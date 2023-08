Sáng 2/8 tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình diễn ra ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

Tham dự có bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình; đại diện Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) cùng đại biểu xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ sự vui mừng khi về dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại xã Vĩnh Đồng - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, một trong 4 vùng Mường nổi tiếng của tỉnh Hòa Bình và là nôi văn hóa của vùng Mường Động.





Bà Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Dân vận Trung ương tặng quà cho đại diện xã Vĩnh Đồng. Ảnh: Đoàn Bổng

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Hoà Bình, bà Bùi Thị Minh Hoài chia sẻ: "Những năm gần đây tỉnh đã trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút các nhà đầu tư và nhiều dự án lớn, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình nói chung, của huyện Kim Bôi, xã Vĩnh Đồng nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên.

Bà Bùi Thị Minh Hoài đặc biệt ghi nhận và biểu dương phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Vĩnh Đồng. Cụ thể, xã Vĩnh Đồng tổ chức bài bản, có chất lượng, nhiều mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó có 8 tổ hoà giải cơ sở hoạt động thường xuyên, đạt kết quả thiết thực.

Theo Trưởng ban Dân vận Trung ương, hiện nay tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, có nhiều nguy cơ tiềm ẩn, khó lường; các thế lực thù địch, phản động tăng cường lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để đẩy mạnh các hoạt động diễn biến hòa bình, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Người dân xã Vĩnh Đồng vui mừng đón Trưởng ban Dân vận Trung ương về thăm. Ảnh: Đoàn Bổng

Trước tình hình đó, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cần phải tiếp tục được phát triển sâu rộng hơn để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Để đạt được mục tiêu trên, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị cần thực hiện tốt 3 nội dung cơ bản.

Thứ nhất, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Trung ương Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác dân vận, tăng cường cải cách hành chính, nêu cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của cán bộ.

Thứ hai, bà con tiếp tục ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ chính quyền trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện cung cấp thông tin có liên quan đến an ninh, trật tự cho chính quyền và lực lượng công an...

Thứ ba, công an địa phương cần nắm chắc tình hình, quản lý chặt hoạt động của các đối tượng hình sự; thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn bà con nêu cao ý thức phòng, chống tội phạm, cảnh giác, đấu tranh với những hoạt động gây mất ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phối hợp làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời những bức xúc, mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân, xử lý dứt điểm các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục X03 - Bộ Công an thừa uỷ quyền Bộ trưởng Công an tặng bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đoàn Bổng

Tại ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình Bùi Văn Khánh cho biết, trong những năm qua tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội hướng về cơ sở đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ và mọi tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng.

Theo ông Khánh, xã Vĩnh Đồng - nơi diễn ra ngày hội có trên 95% dân số là người dân tộc Mường-không có tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội, không có người nghiện ma túy.