140 công suất 140kWh có thể giúp cho xe hoạt động tới 1.032km theo tiêu chuẩn Thử nghiệm xe hạng nhẹ của Trung Quốc (CLTC).

Mẫu Zeekr 001 chủ lực của hãng xe điện Trung Quốc trên thị trường. Ảnh: Zeekr

Thông thường, tiêu chuẩn Thử nghiệm xe hạng nhẹ của Trung Quốc do nước này độc lập áp dụng thường có mức độ chênh lệch cao hơn khoảng 13% so với tiêu chuẩn Kiểm tra xe hạng nhẹ Toàn cầu (WLTP). Do đó, nếu chiếu theo quy chuẩn WLTP, chiếc Zeekr 001 đặc biệt cũng có thể hoạt động với phạm vi lên tới khoảng 900km. Điều này cũng không ảnh hưởng gì về danh hiệu “Xe điện có phạm vi hoạt động xa nhất thế giới” của xế hộp nhà Zeekr.

Zeekr 001 dài 4970mm, rộng 1999mm và cao 1560mm, lớn hơn so với Tesla Model Y. Hãng bắt đầu đưa vào dây chuyền sản xuất từ tháng 10 năm 2021 với 3 phiên bản là phiên bản một động cơ với bộ pin 100kWh có phạm vi 712km theo tiêu chuẩn Trung Quốc hoặc hơn 500km theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Trước đó, Zeekr đã trang bị công nghệ pin Qilin 140kWh mới lên mẫu SUV full size hạng sang Zeekr 009 khi sản phẩm này đi vào sản xuất loạt từ tháng 1 năm 2023. Giờ đây, với việc ứng dụng bộ pin này sang cho Zeekr 001, hãng đã lập một kỉ lục hàng đầu trên thế giới, ghi danh mình vào các hãng xe điện đột phá của ngành ô tô toàn cầu.

Zeekr 009 - Mẫu MPV/SUV Full Size của nhà Zeekr. Ảnh: Zeekr

Tuy nhiên, Zeekr cũng tuyên bố rằng chỉ duy nhất 1.000 chiếc Zeekr 001 phiên bản giới hạn được trang bị pin Qilin cùng mức giá bán ban đầu là 57.000 đô la (khoảng 1,35 tỷ đồng). Vì vậy, khách hàng sẽ phải rất nhanh tay mới có thể sở hữu những chiếc xe điện đặc biệt này.

Theo CnEVPost, trong tháng 4 năm 2023, Zeekr đã giao 8.101 xe tới tay khách hàng, cao hơn 279% so với cùng kỳ tháng 4 năm 2022, hãng chỉ giao được 2.137 xe. Đây là tín hiệu vô cùng tích cực cho thấy sự phát triển vũ bão của hãng xe khởi nghiệp non trẻ Zeekr tới từ Trung Quốc.

Hùng Dũng (theo The Driven)