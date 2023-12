{"article":{"id":"2224214","title":"Từ chối chức danh 'Giáo sư xuất sắc' ở Mỹ, nhà toán học về nước công hiến","description":"TRUNG QUỐC - Nhà toán học nổi tiếng Thẩm Tiệp từ chối chức danh cao quý nhất - ‘Giáo sư xuất sắc’ do Đại học Purdue (Mỹ) phong tặng sau 21 năm làm việc để về nước cống hiến ở tuổi xế chiều.","contentObject":"<p><a href=\"https://vietnamnet.vn/giao-su-tag17754684846234994828.html\">Giáo sư</a> xuất sắc (Distinguished Professor) là chức danh cấp cao nhất trong trường đại học. Người đạt được chức danh này, không chỉ nâng cao uy tín, còn mang đến sự lựa chọn tốt hơn về nguồn lực nghiên cứu và tự do học thuật. Mặc dù, vị trí đem đến cả danh lẫn lợi, nhưng giáo sư Thẩm Tiệp vẫn từ chối để về nước. </p>

<p><strong>'Mong muốn về nước từ lâu'</strong></p>

<p>Tháng 8/2023, Đại học Purdue (Mỹ) phong tặng chức danh Giáo sư xuất sắc cho nhà toán học Thẩm Tiệp. Đây là sự công nhận xứng đáng sau 21 năm ông cống hiến tại trường. Tuy nhiên, ông đã từ chối chức danh này và quyết định về nước làm việc. <a href=\"https://vietnamnet.vn/nha-toan-hoc-tag3288758183506784908.html\">Nhà toán học</a> Thẩm Tiệp chia sẻ, quyết định của bản thân không được bạn bè ủng hộ, đặc biệt là các đồng nghiệp ở trường. </p>

<p>Ông cho biết mong muốn về Trung Quốc từ lâu. Khi ấy, giáo sư Trần Thập Nhất còn là Hiệu trưởng Đại học Khoa học và Công nghệ Phương Đông Ninh Ba đã mời ông về. Tuy nhiên, thời điểm đó con gái út của giáo sư vừa lên cấp 2. \"Hiện tại, con đã vào đại học, tôi yên tâm về nước cống hiến. Quyết định của tôi được vợ đồng ý\", ông cho hay.</p>

<p>Nói về lý do chọn Đại học Khoa học và Công nghệ Phương Đông Ninh Ba làm điểm dừng chân sau 21 năm cống hiến ở nước ngoài, giáo sư Thẩm Tiệp cho rằng vì môi trường phù hợp với bản thân. \"Với tôi, có cơ hội được làm việc tại đây đáng để mong đợi\".</p>

<p>Khác với đại học truyền thống, đây là trường đào tạo theo mô hình kiểu mới có phương pháp giáo dục và công tác quản lý tân tiến. Đây là yếu tố quan trọng để giáo sư Thẩm Tiệp đưa ra quyết định về Trung Quốc.</p>

<p>Trước đó, ông lo khó thích nghi với môi trường làm việc trong nước. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng giáo sư nhận thấy kinh nghiệm và khả năng phù hợp với Đại học Khoa học và Công nghệ Phương Đông Ninh Ba.</p>

<p>\"Nhìn nhận khách quan, môi trường nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước có sự khác biệt. Tôi chọn Đại học Khoa học và Công nghệ Phương Đông Ninh Ba vì phong cách nghiên cứu và môi trường làm việc phù hợp tiêu chuẩn quốc tế. </p>

<p>Hơn nữa, quan hệ nhân sự trong trường đơn giản không phức tạp. Quyết định về nước là cơ hội tốt để tôi phát triển bản thân vì có thể xây dựng được môi trường học thuật chuyên nghiệp từ đầu. Mọi thứ của tôi mới chỉ bắt đầu, nên phía trước còn nhiều khó khăn và thách thức\", nhà <a href=\"https://vietnamnet.vn/toan-hoc-tag1478706993583916155.html\">toán học</a> Thẩm Tiệp bày tỏ.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/001-gs-toan-1-1-1-312.png?width=768&s=rq6AeYC3M8FZ7rXcdw-ZeQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/001-gs-toan-1-1-1-312.png?width=1024&s=R51vBP0jhH43IeZovU0dpA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/001-gs-toan-1-1-1-312.png?width=0&s=Up_NQtKjEChrGrjRU_g0MQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/001-gs-toan-1-1-1-312.png?width=768&s=rq6AeYC3M8FZ7rXcdw-ZeQ\" alt=\"001-gs-toan-1-1-1.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/001-gs-toan-1-1-1-312.png?width=260&s=aVXKqm1b0Rw1Mhe-iGB9YQ\"></picture>

<figcaption><em>Giáo sư Thẩm Tiệp về Trung Quốc làm việc sau 21 năm cống hiến ở nước ngoài. Ảnh: The Paper</em></figcaption>

</figure>

<p>Ở tuổi xế chiều, giáo sư Thẩm Tiệp không lo vì sắp phải nghỉ hưu. Điều ông quan tâm nhất là đóng góp được gì cho đất nước: \"Tôi không để ý đến những lời đàm tiếu xung quanh về nước để nghỉ hưu. Điều tôi trăn trở có thể cống hiến được thêm bao nhiêu năm nữa\".</p>

<p>Về phía bản thân ông không cảm thấy già. Với sức khỏe hiện tại, giáo sư khẳng định sẽ cống hiến được 6-7 năm nữa. \"Đối với nam giới sẽ nghỉ hưu ở tuổi 60, nhưng ở Đại học Khoa học và Công nghệ Phương Đông Ninh Ba có thể linh hoạt hơn\". </p>

<p><strong>Kế hoạch phát triển Viện Khoa học Toán học</strong></p>

<p>Đảm nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học Toán học, giáo sư Thẩm Tiệp cho biết trước mắt cần thu hút tài năng xuất sắc nghiên cứu bao gồm giảng viên, học viên và sinh viên về làm việc dài hạn. Về kế hoạch phát triển, ông mong muốn tập trung vào nghiên cứu liên ngành bên cạnh việc duy trì theo định hướng truyền thống.</p>

<p>Điều này tận dụng được tối đa quan điểm sẵn có của trường chuyên về lĩnh vực kỹ thuật và thông tin. Giáo sư Thẩm Tiệp đánh giá hiện tại, đây là các ngành cần nhiều hợp tác với Toán học. Bước đầu, ông sẽ củng cố đội ngũ <a href=\"https://vietnamnet.vn/nghien-cuu-tag4532334279027590903.html\">nghiên cứu</a> Toán ứng dụng, sau đó tìm ra đột phá trong 'hợp tác chéo' (hợp tác liên ngành).</p>

<p>Theo giáo sư Thẩm Tiệp, để xây dựng môi trường học thuật chuyên nghiệp, cần phải tính đến cả nghiên cứu cơ bản lẫn ứng dụng.</p>

<p>Khi được hỏi: \"Làm thế nào để phát triển được đội ngũ giỏi, đặc biệt là thu hút tài năng Toán học xuất sắc?\". Ông cho rằng, ngoài yếu tố môi trường, mức lương và chế độ đãi ngộ tối thiểu phải ngang bằng với các trường đẳng cấp thế giới, mới có thể chiêu mộ được họ. Ông nhận định, nhân tài giỏi đang thiếu hụt nhiều và khắp nơi đều săn đón, nên để tuyển dụng họ là thách thức lớn.</p>

<p>Hiện nay, Trung Quốc ngày càng nhiều tài năng toán học xuất sắc, nhưng theo ông số lượng ở nước ngoài vẫn nhỉnh hơn. Do đó, quá trình tuyển chọn nhân tài về Viện Toán ở phạm vi toàn cầu. \"Trong tương lai hầu hết các môn học sẽ giảng dạy bằng tiếng Anh. Vì vậy, tôi chào đón những thiên tài có trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc cả ở nước ngoài\", ông tiết lộ.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/002-gs-toan-1-313.png?width=768&s=ihA8n3oXWWEUVxcEqWylNw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/002-gs-toan-1-313.png?width=1024&s=A7O6Zh9eEtz_SdhOaABJBw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/002-gs-toan-1-313.png?width=0&s=UBrNj7QvLcgVHUKr96mTpA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/002-gs-toan-1-313.png?width=768&s=ihA8n3oXWWEUVxcEqWylNw\" alt=\"002-gs-toan-1.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/002-gs-toan-1-313.png?width=260&s=znZ-wfDiHLQ_-sauHjDunA\"></picture>

<figcaption><em>Giáo sư Thẩm Tiệp được mời về nước giữ chức Viện trưởng Viện Khoa học Toán tại Đại học Khoa học và Công Nghệ Phương Đông Ninh Ba. Ảnh: Baidu</em></figcaption>

</figure>

<p>\"Hầu hết các vấn đề khoa học và kỹ thuật đều bắt nguồn từ việc giải Hệ phương trình hoặc tối ưu hóa Hàm mục tiêu. Thay vì thực hiện thí nghiệm thông thường, hiện nay nhiều nhà khoa học sẽ thu thập kết quả thông qua mô phỏng tính toán. Do đó, tôi sẽ tập trung vào việc xây dựng thuật toán giải quyết vấn đề này\", giáo sư Thẩm Tiệp cho hay.</p>

<p>Giáo sư Thẩm Tiệp lưu ý, khi nghiên cứu Toán ứng dụng buộc phải giải quyết được vấn đề. Giữa toán thuần túy và ứng dụng không có hướng nghiên cứu nào quan trọng hay cao cấp hơn. Tuy nhiên, xu hướng hiện tại nhiều nhà nghiên cứu sẽ dùng Toán ứng dụng để giải quyết vấn đề. Bởi nó vừa bắt kịp thời đại, vừa không ngừng cải tiến để nâng cao tính ứng dụng trong thực tiễn. </p>

<p>\"Tôi thừa nhận, Toán thuần túy từng giải quyết được nhiều vấn đề, nhưng gặp khó khăn trong việc tạo ra tính đột phá khi ứng dụng vào thực tiễn\", giáo sư Thẩm Tiệp nhìn nhận.</p>

<article class=\"ck-cms-color-background-full type-3 vnn-template-noneditable\">

<div class=\"color-wiki__description vnn-template-editable\">

<p>Giáo sư Thẩm Tiệp tốt nghiệp khoa Toán Đại học Bắc Kinh năm 1982. Ông lấy bằng tiến sĩ Toán học tính toán năm 1987 ở Paris (Pháp) dưới sự hướng dẫn của bậc thầy Toán học nổi tiếng thế giới Roger Meyer Temam. Từ năm 1991-2001, Phó giáo sư Thẩm Tiệp làm việc Đại học bang Pennsylvania (Mỹ). </p>

<p>Năm 2002, ông giảng dạy Đại học Purdue (Mỹ). Từ năm 2012-2022, ông giữ chức Giám đốc Trung tâm Toán tính toán và Ứng dụng tại đây. Tháng 8/2023, ông từ chối chức danh 'Giáo sư xuất sắc' do Đại học Purdue phong tặng để về nước cống hiến sau 21 năm.</p>

<p>Giáo sư Thẩm Tiệp là chuyên gia nổi tiếng quốc tế về Tính toán và Phân tích số. Hướng nghiên cứu chính của ông là Nghiệm số phương trình vi phân từng phần. Ông đã xuất bản hơn 200 bài báo và 2 chuyên khảo trên các tạp chí quốc tế và được trích dẫn hơn 25.000 lần trên Google Scholar.</p>

<p>Ông từng nhận được giải thưởng Fulbright năm 2008 vì những đóng góp xuất sắc trong nghiên cứu Phương trình vi phân, được bầu làm thành viên của Hiệp hội Toán học Hoa Kỳ năm 2017 và thành viên SIAM năm 2020.</p>

</div>

</article>

<p><em>The Paper</em></p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1701940836189\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2142298\"><a href=\"/nam-sinh-ha-giang-lot-doi-tuyen-du-thi-olympic-toan-hoc-quoc-te-nam-2023-2142298.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/5/12/hoang-tuan-dung-1423.jpg?width=0&s=1lvh9hku7J86J1Lqy4fmZA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/5/12/hoang-tuan-dung-1423.jpg?width=260&s=jvAhTd5MASc3FviIYU1NBQ\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/nam-sinh-ha-giang-lot-doi-tuyen-du-thi-olympic-toan-hoc-quoc-te-nam-2023-2142298.html\">Nam sinh Hà Giang lọt đội tuyển Olympic Toán học quốc tế năm 2023</a><span class=\"summary__content-desc\">Hoàng Tuấn Dũng (quê Hà Giang) vừa lọt vào đội tuyển dự thi Olympic Toán học Quốc tế năm 2023.</span></div>

</article>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/tu-choi-chuc-danh-giao-su-xuat-sac-o-my-nha-toan-hoc-ve-nuoc-cong-hien-2224214.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/tu-choi-chuc-danh-giao-su-xuat-sac-o-my-nha-toan-hoc-ve-nuoc-cong-hien-310.png","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/tu-choi-chuc-danh-giao-su-xuat-sac-o-my-nha-toan-hoc-ve-nuoc-cong-hien-311.png","updatedDate":"2023-12-08T10:40:44","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"08/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2223230","title":"Lý do kỹ sư phần mềm 28 tuổi bỏ lương 9 tỷ/năm","description":"MỸ - Eric Yu, 28 tuổi, cựu kỹ sư phần mềm Facebook (công ty con của Meta) từ bỏ mức lương 370.000 USD/năm (gần 9 tỷ đồng) vì áp lực công việc.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ly-do-ky-su-phan-mem-28-tuoi-bo-luong-9-ty-nam-2223230.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/ly-do-ky-su-phan-mem-28-tuoi-bo-luong-9-tynam-1458.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T05:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223304","title":"Nữ PGS từ chối lời mời ở lại Nhật, quay trở về vì 'sinh viên cần'","description":"Là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc bậc đại học và thạc sĩ tại ĐH Tokyo, sau đó hoàn thành luận án tiến sĩ ở Viện Tin học quốc gia Nhật Bản, dù có cơ hội ở lại, PGS.TS Nguyễn Phi Lê vẫn quyết định trở về.","displayType":12,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":12,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-pho-giao-su-tu-choi-loi-moi-o-lai-nhat-quay-tro-ve-vi-sinh-vien-can-2223304.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nu-pgs-tu-choi-loi-moi-o-lai-nhat-quay-tro-ve-vi-sinh-vien-can-1437.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T05:00:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/emagazine.svg","avatarIconPosition":7,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000T"},{"id":"2223184","title":"Kỹ sư phần mềm cao cấp của Facebook bỏ việc lương 20 tỷ đồng/năm","description":"MỸ - Rahul Pandey rời vị trí kỹ sư phần mềm cao cấp với mức lương 830.000 USD/năm (20 tỷ đồng), sau 5 năm cống hiến tại Facebook (Meta) khiến nhiều người tiếc nuối.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ky-su-phan-mem-cao-cap-cua-facebook-bo-viec-luong-20-ty-dong-nam-2223184.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/ky-su-phan-mem-cao-cap-cua-facebook-bo-viec-luong-20-ty-dongnam-777.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T14:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222709","title":"Cô gái 23 tuổi phá kỷ lục siêu trí nhớ thế giới sau 5 phút","description":"Sau 5 phút, Phương Trinh (23 tuổi, quê Lâm Đồng) đã nhớ 618 hình ngẫu nhiên để phá được kỷ lục thế giới trong cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-gai-23-tuoi-pha-ky-luc-sieu-tri-nho-the-gioi-sau-5-phut-2222709.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/co-gai-23-tuoi-pha-ky-luc-sieu-tri-nho-the-gioi-sau-5-phut-1126.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222863","title":"Bộ GD-ĐT tặng bằng khen cho thầy giáo lao xuống nước cứu 3 người bị lũ cuốn","description":"Bộ GD-ĐT đã quyết định tặng bằng khen cho thầy giáo Lê Ngọc Thùy - giáo viên Trường THPT Hương Vinh (TP Huế), để ghi nhận hàng động dũng cảm lao xuống dòng lũ cứu sống 3 người.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-gd-dt-tang-bang-khen-cho-thay-giao-lao-xuong-nuoc-cuu-3-nguoi-bi-lu-cuon-2222863.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/bo-gd-dt-tang-bang-khen-cho-thay-giao-lao-xuong-nuoc-cuu-3-nguoi-bi-lu-cuon-1501.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T18:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222150","title":"Nam sinh lớp 11 sở hữu công ty gần 500 tỷ đồng sau 2 năm kinh doanh","description":"MỸ - Eric Zhu hiện là học sinh lớp 11 tại một trường trung học ở Indiana (Mỹ). Ở tuổi 16, nam sinh là CEO công ty đầu tư quỹ mạo hiểm trị giá 20 triệu USD (gần 500 tỷ đồng).","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-sinh-lop-11-so-huu-cong-ty-gan-500-ty-dong-sau-2-nam-kinh-doanh-2222150.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/nam-sinh-lop-11-so-huu-cong-ty-gan-500-ty-dong-sau-2-nam-kinh-doanh-278.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T09:19:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221792","title":"Nữ giảng viên bất ngờ nổi tiếng với video 'lên đồ' một tuần không trùng bộ nào","description":"Có học trò là những người trẻ gen Z, ngoài việc phải tạo sự gần gũi, thiện cảm từ phong thái, nữ giảng viên 8X cũng thường xuyên cập nhật xu hướng để đến gần sinh viên. Cô cho rằng đôi khi trang phục của giáo viên cũng sẽ tạo cảm hứng cho giờ học.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-giang-vien-len-do-di-day-mot-tuan-khong-trung-bo-nao-2221792.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nu-giang-vien-bat-ngo-noi-tieng-voi-video-len-do-mot-tuan-khong-trung-bo-nao-997.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T05:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222000","title":"Nữ sinh lớp 8 đạt IELTS 8.5 ngay lần thi đầu tiên","description":"Em Trần Minh Anh (học sinh lớp 8A3 Trường THCS Giảng Võ, Hà Nội) vừa đạt 8.5 IELTS ngay lần thi đầu tiên, trong đó, kỹ năng Listening đạt điểm tuyệt đối 9.0.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-sinh-lop-8-dat-ielts-8-5-ngay-lan-thi-dau-tien-2222000.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nu-sinh-lop-8-dat-ietls-85-ngay-lan-thi-dau-tien-499.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T13:46:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221459","title":"Nữ sinh 2 lần đạt thủ khoa, 12 năm nói không với học thêm","description":"TRUNG QUỐC - Tạ Hân Dĩnh hiện là sinh viên năm 3 của Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc). 12 năm không học thêm, nữ sinh 2 lần đạt thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh cấp 3 và đại học của thành phố Trùng Khánh.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-sinh-2-lan-dat-thu-khoa-12-nam-khong-hoc-them-2221459.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/nu-sinh-2-lan-dat-thu-khoa-noi-khong-voi-hoc-them-387.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T10:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220501","title":"Thủ khoa đầu vào, nam sinh lớp 9 lên thẳng đại học, thạc sĩ không cần thi","description":"TRUNG QUỐC - Trương Kiệt Minh là học sinh lớp 9 Trường THCS Trịnh Châu (Trung Quốc) được tuyển thẳng vào học thạc sĩ tại Đại học Giao thông Tây An, không cần tham gia 3 kỳ thi quan trọng.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-khoa-dau-vao-nam-sinh-lop-9-len-thang-dai-hoc-thac-si-khong-can-thi-2220501.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/thu-khoa-dau-vao-nam-sinh-lop-9-len-thang-dai-hoc-thac-si-khong-can-thi-1528.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T05:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220571","title":"Nữ sinh 13 tuổi đạt 8.0 IELTS, nói không với việc ‘học chỉ để đi thi’","description":"Đạt 8.0 IELTS năm 13 tuổi, Bùi Hương Linh Giang nói rằng em chưa từng xem bất kỳ chứng chỉ ngoại ngữ nào là mục đích cuối cùng của quá trình học. Tiếng Anh là một phương tiện giúp em tiếp cận với nguồn tri thức bất tận.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-sinh-13-tuoi-dat-8-0-ielts-noi-khong-voi-viec-hoc-chi-de-di-thi-2220571.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/nu-sinh-13-tuoi-dat-80-ielts-noi-khong-voi-viec-hoc-chi-de-di-thi-1522.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219883","title":"Vẻ đẹp gây 'sốt' mạng của nữ sinh 16 tuổi vào thẳng đại học, 20 tuổi học tiến sĩ","description":"TRUNG QUỐC - Vương Hiểu Tuyết (SN 2002) là nghiên cứu sinh trẻ nhất của Đại học Công nghệ Tây An (Trung Quốc). Ở tuổi 16, nữ sinh được tuyển thẳng vào đại học ngành Công nghệ tạo hình và Điều khiển vật liệu.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ve-dep-gay-sot-mang-cua-nu-sinh-16-tuoi-vao-thang-dai-hoc-20-tuoi-hoc-tien-si-2219883.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/ve-dep-gay-sot-mang-cua-nu-sinh-16-tuoi-vao-thang-dai-hoc-20-tuoi-hoc-tien-si-1567.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T05:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219472","title":"Thạc sĩ 27 tuổi nhận lương 68 tỷ đồng/năm","description":"TRUNG QUỐC - Hàn Bằng Thành là thạc sĩ kép duy nhất của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Từ bỏ công việc lương hàng triệu USD/năm về quê khởi nghiệp, ở tuổi 27, thu nhập của anh khoảng 20 triệu NDT/năm (hơn 68 tỷ đồng).","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thac-si-27-tuoi-nhan-luong-68-ty-dong-nam-tot-nghiep-truong-danh-gia-2219472.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/thac-si-27-tuoi-nhan-luong-68-ty-dongnam-1143.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T05:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219515","title":"Hành trình trở thành giáo sư tại Mỹ của chàng trai xứ Nghệ","description":"Từng tiếc nuối vì chưa chạm tay tới tấm huy chương quốc tế, thêm vài lần “vấp váp” khi học tập tại ĐH Bách khoa, nhưng Nguyễn Trung Quân vẫn không ngừng theo đuổi sự say mê với ngành robot và trở thành giáo sư sau 5 năm tới Mỹ.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-cu-vap-tao-da-cho-chang-trai-nghe-an-thanh-giao-su-tai-my-2219515.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/nhung-cu-vap-tao-da-cho-chang-trai-nghe-an-thanh-giao-su-tai-my-1133.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219183","title":"Thầy giáo thay vợ thực hiện ước nguyện cuối, hiến tài sản giúp sinh viên nghèo","description":"TRUNG QUỐC - Thay vợ hoàn thành ước nguyện cuối đời, thầy giáo Khương Thành Quốc (74 tuổi) hiến tặng 1,5 triệu NDT (5,1 tỷ đồng) vào quỹ học bổng của Đại học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) để giúp sinh viên nghèo.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thay-giao-thay-vo-thuc-hien-uoc-nguyen-cuoi-hien-tai-san-giup-sinh-vien-ngheo-2219183.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/thay-giao-thay-vo-thuc-hien-uoc-nguyen-cuoi-hien-tai-san-giup-sinh-vien-ngheo-1.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T14:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217125","title":"Nữ sinh giành học bổng Chính phủ Hàn Quốc từ lời can 'học ở Việt Nam rồi tính'","description":"Khi tham khảo ý kiến mọi người, Mai Anh thường nhận được câu trả lời: “Hồ sơ không đủ mạnh”, “Em nên theo học đại học ở Việt Nam rồi sau này học cao lên tính tiếp”… Tuy nhiên, cô gái đã không bỏ cuộc.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/7-0-ielts-nu-sinh-gianh-hoc-bong-han-quoc-tu-loi-can-hoc-o-viet-nam-roi-tinh-2217125.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/nu-sinh-gianh-hoc-bong-han-quoc-tu-loi-can-hoc-o-viet-nam-roi-tinh-1163.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217774","title":"Nữ sinh được tuyển thẳng vào ĐH số 1 châu Á, 24 tuổi trở thành phó giáo sư","description":"TRUNG QUỐC - 16 tuổi, An Kỳ Nhi được tuyển thẳng vào Chương trình tài năng trẻ Vật lý của 'Harvard châu Á'. 8 năm sau, cô được bổ nhiệm làm phó giáo sư ngành Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ tại đại học danh tiếng ở Trung Quốc.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-sinh-duoc-tuyen-thang-vao-dh-so-1-chau-a-8-nam-sau-tro-thanh-pho-giao-su-2217774.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/nu-sinh-duoc-tuyen-thang-vao-dh-so-1-chau-a-8-nam-sau-tro-thanh-pho-giao-su-1367.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T05:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213351","title":"Đêm trắng của cô giáo không tay được bí thư tỉnh đặc cách tuyển dụng","description":"Trước ngày chính thức đứng trên bục giảng, cả đêm đó, Thắm thức trắng. Giây phút chạm được vào ước mơ, em không giấu nổi sự hồi hộp xen lẫn chút lo lắng.","displayType":12,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":12,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dem-trang-cua-co-giao-khong-tay-duoc-bi-thu-tinh-dac-cach-tuyen-dung-2213351.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/15/dem-trang-cua-co-giao-khong-tay-duoc-bi-thu-tinh-dac-cach-tuyen-dung-1293.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T05:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217564","title":"Tù nhân tốt nghiệp đại học top đầu Mỹ ở tuổi 51","description":"MỸ- Vừa qua, đại học top đầu Mỹ Northwestern đã tổ chức buổi lễ tốt nghiệp đầu tiên của các sinh viên là những phạm nhân đang thi hành án.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tu-nhan-tot-nghiep-dai-hoc-top-dau-my-o-tuoi-51-2217564.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/tu-nhan-tot-nghiep-dai-hoc-top-dau-my-o-tuoi-51-1523.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-22T05:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214470","title":"Nghiên cứu 'thức uống trẻ em nào cũng dùng', 2 sinh viên đạt giải Nhất toàn quốc","description":"Hai sinh viên Trường ĐH Công Thương TP.HCM đạt giải Nhất, Cuộc thi Khoa học và công nghệ dành cho sinh viên toàn quốc, khi nghiên cứu về thức uống mà trẻ em nào cũng uống. Bài nghiên cứu còn được công bố trên tạp chí thuộc danh mục ISI, nhóm Q1.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghien-cuu-thuc-uong-tre-em-nao-cung-dung-2-sinh-vien-dat-giai-nhat-toan-quoc-2214470.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/nghien-cuu-thuc-uong-tre-em-nao-cung-dung-2-sinh-vien-dat-giai-nhat-toan-quoc-1515.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-22T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217482","title":"Chạm tới tấm huy chương thế giới từ niềm đam mê Tin học văn phòng","description":"Đam mê, khát khao cùng quyết tâm mãnh liệt là khởi nguồn thành công của các nhà vô địch MOS (Microsoft Office Specialist).","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cham-toi-tam-huy-chuong-the-gioi-tu-niem-dam-me-tin-hoc-van-phong-2217482.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/cham-toi-tam-huy-chuong-the-gioi-tu-niem-dam-me-tin-hoc-van-phong-1050.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-21T20:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215985","title":"Mặc lời đàm tiếu, người phụ nữ sáng mải miết bán vé số, chiều 'đứng lớp' dạy học","description":"Đi qua hơn nửa đời người, bà giáo Nguyễn Thị Ba hàng ngày vẫn mải miết trên khắp các con hẻm của TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bán từng tờ vé số, tích góp tiền lo con chữ cho học trò nghèo ở lớp học tình thương.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ba-giao-sang-ban-ve-so-chieu-day-hoc-2215985.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/mac-loi-dam-tieu-nguoi-phu-nu-sang-mai-miet-ban-ve-so-chieu-dung-lop-day-hoc-1021.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-21T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216949","title":"Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kiêm chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược","description":"PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, được bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giam-doc-benh-vien-bach-mai-kiem-chuc-pho-hieu-truong-truong-dh-y-duoc-2216949.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/20/giam-doc-benh-vien-bach-mai-kiem-chuc-pho-hieu-truong-truong-dh-y-duoc-892.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-20T14:47:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216005","title":"Thầy giáo khiếm thị 30 năm ‘soi sáng’ cả ngôi làng nhỏ","description":"TRUNG QUỐC - Nhờ nghe vợ và học trò đọc to, thầy Lu đã thuộc lòng hầu hết nội dung SGK. Để làm cho việc giảng bài thú vị, thầy đã phát triển một phương pháp giảng dạy độc đáo liên quan đến việc lồng ghép các sự kiện lịch sử vào các vần điệu dân gian.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thay-giao-khiem-thi-30-nam-soi-sang-ca-ngoi-lang-nho-2216005.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/17/thay-giao-khiem-thi-30-nam-soi-sang-ca-ngoi-lang-nho-1376.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-18T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214716","title":"Người thầy từng rửa bát thuê, giúp hơn 400 học sinh vào Harvard, MIT","description":"Được biết đến với nỗ lực và thành công trong việc thay đổi cuộc đời của những học sinh “không thể dạy được”, di sản của thầy Jaime Escalante đã vượt xa phạm vi lớp học nhỏ.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-thay-tung-rua-bat-thue-giup-hon-400-hoc-sinh-vao-harvard-mit-2214716.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/14/nguoi-thay-tung-rua-bat-thue-giup-hon-400-hoc-sinh-vao-harvard-mit-1545.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-15T05:40:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa