Hãng thông tấn Al Jazeera dẫn lời Tướng Milley nhận định rằng, quân đội Ukraine ở thời điểm hiện tại đang phải đối phó với nhiều khó khăn tới từ sự phòng thủ chắc chắn của các lực lượng vũ trang Nga, trong đó “bao gồm các loại mìn, hào chống tăng và hệ thống công sự răng rồng”.

Tướng Mark Milley. Ảnh: Reuters

“Dù vậy, phía Ukraine vẫn còn sức chiến đấu đáng kể. Cuộc phản công vẫn chưa kết thúc, nên tôi nghĩ rằng hiện còn quá sớm để nhận định chiến dịch phản công của Kiev thành công hay thất bại. Một điều rất rõ ràng là quân đội Ukraine tới nay đã đạt được một số thành công nhất định. Dĩ nhiên, tốc độ tiến hành cuộc phản công ở thời điểm hiện tại đang diễn ra chậm hơn kỳ vọng của những nhà hoạch định kế hoạch”, ông Milley cho hay.

Theo Tướng Milley, bản thân ông và nhiều quan chức quân sự Mỹ đã lường trước việc cuộc phản công mùa hè của Ukraine sẽ diễn ra chậm chạp “từ vài tháng trước”.

Phương Tây đổ viện trợ cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen hôm nay (25/8) cho biết, chính quyền nước này đã phê chuẩn gói viện trợ thứ 18 có trị giá 94 triệu Euro, tức hơn 101,5 triệu USD, cho quân đội Ukraine.

“Sự hỗ trợ của Phần Lan và các đồng minh khác cho Ukraine là điều không thay đổi. Vấn đề cốt lõi trong việc viện trợ cho Kiev xoay quanh việc đảm bảo trật tự an ninh ở Châu Âu. Vì một số lý do khách quan, cũng như đảm bảo gói viện trợ sẽ đến đích an toàn, nên chi tiết xoay quanh những khí tài viện trợ, phương thức vận chuyển và lịch trình sẽ được chúng tôi giữ bí mật”, bà Hakkanen trong cuộc họp báo tại Helsinki, nói.

Ở một diễn biến khác, Văn phòng báo chí Bộ Quốc phòng Lithuania cho biết nước này trong thời gian tới sẽ gửi cho Ukraine một gói viện trợ mới có tổng trị giá 41 triệu Euro bao gồm “súng trường; đạn dược; các radar trinh sát biển; vũ khí chống máy bay không người lái (UAV) cùng nhiều trang thiết bị cần thiết khác”.

