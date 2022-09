Tử thần rình rập ở quán karaoke nhà ống, chuyên gia vạch ‘điểm chết’ không lối thoát

Công an TP.HCM phát hiện nhiều nơi cải tạo nhà ở kinh doanh karaoke

Trong những ngày qua, lực lượng PCCC ở các quận, huyện của TP.HCM tăng cường kiểm tra, xử lý những điểm kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn. Hầu hết đều phát hiện sai phạm về PCCC, như: Chủ yếu cải tạo nhà ở thành tụ điểm kinh doanh, vi phạm về lắp đặt hệ thống điện, lối thoát hiểm chưa đủ tiêu chuẩn, hoạt động khi chưa có thẩm duyệt về PCCC cửa cơ quan chức năng chuyên ngành… Những cơ sở này đều bị phạt hành chính và quan trọng là tạm đình chỉ hoạt động.

Theo đại diện Phòng cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM, từ 17/8/2022 Công an TP.HCM đã ban hành kế hoạch về việc kiểm tra an toàn PCCC và CNCH tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar… Ngay sau đó, Công an 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức đã tiến hành kiểm tra toàn diện những cơ sở kinh doanh này.

Qua đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra 50% trên tổng số 414 cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn, phát hiện nhiều vi phạm về PCCC. Cơ quan chức năng đã xử lý 90 cơ sở vi phạm, với tổng số tiền xử phạt hành chính lên đến 300 triệu đồng; nhiều cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động.