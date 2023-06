Tối 3/6, trao đổi với báo chí bên lề họp báo Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, vụ SCB và Manulife hiện nay các cơ quan đã tiếp nhận 579 đơn tố cáo và đã xử lý.

Trung tướng Tô Ân Xô cho hay, theo báo cáo của Manulife, tính đến 31/5, họ đã tiếp nhận 6.060 hợp đồng. Số khiếu nại Manulife đã hoàn thành giải quyết là 3.553 hợp đồng. Manulife đã hoàn trả một số lượng tiền hơn 800 tỷ đồng, đang giải quyết 2.507 hợp đồng.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an

"Bộ Công an đã đề nghị Bộ Tài chính yêu cầu Manulife và các tổ chức liên quan tiếp nhận những đơn kiến nghị tố cáo của khách hàng, không để khách hàng tụ tập đông người. Còn khách hàng có đơn khiếu nại tố cáo thì đến trực tiếp các điểm tiếp nhận của Manulife để gửi đơn, không tụ tập đông người gây mất trật tự, nghiêm cấm các cá nhân có liên quan tụ tập lôi kéo gây mất an ninh", người phát ngôn Bộ Công an nói.

Hiện cơ quan chức năng đã giao chính quyền, công an các địa phương phối hợp Manulife tổ chức đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm nhận đơn.

Trong phiên thảo luận tại hội trường của Quốc hội về kinh tế xã hội mấy ngày qua, đại biểu Nguyễn Thị Thủy (đoàn Bắc Kạn) nhắc lại các đơn tố cáo và dư luận phản ánh vừa qua về vấn đề liên quan đến bảo hiểm nhân thọ và kiến nghị Bộ Tài chính thanh tra toàn diện hoạt động bảo hiểm nhân thọ, trong đó tập trung vào loại hình bảo hiểm liên kết đầu tư.

Bà cũng đề nghị Bộ Công an xác minh, làm rõ việc có hay không dấu hiệu của tội lừa đảo và tội lừa dối khách hàng. Nếu có thì đề nghị khởi tố, điều tra.

Trả lời về vấn đề này, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc nhìn nhận, vừa qua có những tồn tại như kênh liên kết giữa ngân hàng thương mại và công ty bảo hiểm, tức là ngân hàng thương mại ký hợp đồng với công ty bảo hiểm để bán bảo hiểm cho khách hàng thông qua ngân hàng giới thiệu để hưởng hoa hồng.

Bộ trưởng Tài chính cho rằng, các hợp đồng dài, chưa rõ ràng nên người mua thường đọc không kỹ và đã xảy đến việc thua thiệt khi khiếu kiện.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cũng đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước kiểm tra, xử lý nghiêm những ngân hàng và những công ty bảo hiểm vi phạm.

"Chúng tôi liên tục hội ý và phối hợp với nhau để thực hiện nhiệm vụ này. Bộ Tài chính cũng đang xây dựng nghị định và thông tư để thực hiện pháp luật về kinh doanh bảo hiểm", Bộ trưởng Hồ Đức Phớc thông tin.

Trong đó, tập trung vào nguyên tắc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm và hợp đồng bảo hiểm rõ ràng hơn, ngắn hơn, trọng tâm hơn, làm rõ quyền lợi, thời hạn và nghĩa vụ của các bên và quy định gói định mức tối đa chi thưởng, quy định các vấn đề về chi đại lý, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

"Như vậy là chúng tôi cũng đang tập trung vào những nội dung để quản lý kinh doanh bảo hiểm nhân thọ", Bộ trưởng Tài chính khẳng định.